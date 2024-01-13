Журналист Гонсало Лира, гражданин США и Чили, умер
в украинской тюрьме, куда он был отправлен за несогласие с действиями украинского режима. Власти США знали о его аресте, но никак не интересовались его судьбой.
Месяц назад известный американский журналист Такер Карлсон сделал специальный выпуск
, посвящённый Гонсало Лире, где поговорил с его отцом, раскрывшим полное безразличие властей США к судьбе его сына.
Лира умер от двусторонней пневмонии, при которой украинские власти в течение более двух месяцев не оказывали ему никакой помощи
. Сам он перед арестом предчувствовал свою смерть в украинской тюрьме.
С марта 2022 года неизвестна судьба русского историка из Киева Александра Каревина, которого захватила СБУ. Насколько известно общественности, российская сторона не предпринимала никаких попыток выяснить, что с ним и жив ли он.