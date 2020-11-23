 

ДНР готовится к агрессивным действиям украинской армии

 

Обстановка на линии разграничения сторон в Донбассе ухудшается, сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Ухудшение на линии соприкосновения уже есть, - сказала Никонорова в ходе круглого стола, посвящённого оценке проектов дорожных карт по урегулированию конфликта в Донбассе. - Количество нарушений перемирия набирает обороты, в регионе вновь используются запрещённые Минскими соглашениями вооружения, трое военнослужащих ДНР погибли".


Наиболее сложная ситуация складывается в районе Донецкой фильтровальной станции, которая снабжает водой сотни тысяч жителей по обе стороны линии разграничения.


"Мы готовы к любому шагу, который будет предпринимать украинская сторона. Доверия достичь за эти годы с Киевом не удалось. Мы готовы к любым агрессивным действиям Украины", - сказала Никонорова.

 
 



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