Подводя итоги 2024

В целом 2024 год производит впечатление некоей заготовки, болванки, из которой время должно выточить наше конкретное будущее. Это год заложенных основ, а возможно и мин, на которых в новом, 2025 году будут возводиться (или взрываться) более-менее долговременные постройки. Причем процессом закладывания основ охвачен весь мир – как вокруг Атлантики, так и вокруг Тихого океана: всё пришло в движение, все готовится к решительным переменам.

Открыто сталкиваются интересы крупнейших мировых игроков. По сути, началась тихая мировая война, которая постепенно набирает обороты и готовится стать весьма громкой. Приходится признать, что её застрельщиком формально стала Россия, нанеся превентивный удар по скопившейся у её границ огромной украинской группировке в феврале 2022 года. Но сегодня Украина уже перестала так притягивать всеобщее внимание, как это было еще полгода-год тому назад, ведь там уже ясно просматривается финал игры, и новый бум на украинской теме сделать вряд ли у кого-то получится.

Некоторое затишье наблюдается и в Тихоокеанском регионе, несмотря на призыв Си Цзиньпина к китайским военным готовиться к войне и несмотря на планомерное усиление антикитайского блока. Зато сейчас (и на ближайшую перспективу) центром мирового внимания стал Ближний Восток, поскольку неожиданные и скорые события в Сирии широко открыли ворота в плохо предсказуемую реальность. А между тем от исхода этих событий может зависеть очень многое в судьбах всего мира.

Так или иначе, но для России наступили времена, когда международная повестка дня вновь стала диктовать внутреннюю. Так что разговор приходится начинать именно с неё.

Ближневосточный узел

На Ближнем Востоке кипят переполненные населением страны, проливая свою избыточную кровь без счёта. Это надолго, до тех пор, по крайней мере, пока демографическое давление там не снизится радикально.

Ближневосточное кипение, имея этнополитическую основу под собой, имеет также и геополитическую проекцию, задевая интересы слишком многих стран, включая США и Россию. Но самое большое значение оно имеет для непосредственно граничащих с ним стран – для Турции и Израиля. Вот об этом и поговорим.





Сирия

В 2016 году мной была опубликована статья «”Дивиденды” Сирии: десять сомнений», к некоторым тезисам которой меня заставляет вернуться наше время, поскольку они полностью оправдали себя. Я писал:

«Прежде всего, я уверен, что у нас в целом неправильно трактуют то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Официоз пишет об *Исламском государстве как какой-то "террористической организации”. Это просто смешно!

Если упереться носом в карту, оно, может, и так, но стоит только посмотреть на дело с высоты птичьего полета в больших масштабах времени и места, то сразу станет ясно, что перед нами очередная фаза полуторатысячелетнего конфликта трех мегацивилизаций: западноевропейской, китайской и исламской. *Исламское государство, оно же новый халифат, – это, в отличие от, скажем, *Аль-Каиды, не какая-то "организация”, а попросту мечта о глобальном реванше всего исламского мира, задвинутого с XVIII века на историческую обочину.

Возвращаясь мыслью к временам, когда халифы стремительно покоряли мир, создавая исламскую империю, а исламская наука и искусство (в том числе искусство жить) поражали свет своими достижениями, до которых диковатой Европе было очень далеко, мусульмане всего мира завидуют собственным восхитительным предкам и мечтают вернуть эти времена. А наблюдая бросающееся всем в глаза моральное падение европейской цивилизации и вырождение христианской демократии в диктатуру меньшинств, отвергающую все естественные иерархии, они надеются дать миру нравственную альтернативу, которую несут с собой учение Пророка и законы шариата. Выступив, тем самым, в роли спасителя и благодетеля, очищающего мир от скверны. И в этом их трудно оспорить, ибо все это слишком самоочевидно.

Мы, русские, и сами видим все нынешнее нравственное недостоинство и самопредательство Запада. Все истинно европейские ценности, в которые влюблялись, с которыми отождествляли себя русские люди XVIII-XIX веков, сегодня преданы и извращены до собственной противоположности: послевоенная Европа, забывшая Бога, за последние семьдесят лет вся вывернулась наизнанку, как перчатка…

*ИГ, таким образом, есть еще и глобальный моральный проект, притягательный и порождающий надежду не только для мусульман, но и для многих разочарованных Западом европейцев. Именно в этом секрет того молниеносного и цепкого успеха, с которым *ИГ за считанные месяцы отхватило себе огромные территории и ресурсы, мобилизовало под свои знамёна миллионы мужчин и женщин из разных стран, толпами вербует смертников и подвесило на тонком волоске судьбу марионеточных режимов в Сирии и Ираке. Это триумфальное шествие вполне объяснимо той бескорыстной и безоглядной поддержкой, которую исламский мир готов оказывать *ИГ, исходя не из материальных, а из идеальных, мировоззренческих побуждений.

Война между цивилизацией Ислама и цивилизацией Запада – это ни в каком смысле не наша, не русская война. Вступление в неё не имеет для нас морального оправдания. Ни у той, ни у другой стороны я не вижу ценностей, за которые мы должны сражаться и умирать, жертвовать своими детьми.

Но дело не только в этом. Войну стоит начинать, только если есть полная уверенность в победе. А есть ли она, а может ли она быть в данном случае?

Можно победить террористическую организацию, перебив её личный состав и лишив материальной базы. Но помогут ли бомбы и ракеты справиться с мечтой и надеждой, которые питают в мире примерно 1,75 млрд человек (если считать только мусульман)? Это первое из моих сомнений».

Я как в воду смотрел, предостерегая: «*Исламское государство, как уже сказано, – глобальный мусульманский, суннитский по преимуществу проект. Поэтому довольно трудно надеяться на то, что мы-де сейчас разбомбим "террористическую организацию”, а всё остальное доделает армия Башира Асада, который восстановит в Сирии мир и порядок. Ибо основная опора Асада – алавиты – суть ничтожное меньшинство Сирии, которая, в своем большинстве, суннитская страна и к алавитам относится как к изгоям и неверным.

Впрочем, алавиты не близки также и шиитам, они никому на Востоке не близки, их все отторгают и презирают. Поскольку, во-первых, они не вполне мусульмане (во всяком случае, те их за своих не считают), а во-вторых, на них в ХХ веке опиралось колониальное французское правительство именно как на этнокласс изгоев, отторгаемых большинством, а потому служивших французам не за страх, а за совесть. То есть, в глазах абсолютного большинства сирийцев алавиты суть национал-предатели…

Сегодня Россия, к нашему счастью, сочла за благо напоказ всему миру увести основной контингент из Сирии, надеясь на благоприятный исход войны. Что ж, посмотрим, на какой компромисс согласится в конце концов измученное население этой страны, какую цену сочтет допустимой за мир. Как знать, не окажется ли этой ценой продление господства алавитов. Надежда на это, хоть и слабая, но есть. Посадили же русские вторично себе на шею Бориса Ельцина…».

Но надежда оказалась тщетной. Восстав против *Исламского государства в далеком от нас регионе, где нас об этом никто не просил, кроме никому там не милых алавитов, мы заведомо проиграли в Сирии все, что можно и нельзя было проигрывать, и сегодня расхлёбываем нами же заваренную кашу. Падение алавитской династии Асадов было настолько стремительным и лишённым всякого сопротивления, что мы и охнуть не успели, и все наши труды и жертвы последнего десятилетия в Сирии пошли прахом. А с ними и наш авторитет на всем Ближнем Востоке. Мы поставили не на ту лошадь, это стало ясно всем. В очередной раз мир стал свидетелем того, как российские политики и дипломаты профукали, мягко скажем, достижения российских военных. Достижения, оплаченные не только кровью, что само собой разумеется, но и большими материальными затратами. В очередной раз нас постиг крах из-за собственного наивного идеализма, приверженности моральным критериям вместо соображений целесообразности. Обнажилась на весь мир наша принципиальная некомпетентность, недальновидность, непредусмотрительность, нерасчетливость. Это был капитальный стратегический просчёт и провал. Он еще не раз аукнется нам не только во всемирном, но и в локальном российском масштабе. А пока поговорим о наших делах в Сирии в более широком ближневосточном контексте.

Турция

Не всё, однако, так уж плохо для нас в сирийской ситуации, хотя по большому счету хорошего мало.

