Теракт в "Крокус Сити Холле" - американский прокси-межнациональный триггер саморазрушения России

Целостное и философское осмысление всегда позволяет глубоко понять частности, например, мотивы произошедшего террористического акта в "Крокус Сити Холле". Такое осмысление может помочь определить субъектов и заказчиков произошедшего.





А целостное понимание в наше время ориентирует нас исключительно на Гегемон или на США. Даже несмотря на то, что Гегемон хотел подстраховаться, чтобы на него не подумали после террористического акта и поэтому подсказал нам о планируемом теракте, чтобы запутать всё, вплоть до хаоса. Ведь у Гегемона управляемый хаос - лучший инструмент влияния на мир. Теперь Гегемон как-то кривит душой по поводу этой подсказки. Сам запутался.

Мною в прошлых моих статьях на АПН были обоснованы инструменты, которые будут использоваться Гегемоном для, разрушения, России:





1. Инструменты экономического разрушения России.

Эти мотивы Гегемона, направленные на экономическое разрушение России сквозят уже давно. Поведение США, которые со стервятническими установками ожидали экономического разрушения России с помощью санкций не оправдались. Это, пожалуй, и стало основанием для внедрения иных инструментов для инициации саморазрушения России.

2. Прокси-инструменты подстрекательства и организации гражданской войны на основе межнациональных, межконфессиональных и внутриполитических течений и конфликтов. Этот прокси-инструмент Гегемона, как инструмент провоцирования внутриполитического саморазрушения России в настоящее время - самый главный и популярный.





Это уже традиции Гегемона, которые внедрены во многих странах. Начинается все с локальных актов (в т.ч. террористических) с расчётом на резонанс и массовое расширение межнационального или межконфессионального конфликта.





В данном произошедшем террористическом акте в "Крокус Сити Холле" версия о привлечении национальных диаспор наиболее вероятна. Для усиления межнационального конфликта между россиянами и многочисленными национальными диаспорами в качестве организаторов и кураторов может использоваться самый замотивированный на этот счёт наш сосед, с которым уже несколько лет идёт военно-политический конфликт.

Главная цель - ослабить внешнеполитические акценты за счёт внутриполитических, вплоть до процессов саморазрушения нашего Отечества. Теракт в "Крокус Сити Холле" - американский прокси-межнациональный триггер саморазрушения России.