Журналист Гонсало Лира, гражданин США и Чили, умер в украинской тюрьме, куда он был отправлен за несогласие с действиями украинского режима. Власти США знали о его аресте, но никак не интересовались его судьбой.

Месяц назад известный американский журналист Такер Карлсон сделал специальный выпуск , посвящённый Гонсало Лире, где поговорил с его отцом, раскрывшим полное безразличие властей США к судьбе его сына.

Лира умер от двусторонней пневмонии, при которой украинские власти в течение более двух месяцев не оказывали ему никакой помощи . Сам он перед арестом предчувствовал свою смерть в украинской тюрьме.

С марта 2022 года неизвестна судьба русского историка из Киева Александра Каревина, которого захватила СБУ. Насколько известно общественности, российская сторона не предпринимала никаких попыток выяснить, что с ним и жив ли он.



