Компания Леста опровергла причастность Гаухар Алдияровой к релизу игры Indika. Кажется - неубедительно...

Представитель компании сообщил:

В тех же комментариях, однако, их автор ссылается на публикацию Московского Монитора из которой следует, что во время запуска игры 2 мая 2024 года Алдиярова фактически выполняла функции пресс-секретаря проекта - договаривалась с журналистом специализированного издания о публикации статьи, для чего он запрашивал у неё ключ от игры.





Автор комментария удивляется ситуации, которая выглядит так, что один из ключевых руководителей крупной российской компании разработчика игр участвует в подготовке хваленых публикаций о медиа-продукте, чей рекламный трейлер прямо нарушает законодательство РФ о дискредитации Вооружённых Сил России.





Фактически, ситуация выглядит так, что пресс-служба ГК «Леста Игры» или лукавит, сообщая неправду, или находится не в курсе реальных обстоятельств деятельности одного из топ-менеджеров компании.

Напомним, что осенью 2023 года ГК «Леста Игры» уже попадала в скандальную ситуацию, когда её обвиняли в передаче денег российских игроков в компанию Wargaming, открыто финансирующую ВСУ. Тогда, отвечая на это обвинение, Леста тоже ограничилась выпуском пресс-релизов.



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