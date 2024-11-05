Россия вмешивается в выборы Президента США на новом технологическом уровне
- 05.11.2024, 13:55,
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- От редакции
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В 2024 году Россия вмешивается в выборы США на новом технологическом уровне.
Российские власти отказались от найма хакеров и мутных политтехнологов, которые на предыдущих выборах оказались совершенно неэффективны.
Теперь граждане России могут выбрать Президента США с
использованием Дистанционного Электронного Голосования.
Для того, чтобы сделать свой выбор, совершеннолетним гражданам России достаточно зайти на портал Госуслуг и авторизоваться.
Жители Москвы для этой же цели должны воспользоваться порталом mos.ru
Как стало редакции АПН представители КПРФ, не допущенные в ТИК ДЭГ в качестве наблюдателей из-за неправильно составленных и с опозданием (как это у них принято) поданных документов, уже готовят исковое заявление в Тверской районный суд г.Москвы с требованием признать выборы Президента США недействительными.