Вновь вернусь к упомянутой статье 2016 года, где я писал: «Разрыв России с Турцией – одно из наиболее драматичных и негативных последствий войны в Сирии. Надо сделать всё, чтобы преодолеть его и восстановить отношения, иначе потянется такой шлейф зла, описать который мне не хватит и отдельной статьи».

С тех пор минуло восемь лет, в течение которых наши отношения с Турцией и лично с Эрдоганом переживали разные повороты, но в целом удержались на грани разумных, умеренно дружественных и уважительных сигналов. Которые не стоит ни переоценивать, ни, безусловно, недооценивать. Вот и сейчас в Сирии, где Эрдоган поимел настоящий триумф своей политики, он не воспользовался данным моментом, чтобы нанести России добивающий удар «кинжалом милосердия», которым рыцари приканчивали поверженного противника. Мы стали свидетелями того, как протурецкие вооруженные силы оппозиции без единого выстрела открывают коридоры для прохода малочисленных российских конвоев из разных мест окружения к нашим военным базам Хмеймим и Тартус, вместо того, чтобы раздавить их на месте. Самый яркий пример: т.н. «террористы» отказались атаковать армию России в Хомсе, а вместо этого разблокировали пути сообщения и позволили русским войскам спокойно выйти из города с военной техникой и оружием. Чем очень разочаровали наших западных «друзей».

Теперь, конечно, для нас вопросом первостепенной важности стала судьба упомянутых баз в Хмеймиме и Тартусе, поскольку они для нас – не только средство некоторого контроля над Средиземноморьем, но и «аэродром подскока» ко всей Африке, включая наши гарнизоны в ЦАР, Мали и др. Можно надеяться, что их удастся сохранить, поскольку в условиях падения алавитского режима Асада их присутствие не имеет для Турции принципиального значения, ведь Россия отказалась воевать с протурецкой сирийской оппозицией. И Эрдогану нет нужды выслуживаться перед Западом, ущемляя и без того сильно ущемленные интересы России на Ближнем Востоке.

А вот свои интересы в этом регионе Турция, без сомнений, продвигать будет. В чём они состоят? На мой взгляд они определяются двумя факторами: демографией и религией в ее политическом аспекте.

Сегодня много говорят о личных политических амбициях Эрдогана, якобы определяющих политику страны. Спору нет, у Эрдогана, настоящего национального лидера, каких в мире считаные единицы, есть на руках подлинный мандат от своего народа. Такой, какой в конце 1930-х годов был у Гитлера, за которым был готов идти весь немецкий народ (он и пошел, и шел до конца). Так что в каком-то смысле политику Турции в целом можно отождествить с упомянутыми амбициями её президента. Но…

Политика Турции на деле определяется не столько Эрдоганом (он всего лишь с умом использует сложившиеся обстоятельства в нужном русле), сколько демографическим ростом страны. По данным Турецкого института статистики, численность населения страны, составлявшая в 2013 году 77.695.904 чел., в 2024 году составила уже 87.571.670 чел., причем такой прирост – около миллиона в год – держится с 1975-1980 гг. Достаточно высок суммарный коэффициент рождаемости – 2,07. Территория Турции относительно мала, поэтому плотность населения (а с ней демографическое давление) весьма высока: 108,9 чел/км2. Очень важно отметить, что количество турецкой молодежи огромно: люди до 15 лет составляют 26,6% населения – самый мобильный и взрывоопасный контингент. Всех этих людей просто стало уже некуда девать, и этим диктуется необходимость территориальной экспансии. Турция обязательно, во что бы то ни стало будет расширять свои владения, ей это остро необходимо.

Политические комментаторы и эксперты любят указывать на Кавказ, Закавказье и Среднюю Азию (и даже Поволжье) как на объект экспансионистских устремлений Турции, возрождающей проект «Великого Турана» – излюбленное детище Эрдогана. Слов нет, демографического материала для фундирования таких планов у турок предостаточно. Но для их осуществления есть опасность в виде прямого столкновения с Россией, а в Средней Азии еще и с Афганистаном. В Сирии же подобная опасность уже устранена самим ходом событий, ведь Россия больше не может и не станет препятствовать продвижению турецких интересов в этой стране. И ничто не помешает теперь Эрдогану не только вернуть в Сирию всех сирийских беженцев, скопившихся в Турции (а это без малого три миллиона человек!), но и переселить туда, в бывшую провинцию Османов, еще изрядный избыток своего населения под любым предлогом. Именно Турции предстоит теперь восстанавливать Сирию и осваивать её природные богатства, в этом можно не сомневаться – и Эрдоган уже дал заверения в этом духе. Присутствие Турции в Сирии – можно смело предсказать – будет теперь нарастать, как снежный ком, военное, экономическое, демографическое, всякое.

Что это значит в глобальном контексте? Прежде всего – столкновение интересов Турции с интересами Израиля и США. Что создает, кстати, дополнительный мотив для сохранения российских военных баз на своих местах. Впрочем, об Израиле чуть позже.

Вернёмся ко второму фактору турецкой геополитической экспансии. Дело в том, чтоИсламское государство, которому Россия пыталась противостоять в Сирии, – проект неопределённо-личный. Настолько, что не всегда ясно, кто конкретно за ним стоит. Сегодня этот «кто-то» может быть один, завтра – другой.*Исламское государство это не что-то конкретное, уже состоявшееся и устоявшееся, – это, как я писал, мечта, виртуальная реальность, воображаемое сообщество, не имеющее конкретных границ, конституции, органов управления и т.п. Однако этому очень расплывчатому проекту есть вполне определенно-личная альтернатива: Турецкая Неоосманская империя с Реджепом Тайипом Эрдоганом во главе. Чем же это не *исламское государство – по большому-то счету? Не с большой буквы, не де-юре, но де-факто, по своей сути? Если уж говорить о каких-то личных амбициях Эрдогана, то это именно амбиции предводителя всемирного ислама. Предводителя, стоящего во главе Турции – лидирующей страны исламского мира. Сравнительно недавно на эту роль претендовал Саддам Хусейн во главе Ирака, но, как говорится, свято место не бывает пусто: американцы убрали Саддама – явился Реджеп. Исполнители поменялись, но роль осталась.

Одержав несомненную победу в Сирии, Турция сделала большой шаг к осуществлению национальной мечты – к восстановлению величия Османской империи. Но вот ведь какова изнанка этой победы: Турция уже не сможет бросить Сирию на произвол судьбы, на её плечи теперь лягут непомерные тяготы по восстановлению влоск разгромленной страны, её экономики, её инфраструктуры и т.п. Все то, с чем так и не справилось правительство Башира Асада. Потому что в противном случае турецкая претензия на роль лидера исламского мира окажется пшиком. Так что жить Турции теперь придётся с огромной гирей на ногах.

Россия имеет основания надеяться, что в этих условиях Турции будет не до нашего «подбрюшья», её экономика, и так не слишком мощная, просто не выдержит столь многовекторной экспансии. К тому же, в Средней Азии она столкнётся, скорее всего, не с Россией, а с Афганистаном, где такая же ситуация с народонаселением и такие же потребности. Если при первой переписи населения Афганистана 1979 года в стране насчитали 15.540.000 человек, то сегодня (2024 г.) их насчитывается уже 43,4 млн человек – рост почти в три раза за время нескончаемой войны. Ежегодный прирост оценивается в 2,6%, рождаемость – 45,5 на 1000 (5-е место в мире), суммарный коэффициент рождаемости – 6,5 рождений на женщину (4-е место в мире). Там тоже некуда девать людей. Территория России лакома для тех и для других, но у России есть такое оружие, против которого не устоять. А в странах Средней Азии такого оружия нет. Туда те и другие, скорее всего, и устремятся и там столкнутся, надеюсь.

А кроме того, мир, на мой взгляд, вскоре станет свидетелем весьма существенного обострения турецко-израильских отношений, уже давно находящихся в фазе напряжения. И это, безусловно, в наших интересах.

Израиль

Почему Израиль все годы, пока длится сирийская заварушка, наносил по Сирии ракетно-бомбовые удары? Почему многократно усилил эти удары после падения режима Асада? Во-первых, потому что территория Сирии стала полигоном для противостояния сил Израиля и Ирана, а также других противников еврейского государства. Во-вторых, потому что появилась возможность попросту вновь пограбить соседа, у которого, напомню, Израиль и так отнял в 1967 году западную часть Голанских высот, где ныне живут еврейские переселенцы. Почему бы теперь не отнять и восточную часть, пользуясь слабостью хозяина? Тем более, что Израиль и Сирия до сих пор юридически находятся в состоянии войны, а президент США Трамп во время своей первой каденции признал суверенитет Израиля над оккупированной территорией. Вот именно так Израиль и поступил уже в текущем декабре 2024 года, не говоря худого слова. Можно предположить, что за этим последует оккупация некоторых нефтеносных районов в регионе, из тех, что территориально поближе к Израилю. Возможно, даже воперки воле США.

