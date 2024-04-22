 

Член СПЧ заявил, что вопрос эскалации на Украине "уже решён"

Эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов заявил, что Украина готовится к новому наступлению, что вопрос этот "уже решён", и нас ждёт "серьёзное обострение на фронтах". В конфликте появится много нового оружия, поставленного Западом (в том числе дальнобойных ракет ATACMS), штабы НАТО в Румынии и Польше будут координировать наступление. «Любая операция с участием летательных или водных беспилотников не проходит без них. Атаки по Белгородской и другим областям системами РЗСО разрабатываются совместно с американскими и европейскими советниками», — добавил Ионов.
 


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