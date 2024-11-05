Россия вмешивается в выборы Президента США на новом технологическом уровне

В 2024 году Россия вмешивается в выборы США на новом технологическом уровне.

Российские власти отказались от найма хакеров и мутных политтехнологов, которые на предыдущих выборах оказались совершенно неэффективны.

Теперь граждане России могут выбрать Президента США с использованием Дистанционного Электронного Голосования.





Для того, чтобы сделать свой выбор, совершеннолетним гражданам России достаточно зайти на портал Госуслуг и авторизоваться.

Жители Москвы для этой же цели должны воспользоваться порталом mos.ru

Как стало редакции АПН представители КПРФ, не допущенные в ТИК ДЭГ в качестве наблюдателей из-за неправильно составленных и с опозданием (как это у них принято) поданных документов, уже готовят исковое заявление в Тверской районный суд г.Москвы с требованием признать выборы Президента США недействительными.