Немаловажен для Израиля увод Ираном своих подразделений из Сирии, попавшей под власть тех сил, с которыми они боролись, воевали. Иран и его союзники из числа мусульман, таким образом, потеряли важный плацдарм для нанесения ударов по Израилю. Безопасность которого от этого выиграла.

В силу всего сказанного не удивляет, что на декабрьской пресс-конференции президент Путин заявил, что главным бенефициаром сирийских событий является именно Израиль, получивший от них основную и притом неоспоримую выгоду.

Как ни странно, поведение Израиля на руку России.

Во-первых, как уже сказано, в силу резко возросшего израильско-турецкого противоречия.

Во-вторых, в силу того, что интересы Израиля в Сирии (и вообще на Ближнем Востоке) сталкиваются с интересами Великобритании, о чём у нас редко кто вспоминает. А Великобритания, что ни говори, в сегодняшнем мире выступает как главный враг России.

В-третьих, потому что Путину удалось, по всей видимости, достичь определенных договоренностей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, длительный телефонный разговор с которым зафиксирован прессой. Что характерно, именно после этого разговора ВВС Израиля начали по всей Сирии уничтожать склады с огромным количеством тяжелой военной техники и боеприпасов. Всего за пару дней в середине декабря, как сообщает телеканал «Царьград»,ВВС Израиля нанесли по этим арсеналам более 200 авиаударов. Как предполагает данный источник информации, координаты складов, в том числе секретные, были переданы Израилю именно Россией. Спрашивается, зачем? А затем, что Запад хотел это оружие, ставшее как бы бесхозным в результате устранения законного правительства Сирии, передать Украине. Ради чего, сообщает «Царьград», 13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен «прибыл в Турцию, чтобы попытаться убедить Реджепа Тайипа Эрдогана в важности передачи всего вооружения сирийской армии киевскому режиму». Ан, передавать-то оказалось нечего. Официальная позиция Иерусалима такова: склады оружия в Сирии были-де уничтожены потому, что это оружие могло попасть в руки террористических группировок. Но ряд сенаторов США уже высказался по этому поводу в том смысле, что действия Израиля явились для Запада ударом в спину, а Нетаньяху оказал таким манером неоценимую помощь Путину.

Вмешательство Израиля в сирийские дела может иметь еще одно важнейшее последствие (и в этом случае он будет действовать в полном консенсусе с США). Речь идёт о помощи курдам в создании, наконец, единого государства Курдистан на территории, контролируемой сирийскими и иракскими курдами. К воссоединению с которым, естественно, устремится курдский регион Турции, что создаст великую головную боль Эрдогану и сильно свяжет ему руки. Мы же, Россия, формально будучи не при чём, получим от этого немалый политический дивиденд.

Усиление Израиля за счет сирийских трофеев не положит, однако конец еврейско-арабской войне, не погасит этот ближневосточный пожар, столь выгодно для нас отвлекающий западный мир от войны русско-украинской. Напротив, к традиционным противникам Израиля в лице арабов и персов добавятся теперь еще и турки, которые совсем недавно, как помнится, состояли с евреями в союзниках и даже вели совместные военные разработки. А это гарантирует затяжной характер и эскалацию ближневосточного конфликта. Что, извините за цинизм, очень хорошо для нас.

Украина

Заканчивая разговор о международной повестке дня, самое время поговорить об Украине. Поскольку никакого более важного содержания в повестке нет, даже если вспомнить об укреплении союза России и Северной Кореи, а также об успешных для нас международных форумах типа БРИКС.

Год назад в статье «Подводя итоги-23» я написал слова, к которым мне и сегодня добавить почти нечего:

«Нас может удовлетворить только полная и безоговорочная капитуляция Киева с последующим взятием под контроль российской армией и государством большей части Украины… Все остальное будет лишь полумерой, которая отсрочит решение проблемы, но ничего не решит…

В силу сказанного, вопрос надо ставить так: что нужно сделать, чтобы добиться капитуляции Киева в рекордно короткие сроки, поскольку время работает против нас. А ответ на этот вопрос предельно прост: сделать надо всё, что способствует достижению этой цели, включая применение любых боеприпасов, кроме ядерных, а также уничтожение мостов, тоннелей и вообще всех морских и сухопутных трасс, связывающих Украину с Европой. И включая массированный единовременный удар с воздуха по всей без исключения верхушке украинской армии и государства. Кто бы ни выжил после этого удара из украинского истеблишмента, кто бы ни пришёл на смену армейскому и правительственному руководству, эти люди наверняка будут сговорчивее уничтоженных.

Нам нужен быстрый и решительный перелом в войне, это вопрос нашей жизни, а как это будет достигнуто – нас не должно волновать. Совсем. Только целесообразность, а не гуманитарные соображения, должна определять средства. Не по частям рубить хвост собаке, а отсечь его одним махом, и дело с концом – вот в чём видится мне наша задача.

Только быстрая и убедительная победа над Украиной может прекратить войну и отбить у НАТО охоту её продолжать. Только она обеспечит мир на наших условиях. А также сэкономит нам (и, кстати, Украине тоже) людей и материальные ресурсы, восстановит веру в себя и оптимистический взгляд в будущее… Нам нужно сделать что-то такое, что радикально изменит ситуацию в нашу пользу. Нужен перелом».

В связи со сказанным мне хочется привести схожее мнение многоопытного боевого генерала Анатолия Куликова (в недавнем прошлом героя чеченских войн и главы МВД РФ), который предсказал в минувшем июне, что мы не сможем выиграть «по очкам», а должны «победить нокаутом». То есть, таким быстрым и решительным ударом, после которого противник уже не сможет ответить.

Прошёл год после той итоговой статьи, но ничего не изменилось, чаемый перелом так и не произошел, победы нокаутом мы не дождались, перед нами по-прежнему стоят те же задачи и видятся те же пути их решения. Точнее, путей решения не видится совсем, поскольку то, что мы наблюдаем на фронте, чрезвычайно далеко от того, о чем говорит Куликов. Тянется все та же попытка победить «по очкам».

Наш президент сам объявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ, а также выступая 14 июня в МИДе перед цветом нашей дипломатии, что стратегия России состоит всего лишь в «выдавливании» ВСУ из наших новообретенных территорий. Но ведь даже если мы выдавим противника из четырех областей Украины, проголосовавших за вхождение в Россию, война на этом не закончится. Она не ради этого начиналась, и такой ценой остановлена быть не может, поскольку основные задачи войны не будут решены ни одной из воюющих сторон. Этой проблеме мне пришлось летом посвятить специальную статью «Путин: принять неприемлемое». Но с того момента перспектива не улучшилась.

Читая фронтовые отчеты наших умных, мужественных и опытных руководителей добровольческих подразделений – депутата ГД РФ Александра Бородая и сенатора, члена Совета Федерации Дмитрия Рогозина, которые постоянно присутствуют на ЛБС и хорошо знают, о чём говорят, мы понимаем одно. Война затягивается, возможно еще на пару лет, как минимум, наше наступление идет слишком медленно и фрагментарно, оно пробуксовывает и не гарантирует достижения заявленных целей войны.

Особенную тревогу вызывают официальные заявления президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Которые настойчиво декларируют нашуготовность заключить мир без воссоединения с Одессой и Харьковом, да ещё на основе позорных Стамбульских соглашений. Потому что такой мир будет лишь временным компромиссом, не позволяющим осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины. Компромиссом, попахивающим нашей капитуляцией.

Почему? Понятно, я надеюсь, всем и каждому, что дружественным государством Украина для нас уже не будет никогда, и что война, мягко говоря, не способствовала сближению русского и украинского народов. О единстве которых отныне не может быть и речи, если не пытаться обмануть самих себя и стяжать лавры обер-демагога. Понятно, опять-таки надеюсь я, что Украина может быть либо большим и сильным, либо маленьким и слабым, но в любом случае гарантированно антирусским, антироссийским государством, Антироссией.

