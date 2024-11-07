В США прошли выборы президента. Подведём итоги:





1. Демократическая партия когнитивных нарушений проиграла, несмотря на организованную предвыборную фальсификацию оценки голосов избирателей США. Предвыборная фальсификация рейтингов кандидатов (первый уровень фальсификации), согласно которой якобы был баланс голосов, не сработала настолько, что демократы не осмелились выйти на второй уровень фальсификации после процесса голосования.





2. До вступления во власть у Трампа есть ещё несколько месяцев и Байден попытается сделать последний рывок для буллингового расшатывания политического и экономического положения России. Трамп будет наблюдать за этим. И в зависимости от этих процессов за оставшиеся нескольких месяцев у Трампа будет основательно меняться отношение к России: либо как к сильному, либо как к слабому. От этого будет зависеть новая политика США и по Украине.





3. Постепенно у Трампа начнутся фильтрационные процессы связанные с его популистской болтовнёй, с помощью которой он манипулировал американскими наблюдателями.





4. Неадекватная эйфория американского социума от популистских заявлений Трампа уляжется и останется сущность, которая связана с глубинным американским государством, то есть, со скрытыми инвесторами, бенефициарами и кукловодами Трампа, который является всего лишь марионеткой американской системы деструктивной мировой паразитической гегемонии США. У Трампа нет оснований для трансформации этой деструктивности США. Он подчинится этому былому мировому паразитическому самотеку США. США будут трансформировать незападный мир и события, которые будут происходить в мире.





Но у Трампа есть есть шанс вписать себя в историю и спасти весь мир, если он своими действиями значительно уменьшит вероятность ядерного апокалипсиса.





По сути, уже не работает прибор для измерения продуктов демократии в силу фальсификационного человеческого возмущения. Развитие информационных технологии, с одной стороны, хорошо развивают вектор демократии через социальные сети, а с другой фальсификационные методы, основанные на изощрённых продуктов развитых информационных технологий.





А теперь конкретнее. Согласно СМИ, уже обнаружены такие информационно-технологические программы, которые переводят автоматически голоса электронного голосования с одного кандидат на другого кандидата. А в электронном голосовании участвует уже значительный процент голосования. Многие американцы уже предварительно проголосовали.





Необходимо признать, что вероятнее всего в США имеет место двухслойная фальсификация. Первый слой - это фальсификация с предварительными оценками голосов во время предвыборной кампании. Эта предварительная фальсификация является средством манипуляции американским общественным мнением. Второй слой - это фальсификация в процессе самих выборов в президенты США.





Чисто логически, можно предположить, если планировалась фальсификация, то её труднее разоблачить тогда, когда искусственно сформирован баланс голосов между кандидатами. Поэтому мы сейчас видим этот искусственный баланс. А в действительности, имеет место перевес одного кандидата над другим. Фальсификация невозможна тогда, когда в обществе есть мнение, что один кандидат идёт в значительном отрыве от другого кандидата.





Ранее американский минфин сообщил отом, что впервые вистории государственный долг СШАдостиготметки в $35 триллионов. Год назад размер долга составлял $32,6 триллиона. Как подсчитали вкомитете побюджету, ежемесячно размер долга увеличивается на $196 млрд, вдень— на $6,7 млрд, вминуту— на $4,5 миллиона.

Накануне выборов ещё будучи кандидатом в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах мог бы отдать распоряжение выплатить госдолг в $35 трлн криптовалютой.





В июле Трамп провел Bitcoin Conference 2024— ежегодное мероприятие для сторонников криптовалютной индустрии. Bloomberg отмечал, что эта кампания посбору средств— признак того, что Трамп изменил свою позицию.





Вот всего лишь одно моё замечание на этот счёт.

Мировая игромания с помощью игр и ставок на крипты сейчас вышла на глобальный мировой уровень и лохами могут стать не отдельные люди, а целые страны!

Ох, и намайнит человечество, сидя в мировом казино аганизирующего гегемона, глобальных бед на финансовых пустышках! Одну туфту хотят заменить на другую туфту. А откуда вся эта зараза? От гегемона эта зараза.





Мошеннический мировой ход: увести человечество от доллара в крипты и превратить весь мир в лохов криптов. Вместо долгов США останутся лохи всего мира. Гегемон красава!





В эпоху постмодернизма, а по сути, в эпоху извращений всяческих институтов, в том числе институтов Западной демократии, уже не работает прибор для измерения продуктов демократии в силу фальсификационного человеческого возмущения. Развитие информационных технологии, с одной стороны, хорошо развивают вектор демократии через социальные сети, а, с другой, фальсификационные методы, основанные на изощрённых продуктов развитых информационных технологий.

Манипулятивность и мошенническое творчество в условиях развития цифрового мира в мире всегда будет! Такова сущность самообманывающегося человека, причём какие бы современные методы науки он не использовал.Человечество всегда аккумулирует в себе не только мощный потенциал аутоагрессии (установку на самоуничтожение), но и аутообман (самообман).





Таким образом, мир туфты и симулякров как метастазная зараза, помазанная зеленным цветом доллара будет необузданно разрастаться!Выборы в США -это лишь кусочек айсберга этой мировой тлетворной проблемы, истоки которой в самом гегемоне.