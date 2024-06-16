 

Компания Леста опровергла причастность Гаухар Алдияровой к релизу игры Indika. Кажется - неубедительно...

В комментариях к статье Руслана Калинчука на Радио Радонеж, посвящённой выпущенной релокантами антиправославной и антироссийской игре Indika появился текст опровержения от ГК «Леста Игры», направленного в редакцию Радонежа.
 
Представитель компании сообщил:
 
<div>>Гаухар Алдиярова является руководителем московского отделения ГК «Леста Игры». С 2022 года Гаухар Алдиярова не имеет никакого отношения к студии-разработчику игры Indika.
 
В тех же комментариях, однако, их автор ссылается на публикацию Московского Монитора из которой следует, что во время запуска игры 2 мая 2024 года Алдиярова фактически выполняла функции пресс-секретаря проекта - договаривалась с журналистом специализированного издания о публикации статьи, для чего он запрашивал у неё ключ от игры.
 
Автор комментария удивляется ситуации, которая выглядит так, что один из ключевых руководителей крупной российской компании разработчика игр участвует в подготовке хваленых публикаций о медиа-продукте, чей рекламный трейлер прямо нарушает законодательство РФ о дискредитации Вооружённых Сил России.
 
Фактически, ситуация выглядит так, что пресс-служба ГК «Леста Игры» или лукавит, сообщая неправду, или находится не в курсе реальных обстоятельств деятельности одного из топ-менеджеров компании.
 
Напомним, что осенью 2023 года ГК «Леста Игры» уже попадала в скандальную ситуацию, когда её обвиняли в передаче денег российских игроков в компанию Wargaming, открыто финансирующую ВСУ. Тогда, отвечая на это обвинение, Леста тоже ограничилась выпуском пресс-релизов.
 
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