И наш интерес в том, чтобы максимально умалить и ослабить Украину уже сейчас, чтобы вновь не воевать с этой же целью потом. Чтобы не передать эту войну в наследство нашим детям и внукам. А потому задача отрезать Украину от морей – это для нас абсолютный императив, вопрос жизни и смерти. Думаю, Путин тоже не может этого не понимать, и от этого еще большуютревогу вызывают у меня его мирные инициативы. И не случайно, конечно, на своей декабрьской пресс-конференции со знаковым названием «Итоги года» он умело ушёл от вопроса о перспективах нашей Победы в СВО. А вместо этого воспел мужество наших бойцов… Видимо, даже ему неловко было честно ответить по делу.

Постоянно возвращаясь к Стамбульским соглашениям, предлагая на их основе договариваться с противником о мире, понимает ли Путин, что если такого рода соглашения действительно лягут в основу мирного договора, это будет означать следующее:

1. Украина останется Анти-Россией, заточенной на противостояние с нашей страной, орудием в руках враждебного нам Запада. Вместо враждебной нам, но маленькой и слабой мы получим у наших границ всё равно враждебную, но большую и сильную Украину, денацифицировать которую уже не удастся.

2. Нам не видать не только русского города Харькова, но и жизненно необходимых нам Одессы и Николаева, выхода к Приднестровью, судьба которого как русского анклава будет печальна. У нас не будет контроля над всем Черноморским побережьем, нам не удастся отрезать Украину от Чёрного моря, а значит – лишить ее силы и постоянного канала поставок вооружений. Украина сохранит свою военную, политическую и экономическую независимость от России и превратится в откровенную колонию западных стран и НАТО, которые найдут, кем её заселить, чтобы беспрепятственно и задёшево эксплуатировать её природные богатства. Нашими жертвами Запад купит себе большую и богатую страну, нашими руками вытащит лучшие каштаны из огня войны…

3. Киевский режим бандеровщины, укронацизма устоит и укрепится, оставшееся русское население, преданное Россией, будет окончательно дерусифицировано и украинизировано. Оно и в грядущих поколениях не простит нам этого предательства.

4. Воссоединение русской нации, сегодня разрезанной несправедливыми границами, не состоится. Как и возвращение всей Новороссии в состав России. А ведь именно в нем – смысл концепции «Русского мира», которая родилась в ходе СВО.

В общем, если давать самую краткую оценку этим замечательным Стамбульским соглашениям, о которых любит говорить наш президент, то это – «Не дай Бог!»

Почему же Путин с такой настойчивостью вновь и вновь пытается выдать этот документ за некое достижение нашей дипломатии? На мой взгляд (думаю, что так же воспринимает это и наш противник), это показатель нашей слабости, нашей невозможности говорить с врагом языком ультиматума. Показатель того, что победоносная война нам все ещё не даётся. И это провоцирует противника на эскалацию.

В чём причина пробуксовки войны с нашей стороны? Наверное, военные специалисты назовут что-то своё. Я не военный специалист и могу сказать только то, что мне подсказывает логика. Судя по тем крупицам информации, которые доходят до публики из СМИ и интернета, очень-очень многое упирается в кадровый вопрос. Я не говорю уже о тех кадрах, которые готовили начало СВО, исходя из совершенно ложных представлений о противнике (об этом все замечательно разъяснил эксперт Ростислав Ищенко). Я не говорю о том, что ряд лучших командиров, отлично зарекомендовавших себя на фронте, таких, как генералы Суровикин и Попов, командир штурмового отряда 110 бригады Владимир Новиков и др. отстранены от участия в войне. А любители лживых бодряческих рапортов при этом вполне процветали. О том, что наши спецслужбы не уберегли уникального Евгения Пригожина, а наше самое боеспособное, «бронебойное» подразделение – ЧВК «Вагнер» – оказалось частично расформировано и перестало служить нам боевым тараном. О том, какое чудовищное воровство и коррупцию в армии «внезапно» открыли наши правоохранители после назначения министром Андрея Белоусова… Думая обо всем этом, я вспоминаю письма с фронта моего отца, который писал в марте 1945 года:«Воюется легко и радостно. После всего, что виделось, я крепко верю, что всё кончится скоро и благополучно». Но… «Единственно, что пакостит иногда настроение – это отечественные олухи и проходимцы, которые вопреки здравому смыслу еще сохранились».

Все же, мы победили тогда, победим и теперь.

Но вот о чём можно задуматься, сопоставляя события на Украине с событиями в Сирии: быть может, советники у Путина – что по Сирии, что по Украине – лица не самые компетентные? Ведь их консультации ничего, кроме провала нам, как выяснилось, не сулили и не принесли. Быть может, эту команду надо менять?

Понимает ли это Путин? На его последней пресс-конференции эта тема не звучала. Осмелюсь полагать в этой связи, что хорошо бы Путину собрать за круглым столом лучших военспецов и поставить перед ними всего один вопрос: что нужно сделать, чтобы в кратчайший срок добиться полной и безоговорочной капитуляции Украины. Собрать все рекомендации, отсеять заведомо невыполнимые и незамедлительно выполнить всё остальные.

Что мы, российское общество, можем предпринять в данной связи? Только одно: поднять волну общественного мнения, выдвигая взятие Харькова, Николаева и Одессы в качестве безоговорочного условия мира. Без которого и мир не будет миром, и победа – Победой. Народ России обязательно должен принять участие в разработке условий мира. Это ведь напрямую его касается ныне и присно.

Трамп, Маск и другие

Завершить обзор международно-политических итогов 2024 года следует разговором о президентских выборах в США.

В целом они стали показателем полной деградации западного общества и англо-саксонской субрасы в частности. Мы видим это на примере как Англии, где собственно английская природная элита истощена уже настолько, что вынуждена была поставить премьер-министром индуса Риши Сунака, а мэром Лондона – пакистанца Садика Хана, так и Америки, где не нашлось других кандиатур, кроме неадекватного Байдена и откровенно придурковатой темнокожей Харрис с одной стороны, и черезчур экстравагантного Трампа – с другой. Адекватность которого еще предстоит подтверждать и подтверждать.

В связи с чем я ожидаю его инаугурацию с некоторой опаской, не вполне представляя себе, чем обернется для нас его столь долгожданное и выстраданное полновластие. Не сорвётся ли он в экстазе, как говорится, с резьбы?

По моим впечатлениям, Россия в целом больше сочувствовала и желала победы Трампу, и я думаю, что это правильно. И не только потому, что это была победа простого здравого смысла над безумием. Чтобы придти к такому убеждению, надо припомнить, чем особенно отличился Трамп в свою предыдущую каденцию.

Мы помним главную внешнеполитическую линию, предложенную им США: отказ от мировой гегемонии и сосредоточение на внутренних национальных проблемах. То есть возвращение к той доктрине внешней политики США, в значительной мере изоляционистской, а не гегемонистской, каковая господствовала до Второй мировой войны. Об этом он совершенно однозначно высказался в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября 2018 г.

Вот фрагменты из той речи Трампа, которые я склонен трактовать как призыв к всеобщей смене парадигмы с имперской на националистическую:

«Мы считаем, что, когда народы уважают права своих соседей и защищают интересы своих народов, они могут лучше взаимодействовать, чтобы обеспечить себе блага безопасности, процветания и мира. Каждый из нас сегодня является посланником страны с самобытной культурой, богатой историей и народом, связанными узами памяти, традициями и ценностями, которые делают наши родные страны такими, каких больше нет нигде на Земле.

Именно поэтому Америка всегда предпочтет независимость и сотрудничество глобальному правлению, и я уважаю право каждой страны в этом зале следовать своим обычаям, верованиям и традициям. Соединенные Штаты не будут указывать вам, как вам жить, работать или молиться и отправлять религиозные обряды. Мы лишь просим вас уважать наш суверенитет в ответ… Мы отвергаем идеологию глобализма и принимаем идеологию патриотизма».

В устах любого из президентов США на памяти моего поколения подобные высказывания были бы, я думаю, невозможны. Перед нами явный поворот всего послевоенного внешнеполитического курса Америки. От глобализма – к национализму. Отказ от глобального доминирования, замыкание на внутренних проблемах во имя патриотизма и процветания – вот новый смысл американской политики, американской принципиальной позиции.

