Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Необходимо признать, что задачи России в разрешении конфликта с Гегемоном и Западом, которые решаются в технологическом, информационном и военно-политическом формате, заключаются не просто в проекте успеха, но и в проекте закрепления реального успеха. Иначе будет как после нашей победы над германским фашизмом, которая была наша, но воспользовался этой победой Запад и Гегемон настолько, что пригрел у себя многих высокопоставленных фашистских чиновников и аффилировал у себя корни этого фашизма. Вот почему Запад и Гегемон, по сути, не изменились в плане своих колониальных, наполеоновских и гитлеровских планов, маскируемых в настоящее время под окультуренную глобальную экономическую и иную экспансии, подкрепляемые НАТО.

Напаленовско-гитлеровские установки Запада и Гегемона так и не вытравились. Как вытравить это? Вот в чем сложность задач России! Мало иметь успех, нужно иметь такой успех, чтобы навсегда на планете вытравить эти проекты деструктивной избранности Гегемона и Запада. Иначе даже после успеха России, проблема напалеонизма и гитлеризма будет оставаться. И уродливой фальсификацией является то, что Гегемон и Запад пытаются бредово приписывать эти свои хронические пороки к России. Но мир в этом уже объективно разбирается.

Мир постепенно всё глубже понимает роль и миссию России. И задача стоит двойная, с одной стороны обуздать Гегемон и Запад в связи с их активизацией и усилением мировой экспансии и прокси-влияния, но и вытравить эту заразу так, чтобы Гегемон и Запад никогда не возвращались к своим прошлым колониальным и экспансионистским порокам быть избранными.

Одной из задач в этом направлении лежит задача информационной борьбы России. Согласно СМИ новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые встретился с военными корреспондентами. Он подчеркнул, что важным является именно воздействие информации. Министр поразил своей компетенцией, вопросы задавались острейшие. Как пишет бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, такие встречи будут проходить на регулярной основе.

Из некоторых СМИ стало известно, что Грузия готова восстановить дипломатические отношения с Россией и уже начала отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.

1. Первопричина поведения Грузии в том, что "кран" общемировой гегемонной халявы для развивающихся соблазнившихся стран закрылся. В силу этого США стали проявлять невежества в отношении своих былых обязательств перед развивающимися западно-аффилированными странами.

2. А почему гегемонный "кран" закрылся?

Потому, что возникла новая глобальная экономическая и политическая ситуация, которую Гегемон не ожидал. Эта новая ситуация уже не позволяет продолжать былые Традиции Зелёной Пустышки. Агоническая натовская экспансия и эскалация военного напряжения в Европе, Гегемону не помогут.

Конфликт из локального вышел на общемировой уровень. Миру нужно выживать, но без ресурсов, перспективно-ключевую нагрузку которой несёт Россия, это не возможно. При этом Россия не собирается под влиянием Гегемона отдаться политическому и экономическому уничтожению самой себя.

3. Не без оснований, Трамп обозначил Байдена дураком, который полез в санкции против России и спровоцировал марионеточную Европу на конфронтацию с Россией. Гегемонный проект с Украиной, которая должна была стать ложкой для поедания России, не удался. Эта гегемонная ложка оказалась дырявой.

Россия достойной выдерживает давление международного политического и информационного буллинга, проводимого Гегемоном.

4. Отработанные и оправдавшие себя политико-генетические и экономико-генетические факторы былого союза (СССР) будут усиливаться. От этой сущности России и её странам-сателлитам уйти невозможно. Ведь сущность это нечто не зависящее от субъективизма и настроения мира, тем более от заигравшегося с миром непредсказуемого, агрессивного мирового афериста - Гегемона ( США).