Эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов заявил
, что Украина готовится к новому наступлению, что вопрос этот "уже решён", и нас ждёт "серьёзное обострение на фронтах". В конфликте появится много нового оружия, поставленного Западом (в том числе дальнобойных ракет ATACMS), штабы НАТО в Румынии и Польше будут координировать наступление. «Любая операция с участием летательных или водных беспилотников не проходит без них. Атаки по Белгородской и другим областям системами РЗСО разрабатываются совместно с американскими и европейскими советниками», — добавил Ионов.