Для России это было бы однозначно благом, совпадая по вектору с нашими стратегическими интересами, да и с требованием момента мировой истории. Но для всего мира это будет означать серьёзную перенастройку как глобальной, так и региональной политики. Так что если в первый раз Трампа нередко воспринимали как нечто не очень-то серьёзное, маргинальное, то на этот раз он становится глобальным фактором Большой игры. Потому что осознанный курс на маргинальность, если он будет принят Америкой, заставит менять правила игры, прежде всего, в Европе, а там и во всём мире.

Уход на покой и смена глобального лидера, гегемона – это не шутки. Кстати, для стран Европы это будет означать необходимость искать нового хозяина, а ведь претендентов на эту роль не так уж много – Китай да Россия, вот, пожалуй, и всё на сегодня. Китай, конечно, имеет больше преимуществ. Но не придётся ли европейцам пролагать заново тропку и в Кремль?

Есть большая принципиальная и реальная разница между Трампом образца 2018 года – и нынешним. Тогда он воспринимался как экзот, «как беззаконная комета в кругу расчисленном светил» (Пушкин), его мнение было всего лишь его мнением. Но за годы борьбы Трампа за возвращение в Белый дом Америка действительно раскололась пополам, и теперь позиция Трампа – это уже не его личное дело, а платформа большинства, сплотившегося на её основе. И теперь у Трампа есть своя немалая команда единомышленников, которые готовы и хотят воплощать в жизнь вполне определённую политическую программу, они солидарны в этом, они будут бороться за это! И даже есть молодой вице-президент Вэнс, способный, если что, обеспечить преемственность курса, а это немаловажно. Политический разворот Америки – это очень серьёзно и даже судьбоносно для всего мира, я бы сказал.

Конечно, во внешней политике Трамп не откажется от целей, продиктованных американскими интересами. Но это будут именно интересы страны, а не отдельных ведомств типа Пентагона или ЦРУ. И это тоже на руку России, поскольку американские интересы однозначно присутствуют на Ближнем и Дальнем Востоке, но не на Украине, которая много значит для Европы, но ничего или очень мало для США. Положим, у Байдена там были личные, семейные дела, но у Трампа таких нет. И это открывает для России неплохие возможности для маневра и торгов. Причем даже в Сирии, если иметь в виду желание Америки дать укорот Турции и напомнить ей, кто в доме хозяин.

Разумеется, очень многое будет зависеть от того, при каких обстоятельствах и как пройдет первая встреча Трампа и Путина. В какой степени Трамп будет пытаться давить на нашего президента, в какую сторону Путин будет подаваться, а в какую – нет, и будет ли сам выдвигать какие-то условия со стороны России. Думаю, ждать этой встречи теперь уже не слишком долго.

Понятно, что для нас главным пунктом диалога будет Украина, и к этому моменту надо бы нам иметь на руках некие новые важные козыри. Которыми могут быть только значительные успехи на фронте. Это понимают и в Киеве, так что в ближайший месяц следует ожидать от него каких-то очень серьезных боевых инициатив. О том, что Киев готовит таковые, мы читаем постоянно. Что готовим мы? Поживём – увидим.

Надо полагать, с большим вниманием ждут этой встречи многие страны мира, как на Западе, так и на Востоке. Ведь мировая война уже развернулась и пусть вяло, но течёт, её не остановить, не отменить, но в каких масштабах она продолжится, с какой интенсивностью, где именно и в каких формах – все это не может не волновать. А позиции Америки и России тут значат много.

Не будем забывать также, что на этот раз приход в Белый дом Трампа – это приход не только Трампа. Анализируя персональный состав претендентов на ключевые посты в государстве, о которых уже объявлено, мы понимаем, что Америку ждут глубокие серьёзные перемены как во внешней, так и во внутренней политике. Моё внимание особенно привлекает фигура Илона Маска, которого я считаю одним из наиболее умных и незаурядных общественных деятелей современности. В нём идеально сочетаются черты предпринимателя, технократа и государственного человека, ответственного за свою страну. Думаю, его реальное влияние на политику США будет велико, хотя, возможно, и не вполне публично. И это тоже открывает для России определенные возможности; надеюсь у наших сильных мира сего найдутся поводы для наведения мостов с Маском – в космосе и на земле. Это тем более необходимо сделать, что от Маска и ему подобных технократов исходит и немалая опасность: перенос гонки вооружений в постъядерную эпоху, где исход военных действий будет решать не атомная бомба, а искусственный интеллект, опутывающий глобальной сетью всю систему вооружений противника на земле, на воде, под водой, в небе и в космосе.

На этом я хотел бы остановить свой анализ международных событий и перейти к событиям внутренней российской жизни.

Выборы президента Путина и несостоявшаяся мобилизация

На первом месте по значению у меня стоят выборы президента, прошедшие в марте, на которых ожидаемо победил с прекрасным результатом Владимир Путин. Я и сам за него голосовал, так что итог меня вполне порадовал. Ну, нет сегодня в России никого, кто сравнился бы с Путиным по опыту государственного деятеля, по владению рычагами управления, по стратегическому целеполаганию, сколько бы частных претензий ему ни предъявлять по разным поводам. Неудивительно, что рейтинги доверия Путину, периодически вычисляемые разными соцопросами, подтверждают его высокий результат на выборах.

Единственное, что может очень серьезно подорвать это доверие, – это неверные условия прекращения военных действий на Украине. Поэтому с такой тревогой все мы следим за каждым словом и каждым шагом в данном направлении. Наш народ всегда был готов приносить жертвы на алтарь Отечества, но он не потерпит, чтобы эти жертвы были напрасны.

Кстати, о военных действиях в связи с выборами. Я был совершенно уверен и давал такой прогноз, что вскоре после выборов будет объявлена мобилизация. Я считал и считаю, что без мобилизации достойно завершить войну не удастся, поскольку ни осуществить прорыв до Киева, ни оккупировать и разоружить Украину, ни разместить на её земле наши военные базы вместо ВСУ, ни провести люстрацию и денацификацию по образцу послевоенной Германии – ничего этого мы не сможем. Элементарно людей не хватит. И даже просто разгромить ВСУ как следует, не имея существенного перевеса в живой силе, не получится. Так, кстати, считают многие эксперты, в чём нетрудно убедиться, пошарив по интернету.

До выборов объявлять мобилизацию было бы политически ошибочно, думал я, следовательно её обязательно объявят вскоре после. Я в этом не сомневался, но… этого не случилось. И теперь я ломаю голову, почему это так, и что из этого следует. Хватит ли у нас силёнок, чтобы добиться безоговорочной капитуляции противника, а если нет – то какими уступками с нашей стороны это непременно обернётся? Ради чего воюем, в конце концов?

Неправильно оконченная война (не дай Бог, конечно, дожить до этого!) потянет за собой такой шлейф негатива во всём – в политике, экономике и культуре, приведёт к таким последствиям, исправлять которые придётся не одному поколению россиян.

Минувший год дал пищу для раздумий, надежд и тревог по данному поводу, но не предрешил пока ничего. Развязка наступит, скорее всего, в 2025 году, и нам остается ждать её, но ждать не пассивно, а добиваясь широкого всенародного обсуждения: каким должен быть результат войны, чего мы ждём от победы.

Русская тема

Безусловно важнейшим итогом 2024 года, неразрывно связанным с СВО и во многом ею обусловленным, является неуклонное развитие русской темы. Оно началось ещё в 2022 году, но усиливается год от года, становясь мейнстримом всей России.

Год назад я писал:

«Поворот к русскому. Важнейший итог 2023 года – реабилитация русской темы. Символически она выразилась в триумфе песни "Я – русский!” в исполнении певца Шамана, обладателя уникального по красоте и богатству голоса. Песня мгновенно покорила интернет и широкую публику, стала настоящим хитом. Это показательно. Но дело не только в ней…

Неожиданным откликом на эту великолепную песню прозвучали слова президента Путина, сказанные 28 ноября с высокой трибуныXXVВсемирного Русского Народного Собора: "Русский мир – это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир – это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России”. Слова, прямо скажем, долгожданные, но пришедшиеся, как и песня, как нельзя вовремя.

Путин, однако, на этом не остановился, а продолжил тему на пресс-конференции 14 декабря, посвящённой итогам года: "По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России”, – сказал он в ответ на вопрос, какой совет он дал бы себе в 2000 году, заступая впервые на пост президента. Конечно, он мгновенно политкорректно поправился насчет "российского” народа, но первым-то с его уст сорвалось слово "русский”, а первое слово, как говорится, дороже второго.

