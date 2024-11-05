 

Россия вмешивается в выборы Президента США на новом технологическом уровне

В 2024 году Россия вмешивается в выборы США на новом технологическом уровне.
Российские власти отказались от найма хакеров и мутных политтехнологов, которые на предыдущих выборах оказались совершенно неэффективны.
 
Теперь граждане России могут выбрать Президента США с использованием Дистанционного Электронного Голосования.

 
 
Россия вмешивается в выборы Президента США на новом технологическом уровне
 
Для того, чтобы сделать свой выбор, совершеннолетним гражданам России достаточно зайти на портал Госуслуг и авторизоваться.
 
 
 
Россия вмешивается в выборы Президента США на новом технологическом уровне
 
Жители Москвы для этой же цели должны воспользоваться порталом mos.ru
 
 
 

Россия вмешивается в выборы Президента США на новом технологическом уровне
 
Как стало редакции АПН представители КПРФ, не допущенные в ТИК ДЭГ в качестве наблюдателей из-за неправильно составленных и с опозданием (как это у них принято) поданных документов, уже готовят исковое заявление в Тверской районный суд г.Москвы с требованием признать выборы Президента США недействительными.
 
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