Компания Леста опровергла причастность Гаухар Алдияровой к релизу игры Indika. Кажется - неубедительно...

Представитель компании сообщил:
<div>>Гаухар Алдиярова является руководителем московского отделения ГК «Леста
Игры». С 2022 года Гаухар Алдиярова не имеет никакого отношения к
студии-разработчику игры Indika.
В тех же комментариях, однако, их автор ссылается на публикацию Московского Монитора
из которой следует, что во время запуска игры 2 мая 2024 года Алдиярова
фактически выполняла функции пресс-секретаря проекта - договаривалась с
журналистом специализированного издания о публикации статьи, для чего
он запрашивал у неё ключ от игры.
Автор комментария удивляется ситуации, которая выглядит так, что
один из ключевых руководителей крупной российской компании разработчика
игр участвует в подготовке хваленых публикаций о медиа-продукте, чей
рекламный трейлер прямо нарушает законодательство РФ о дискредитации
Вооружённых Сил России.
Фактически, ситуация выглядит так, что пресс-служба ГК «Леста
Игры» или лукавит, сообщая неправду, или находится не в курсе реальных
обстоятельств деятельности одного из топ-менеджеров компании.
Напомним, что осенью 2023 года ГК «Леста
Игры» уже попадала в скандальную ситуацию, когда её обвиняли в передаче
денег российских игроков в компанию Wargaming, открыто финансирующую
ВСУ. Тогда, отвечая на это обвинение, Леста тоже ограничилась выпуском
пресс-релизов.