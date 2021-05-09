Американцы и европейцы: идеологические различия

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) провёл опросы в США, Британии, Германии и Франции, с целью выяснить, в чём идеологические различия между американцами и европейцами. Для этого в каждой стране были выделены группы "правых" и "левых" респондентов.

Результаты оказались следующими:

-- Американские правые гораздо чаще, чем европейские правые, считают, что быть американцем -- значит быть христианином (32% и 17% соответственно). Также 32% американских правых считают, что американец должен родиться в США.

-- 57% американских правых считают, что американец должен разделять обычаи страны (во Франции так считают 47%, в Германии -- 39%, и лишь 29% -- в Британии).

-- В оценке важности знания языка ситуация несколько другая: только 24% американских левых считают, что это важно, в то время как левые в странах Европы так считают не менее чем в 40% случаях для каждой страны.

-- Восемь из десяти американских левых считают, что иммигранты в принципе хотят принять обычаи страны, в то время как в Европе так думают лишь две трети левых.

-- 65% американских правых считают, что США должны строго придерживаться своих традиций, в то время как на левом фланге так считают лишь 6%.

-- Большинство правых в США и Британии гордятся своими странами -- то же можно сказать лишь о каждом шестом левом. В Британии и США левые так же часто говорят, что стыдятся своей страны, как и то, что гордятся ею. Во Франции и Германии гордость за страну не связана с тем, к какому направлению, правому или левому, относит себя человек.

-- Оценивая политкорректность, американские правые (76%) считают, что люди слишком легко обижаются. Зато так гораздо реже думают американские левые (лишь 32%), в то время как в европейских странах левых, считающих, что люди слишком легко обижаются, больше (38% в Германии, 41% в Британии, 46% во Франции).

-- 62% американских правых считают большей проблемой, когда люди видят дискриминацию там, где её нет, -- чем когда не видят там, где она есть. С этим согласны лишь 9% американских левых.

-- Американские правые значительно чаще европейских правых считают, что христиане подвергаются дискриминации. Но американские левые чаще считают, что мусульмане подвергаются дискриминации, чем европейские левые.