Оба выступления Путина, последовавшие с всего лишь двухнедельным перерывом, – это не только и не просто привычная пропагандистская "артподготовка” перед президентской кампанией, это показатель важного поворота во внутренней политике.

В данной связи надо вспомнить, что летом 2020 года именно по инициативе президента в конституцию было внесено представление о русских как о государствообразующем народе России (президент, кстати, не случайно напомнил об этом в том же выступлении на ВНРС). Это вызвало у некоторых критиканов бурю негодования; представители татарской общественности во главе с депутатами Меджлиса даже обратились в Конституционный суд с просьбой установить соответствие этой поправки – Конституции России. И 16 марта 2020 года произошло поистине историческое событие: Конституционный суд вынес разъяснение, что – да, именно русский и никакой другой народ является единственным государствообразующим народом России.

Всё это говорит о том, что "поворот к русскому” назначен и вдохновлён с самого верха нашей общественной пирамиды, а потому, как это обычно случается в России, он имеет шанс на успех…

Вновь скажу, что надо поблагодарить судьбу, пославшую нам СВО для пробуждения и возмужания… В завершение этой темы напомню, что такой же "поворот к русскому” недаром совершил Сталин в 1930-е годы в предвидении тяжелой войны с Западом. Потому что русский здоровый, правильный национализм, то есть любовь к своему народу, – это был тогда и всегда будет необходимый фактор нашей победы, без которого – никак».

Эту взаимосвязь хорошо понимает президент, который, выступив 20.12.24 на заседании Государственного совета по вопросам поддержки русских семей, согласился с мнением депутатов Госдумы о том, что Русский мир находится под атакой врагов, что Русскому миру объявлена война. «Так оно и есть», – сказал на это Владимир Путин.

В очевидной связке с президентом выступил на русскую тему и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего выступления в Храме Христа Спасителя на ежегодном собрании Московской городской епархии. Который обрушился с критикой на попытки провокаторов «оспорить государствообразующую роль русского народа, отодвинуть русский народ на периферию осмысления исторического процесса и таким образом фактически переписать всю историю». В этих словах мы слышим, в частности, ответ на скандальное выступление зампредседателя Духовного управления мусульман, муфтия Дамира Мухетдинова на международной научной конференции «Пути страны: цивилизации Востока в исторической динамике» в Екатеринбурге. Но не только на него, тут имеет место быть тенденция.

Невозможно отрицать, подвожу я итог этой главке, что русская тема сейчас не сходит с уст, страниц и экранов на всех уровнях нашего общественного бытия, а значит и сознания. Это прямое следствие СВО, но с нею не окончится: маховик слишком разогнался, русские массово просыпаются от затянувшегося на сто с лишним лет анабиоза.

Особое звучание приобрела русская тема в связи с резко обострившейся в 2024 году проблемой миграции и мигрантов, которая давно уже стала неотъемлемой частью русского вопроса. О ней надо говорить отдельно, поскольку это важный итог года.

Миграционная проблема

Тема мигрантов уже в предыдущем 2023 году достигла высокго накала в обсуждении. В котором приняли участиевысшие чины многих правоохранительных органов, депутаты, члены общественных организаций, патриарх Кирилл и президент Владимир Путин. Напомню, что патриарх прозорливо указал на главную опасность, которую несёт с собой увеличение численности мигрантов: «Речь идёт о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу нашей страны и нашего государства».

Путин даже подписал в самом конце 2023 года, 25 декабря, один за другим два закона, которые мигрантов отнюдь не порадовали. Во-первых, это закон обизменении правил выдачи материнского капитала. А во-вторых – закон об изменении правил депортации мигрантов. В своём ежегодном обзоре «Подводя итоги» за 2023 год я подробно их охарактеризовал, возвращаться не стану. Но тогда же я вполне точно предвидел: «Волна возмущения, в которой объединился порыв населения снизу и политический расчёт сверху, не собирается, я думаю, спадать и будет приводить всё к новым последствиям. Поскольку проблема реальна, долгосрочна, значительна и опасна для общества (мы это видим на опыте Европы и США), значит, дело тут не может ограничиться краткосрочной кампанией. Так что инициативы по пресечению мигрантского беспредела наверняка будут поступать ещё и ещё».

Я оказался прав, и тому есть две вполне объективные причины. Во-первых, органам госбезопасности стало известно, как британская разведка занимается развалом России, используя мигрантскую политику. Об этом рассказал Госдуме связанный со спецслужбами депутат Андрей Луговой, а в широкую публику информацию передал «Бесогон» Никиты Михалкова. Оказывается, «недавно из Москвы были высланы шесть сотрудников политотдела посольства Великобритании. <...> Именно они вели подрывную работу и координировали протесты, лоббировали миграционные вопросы, выгодные британской короне. Британские дипломаты координировали "агентов влияния" здесь, в России, большая часть сейчас которых в бегах за границей в том числе.

Через этих самых "агентов" была создана специальная сеть, которая под эгидой помощи мигрантам прикрывала этнические группировки, оказывала юридическую поддержку радикалам. И всё это финансировал Форин-офис. "Агенты влияния" собирают эту силу, чтобы однажды она выстрелила и спровоцировала внутренние конфликты.

В 2022 году Форин-офис выделил более 225 миллионов рублей на проекты в сфере миграции. Наибольшее финансирование получили Бюро Международной организации по миграции в Москве,**Фонд "Безопасный дом", а также Приволжский миграционный центр, отделение Российского Красного Креста в Санкт-Петербурге и общественная организация **"Уральский дом":

Через подконтрольные неправительственные организации западные кураторы делают всё, чтобы перевоспитать новое молодое поколение. И приезжающие в Россию мигранты, уже с перепрошитыми Западом мозгами, проявляют не просто нетерпимость к местному населению, а порой агрессию и жестокость».

Во-вторых, указанная информация попала на подготовленную почву, поскольку жители России именно в 2024 году дважды стали свидетелями исключительно жестокой агрессии со стороны мигрантов. Я имею в виду беспрецедентный кровавый теракт в Крокус-Сити, совершенный группой таджиков по указанию *мусульманских экстремистов, а также убийство генерала Кириллова молодым узбеком, агентом украинской разведки. Нельзя назвать случайностью тот факт, что исполнителями заказных терактов, производимых в России, становятся, как правило, выходцы из Средней Азии, которых стало настолько много, что контролировать всех уже невозможно. Это идеальный материал для любых разведок мира, не только британской, украинской или *ИГИЛа, живой рассадник диверсантов. Перед нами – невоенное решение вполне военных задач. И попытка столкнуть Россию в очередную гражданскую войну.

Но основная опасность, которую несёт с собой миграционный поток, не в этом. Надо прежде всего понимать, что, хотя миграционная проблема имеет экономическую, санитарную, криминальную и даже военную составляющую, но сама по себе это проблема, в первую очередь, этнополитическая, а не какая-либо иная. И методами политэкономии решена быть не может.

Сегодня мы наблюдаем в России опаснейшую социальнуюболезнь – это так называемая замещающая иммиграция, благодаря которой уже происходит вытеснение русских инородцами (иноверцами по совместительству, поскольку речь в основном о мусульманах) из важных сфер жизни. Как бы демонстрируя нам в образующихся нерусских анклавах и стремительно чернеющих регионах, как именно будет происходить освоение России инородцами и в каком положении окажутся в ней русские.

Как давно установила наука, поведение мигрантов на чужой территории всегда подчиняется единому алгоритму:

1. После прибытия на новое место жительства вначале происходит адаптация, внедрение. На этом этапе мигранты стремятся интегрироваться в местное общество, они учат язык, демонстрируют законопослушность и не пытаются «качать права».

2. Вскоре следует усиленное размножение на новом месте и рост численности популяции за счёт новоприбывших, что приводит к созданию своего национального анклава и диаспоральной системы самоуправления. Учить язык новой родины становится не обязательно, соблюдать её законы и обычаи – тоже, ведь вокруг уже и так всё своё, привычное – продуктовые лавки, медицинские услуги, молельни и т.д.

3. В повестку дня ставится требование прав экономического, социального, культурного и т.д., равенства с коренным этносом.

4. Продолжается усиленное размножение в условиях, более благоприятных, чем те, которые были на покинутой родине.

5. Равенства прав мигрантам уже недостаточно. Всё заканчивается «восстанием диаспор» – предъявлением прав на захваченную территорию, ресурсы и инфраструктуру, с перспективой господства или отделения. При этом «каждый этнос искренне считает справедливым только то, что выгодно именно ему»[1].

Перед нами модель, действие которой мы имеем возможность наблюдать воочию не только в окраинных районах Москвы, но и в городах и селах России, начиная с ближнего Подмосковья. Это уже реальность нашей жизни, угнетающая сознание русских людей, мешающая им жить нормальной жизнью по своим, а не по чужим правилам.

Основная опасность, которую несут с собой мигранты, – растворение государствообразующего русского народа в других этносах, падение его удельного веса. И неизбежно следующая за этим утрата Россией своей национальной идентичности, а затем её дезинтеграция и распад. Вот почему приток мигрантов должен быть радикально ограничен введением визового режима, а уже имеющийся наличный состав мигрантов, в том числе (и особенно) новых нерусских граждан с семьями, с детьми – резко сокращен, зачищен.

Заинтересованность стран Запада в том, чтобы регулировать миграционные процессы в России, ярко проявилась еще четверть века тому назад. Для этого уже тогда веласьвполне сознательная и целенаправленная работа мозговых центров. Об этом я подробно писал в книге «Итоги ХХ века для России. Европа, Америка и Россия: этнодемографический и этнополитический аспекты современной истории» (М., 2000).

За четверть века изменилось одно: если тогда людям Запада хотелось превратить Россию в отстойник человеческих излишков из Африки, Азии и Латинской Америки, чтобы снизить миграционное давление в собственных странах, то теперь им больше нужно другое – покончить с Россией вообще, чтобы прибрать к рукам её добро. А для этого – подорвать государствообразующую роль русского народа, роль хозяина дома, максимально снизить его удельный вес с помощью миграционного потока, чтобы русские не смогли удерживать все российское пространство в своих руках. А затем разорвать Россию на части, удобные для эксплуатации её богатств.

Вот какую цель преследует мигрантское лобби в России, вот чьи интересы оно обслуживает, вот почему так дерзко и напористо выступают его лидеры, чувствующие себя хорошо защищенными под эгидой хозяев мира.

* * *

В связи со сказанным важным итогом 2024 года следует считать новый уровень, на который вышло понимание миграционной темы в высоких слоях политической атмосферы. Об опасности миграционного потока, меняющего не только образ жизни коренного населения, но и лицо России, заговорили в Государственной Думе – и даже выше, устами президента и патриарха.

В частности, на декабрьской пресс-конференции Путин высказался вполне определенно, что главным приоритетом в решении проблемы должно считаться морально-политическое самочувствие коренного населения. И что для избавления от излишка неквалифицированной заезжей рабочей силы необходимо развивать технологии и повышать требовательность к поведению мигрантов. Патриарх же в своих речах делает акцент именно на этнодемографическом балансе и необходимости беречь и хранить русскую национальную идентичность нашей России.

Отрадным явлением, внушающим надежды, стала позиция руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который принял на себя нелёгкую роль защитника русских в бесконечной серии конфликтов на национальной почве, источником которых являются мигранты. К сожалению, эта позиция не стала пока всеобщей среди наших разнообразных правоохранителей (начиная с шефа МВД Колокольцева), поражённых – кто обычным пофигизмом и ленью, кто недопониманием вопроса, а кто и коррупцией, как выяснилось по ряду уголовных дел в отношении высокопоставленных чинов, «крышевавших» диаспоры и мигрантов. Но на них пытаются воздействовать как сверху – тот же Бастрыкин, так и снизу – такие легальные организации, как «Северный человек» и «Русская община».

Последняя, в частности, выдвигает следующие требования: «запретить выдачу гражданства трудовым мигрантам – только рабочие визы; провести ревизию присвоения гражданства 100 % получивших гражданство РФ, а те, кто получил его незаконно, должны быть привлечены к уголовной ответственности и депортированы; немедленно депортировать семьи мигрантов с территории РФ после любого административного нарушения, совершённого любым членом семьи; всех, не работающих официально на предприятиях РФ иностранцев, отправлять обратно на историческую родину; приём иностранцев в ВУЗы РФ только на общих основаниях, без всяких квотных привилегий; ужесточённая ответственность чиновников, нарушающих миграционное законодательство».

Для меня несомненно, что в деятельности названных общественных организаций отразилась СВО, резко стимулировавшая пробуждение национального самосознания русского народа, благодаря продвижению концепта «Русского мира». Эти подвижки в конце концов сказались и в деятельности Государственной Думы, которая в истекшем году приняла ряд законов, ограничивающих беспредел мигрантов. В главном законодательном органе России появились даже подвижники, в полный рост вставшие против мигрантского лобби. И это не только честные и мужественные депутаты (Михаил Делягин, Михаил Матвеев и др.), но и сам председатель ГД – Вячеслав Володин.

Законы о мигрантах

Необходимо сказать несколько слов о конкретных законах, упорядочивающих пребывание мигрантов в России.

Прежде всего, им ограничен срок максимального пребывания без виз. С первого января 2025 максимальный безвизовый срок сокращается до 90 суток (ровно вдвое). С 5 февраля 2025 года у пограничников появится право в отказе на въезд, если возникло предположение, что иностранец может угрожать безопасности России (данное решение могут принимать сотрудники на месте — без объяснений в других инстанциях). Введён лимит на владение сим-картами – не более 10 мобильных номеров.

Криминальный аспект миграционной проблемы требует особого внимания. Федеральное правительство планирует в 2025 году создать т.н. реестр контролируемых лиц, в который попадут все иностранные граждане, совершившие в России преступление или нарушившие порядок ВНЖ. Для этого уже создана необходимая правовая база. Если иностранец или лицо без гражданства попало в реестр контролируемых лиц, на него будет распространяться режим высылки. Если человек несколько раз нарушает режим высылки, его смогут депортировать.

В ближайшие месяцы планируется запретить продажу оружия жителям других стран, а также обязать проходить обязательную дактилоскопию всем, кто планирует работать в России или находиться в стране более 90 дней.

В августе 2024 принята поправка к Закону «О гражданстве Российской Федерации», согласно которой мужчине придётся расстаться с полученным паспортом, если он не встал на воинский учёт.

Введены в действие финансовые механизмы, направленные на ограничение въезда мигрантов. 1 июля 2024 года увеличены пошлины за выдачу разрешений на работу. Ценник по всему списку подняли на 20%. Теперь компания платит госпошлину за выдачу разрешений на использование иностранных работников в размере 12 тыс. руб., а за выдачу приглашения на въезд в РФ — 4200 руб. С 1 января 2024 года увеличен размер ежемесячного авансового платежа затрудовой патент.

Наряду с федеральными нормами, существуют региональные. Главы областей и республик могут полностью запретить иностранцам работать в определенных сферах. Например, в Московской области с 1 января 2025 года трудовые мигранты не смогут устроиться в общепит, организации здравоохранения, образования и соцуслуг. А для каждой сферы бизнеса правительство в Москве устанавливает допустимое количество заграничной рабочей силы (квоты).

В некоторых регионах (в середине 2024-го в 16-и) граждане других стран без ВНЖ не имеют права работать в такси. Теперь иностранцы в Москве платят за трудовой патент ежемесячно 7500 руб, в Санкт-Петербурге — 4600 руб. В большинстве регионов страны ценник колеблется в диапазоне от 6 до 8 тысяч руб. Самые дорогие трудовые в Республике Саха и в ЯНАО — 12 957 и 11 555 рублей соответственно. И т.д.

Лазейкой для получения мигрантами ВНЖ долгие годы служили фиктивные браки. В октябре 2024 в Госдуме наконец-то приняли закон, который усложняет получение вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП) иностранным гражданам, решившим вступить в брак или усыновить ребёнка. Теперь получить статус резидента в России можно только по истечении трёхлетнего периода. Причём если судом будет установлено, что брак фиктивный или развод состоялся сразу после получения документов, вид на жительство могут аннулировать.

Всё это замечательно и заслуживает одобрения, но есть несколько обстоятельств, не дающих возможности успокоиться.

Во-первых, все эти строгие меры не распространяются на проживающих в России граждан ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии), а также на лиц, имеющих РВП или ВНЖ и на высококвалифицированных специалистов. А чем, спрашивается, все они для нас, русских, лучше граждан Таджикистана или Узбекистана? Они что, родня нам или близкие друзья, за что им такое снисхождение?! Ну, ладно бы ещё белорусы – это те же русские с не слишком значительными отличиями в языке. Им без всякого сомнения должно дать зеленую улицу. Но остальные-то?

Во-вторых, «высококвалифицированный» иностранец и его родственники могут получить бессрочный ВНЖ в России, если специалист проработал более двух лет, соблюдая законы страны и своевременно выплачивая налоги. Правда, в октябре нынешнего года в Госдуме прозвучало предложение исключить медицинский и преподавательский состав из списка кандидатов на получение ВНЖ по упрощенной программе. Хотелось бы, чтобы в 2025 году оно было реализовано. Но в принципе надо задуматься, зачем создавать своим российским специалистам искусственную конкуренцию за счёт приезжих, получивших бог знает как и какую квалификацию по чужим стандартам?

В-третьих и в-главных: лица, получившие ВНЖ или РВП, обретают огромный бонус в вопросе трудоустройства: на них не распространяются квоты и ограничения, установленные для трудовых мигрантов. Это значит, что лавина мигрантов теперь устремится к обладанию названными документами, и это широко откроет ворота коррупции и злоупотреблениям. Им нужно поставить препону.

Особенный резонанс получил закон, принятый сразу в третьем чтении, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Он, вне всякого сомнения, имеет большое значение. Поскольку для нас, русских, едва ли не главная опасность состоит именно в перетягивании в Россию из Средней Азии и Закавказья юных поколений, способных здесь заякориться, пустить корни, влиться в состав населения, разбавить русский этнос. Именно этому следует противиться в максимальной степени. Пусть необходимое число инородцев приезжает к нам в качестве рабочих рук трудиться по квотам и визам. Но только не со своими семьями, не с детьми! Пребывание которых в России, столь нежелательное и конфликтогенное для нас, должно быть максимально некомфортным и для них. Лоббисты мигрантов возражали: мигрантских детей, дескать, в России всего-то двести тысяч, есть из-за чего огород городить! Но каждый такой ребёнок в школе, в классе тормозит обучение десятков детей коренного населения, не даёт им учиться и развиваться в полную силу. А это уже счёт на миллионы детей! Наших детей!

Дума приняла правильный закон, это бесспорно. Но, во-первых, в нём ничего не сказано о тех, не знающих русского языка мигрантских детях, которыми уже обременены наши школы: их-то куда девать?! Получается, что они так и будут отсиживать школьные дни рядом с русскоязычными детьми коренных народов России, отнимая внимание учителей и учеников, стягивая их в пучину тупости и непродуктивной траты времени. Беда!

А во-вторых, тут же нашлись печальники, заявляющие, что это Россия должна за свой счёт готовить мигрантских детей к постижению русского языка. И наше гуманное, жалостливое Минпросвещения уже анонсировало бесплатные тесты для потенциальных учеников. И поговаривает, что также бесплатными будут курсы русского языка для несовершеннолетних мигрантов, желающих получать среднее образование. Как будто нам некуда девать многие миллионы рублей, которые придётся выделить с этой целью из российского бюджета на фоне расходов на СВО. Похоже, чиновники нашли новый способ присосаться к государственной мошне. Но нам-то гражданам России, зачем это нужно?Как говорится, людям в угоду, да не самим же в воду!

Ничем не лучше идея, которую продвигает сам президент Путин: организация русских школ в Таджикистане, Узбекистане и др., чтобы готовить там будущие кадры для работы в России. Предполагается, что они будут лояльны нам. Увы, это нисколько не воспрепятствует развитию русофобии в назавнных странах, где в самых обычных школах история изучается по учебникам, обвиняющим Россию в колониализме и угнетении титульных народов азиатских республик, входивших в СССР. Так что единственным результатом развития русских школ в Душанбе, Ташкенте, Ашхабаде, Бишкеке и т.д. будет воспитание молодого поколения, ненавидящего Россию и русских, но при этом отлично говорящего по-русски! Вот-то будет нам надежда и опора…

Словом, на поле урегулирования мигрантской проблемы предстоит ещё не одна баталия на всех уровнях общества вплоть до наивысшего. А нам, работникам пера, надо неустанно вести разъяснительную работу.

Обратите внимание

Пресс-конференцию «Итоги года», прошедшую 19 декабря, президент Владимир Путин начал с разговора об экономике России. Он дал понять, что это – принципиально, ибо «всё – на экономике». Вполне традиционная позиция советского офицера, чье гуманитарное образование базировалось на марксистской политэкономии. После чего в течение более четырех часов длилось выступление и ответы на вопросы, в ходе которых в изобилии звучали темы пенсии, ЖКХ, ипотеки и т.п. – все, что должно бы входить в компетенцию премьер-министра. То есть, мы увидели и услышали речи «завхоза России» или «всероссийского старосты», как кому угодно. Хотя я надеялся услышать речи президента и главнокомандующего, но именно этого почти не было или было ничтожно мало.

Вот почему я попытался выше серьёзно поговорить с читателем о том, что действительно можно считать главным в 2024 году (не пенсии же с ипотекой!), о реальных итогах года. Но список этих итогов был бы неполон, если не вспомнить о некоторых внутриполитических обстоятельствах, способных преобразить нашу будущую жизнь. Их я насчитал всего три и хочу обратить на них ваше внимание.

Либералы проиграли

Протёкший год довольно существенно и заметно поменял политический расклад в обществе. Либералы зримо утратили свои былые позиции. Многие просто убежали, а кто-то и затаился или даже мимикрировал. Как, к примеру, Ксюша Собчак, которая воспользовалась пресс-конференцией Путина, чтобы предстать в роли патриотической журналистки, озабоченный общественным благом. Или супруг оной Ксюши, режиссёр ***Константин Богомолов, который разразился большим текстом, обличающим непатриотизм его бывших коллег и видных представителей либерально-богемной тусовки.

Что говорить, атмосфера в обществе, под воздействием очистительной военной грозы, заметно улучшилась, патриотам стало легче дышать, им уже не так угрожает моральный прессинг, остракизм со стороны еще недавно влиятельных гуманитариев. Проще стало высказывать правильные вещи…

Теперь важно не расслабиться, не утратить бдительности, не поддаться извечному русскому всепрощению и миролюбию. Чистку общества надо продолжать. И верить тем релокантам, которые, судя по всему, готовятся к массовому возвращению в Россию под патриотической личиной (живой пример – супруги-эстрадники ***Никитины), нельзя. Подобным токсичным псевдо-гражданам не место в России. Не возвращать их в Россию надо, а выдавить из России оставшихся их единомышленников, вот на чём надо бы сосредоточиться обществу.

Очистительный погром в Минобороны

Весьма важным итогом года я считаю оглушительные процессы против коррупционеров и воров, сотрясшие Министерство обороны и иные правительственные сферы. Как дал понять министр Андрей Белоусов, продолжение следует, чистки и наведение порядка продолжатся. Хочется этому верить. Мы ждали этого долго и рады происходящему.

Что смущает в данной ситуации? Отсутствие смертной казни за нанесение ущерба государству в особо крупных размерах. Уж если чистить общество – то по-настоящему. Я не вижу, что можно против этого возразить.

Новые назначенцы

Бесспорно, к лучшим итогам года можно отнести новую кадровую политику с опорой на заведомо честных патриотов, проявивших непоказной героизм на полях сражений. Мы увидели не только отдельных замечательных представителей этой светлой породы на ответственных постах в Туле, Екатеринбурге и некоторых других местах (кстати, я положительно оцениваю и назначение и.о. губернатора Курска Александра Хинштейна, хотя его фронт проходил на законодательном поле). Мы увидели нечто более важное: в России создается немалый кадровый резерв, в котором, хочется верить, не будет случайных людей с сомнительной идеологией.

2022 и 2023 годы породили в нас большие ожидания и надежды. 2024 год их не особо оправдал, оставив решение проблем «на потом», возможно, на 2025-й. Но об итогах 2025 года я надеюсь написать через год.

*«Исламское государство» *(ИГИЛ, «Имарат Кавказ», «Аль-Каида» в странах исламского Магриба, «Исламский джихад — Джамаат моджахедов», «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии), «Общество возрождения исламского наследия», движение «Талибан», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»), «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), «Братья мусульмане», «Исламская группа», «База» («Аль-Каида»)) - решением Верховного суда РФ признаны террористическими организациями и запрещены в РФ

**Фонд "Безопасный дом" (*«Уральский дом») - признанны в Росиии иноагентами.

***Константин Богомолов - признанн в Росиии иноагентом.

***Татьяна и Сергей Никитины (супруги-эстрадники)- признаны иноагентами в РФ.