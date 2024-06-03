«План победы» президента Украины Владимира Зеленского включает в себя не четыре, а пять пунктов. Среди них— получение Киевом современного оружия от Запада.

В западных СМИ пишут, что «план победы» Зеленского состоит из четырёх пунктов — гарантии безопасности от Запада, возможность продолжать атаку на Курскую область, поставки определенных видов современных вооружений, а также международная финансовая поддержка.

«Журналистов Times не знакомили с „планом победы", который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов. Документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли… План победы состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта— на послевоенный период»,— рассказал телеканалу источник из офиса Зеленского.

Ранее президент Украины говорил, что его страна подготовила три пункта плана, который станет фундаментом для начала переговоров с Россией «в любом формате». При этом окончательный вариант будет сформирован в ноябре. Ранее он также заявлял, что собирается «поставить точку» в конфликте с РФ в текущем году. По словам президента Украины, это точка, которая «никогда не станет троеточием».

Вот мои размышления и замечания на этот счёт:

1. Необходимо разобраться в мотивах. Главное: мир или "победа"? Идёт манипуляция на понятии "мир", но при этом под этот "мир"желают протащить проект, согласно которому Украине должны отойти территории - 1991 или иных сроков. На принятие этого даже Запад уже вряд ли пойдёт?

2. Мира не будет, если будет идти военная эскалация, которая предлагается. "Помощь" США и коллективного Запада, а также военные действия на территории России с помощью НАТО наоборот создадут условия , при которых мира уже не будет надолго!

3. Эти локальные планы о мире и "победе" скорее всего являются маскировкой глобальных планов США и НАТО, направленных на общемировую военную экспансию с целью военно-политической коррекции гегемонии США в мире. Россия для гегемона лишь ключевая составляющая общемировой военно-политической экспансии. А Украина лишь инструмент для этой коварной экспансии США.

4. Проблема мира для планеты Земля ключевым образом будет зависеть от того, насколько США трансформируют свою тлетворную общемировую экспансию. Близорукие частности связанные с Украиной и Россией - это вторичная проблема!

Необходимо признать, что глобализация и масштабирование товаров и услуг, начинка которых может содержать скрытые механизмы управления, является проблемой национальной безопасности всех международных субъектов мира. Взорвавшиеся пейджеры в карманах ливанцев - это только частный случай этой глобальной проблемы. Эта проблема имеет дело с вещами разных размеров, начиная с наномеханизмов и наноуправления (зубная пломба с управляемой миной и др.) и кончая больших и глобальных систем. Тот же самый интернет, как великая замануха и инструмент, как троянский конь, как система, ключи от которой у США и Запада, одна из проблем национальной информационной безопасности.

Таким образом, террористический контроль за импортными услугами и товарами будет возрастать. И это прежде всего будет связано с проблемами выживания гегемонии США. Эта гегемония будет использовать свою гегемонию в рамках внедрения глобального скрытого управления грубыми и явными разрушениями объектов и субъектов разной функциональности, в которых уже заложены управляемые механизмы.

Есть вероятность, что гегемония США по всему миру уже распределила свои управляемые разрушительные системы. Экономические санкции США в отношении различных стран являются также частью этого управляемого мирового деструктивного проекта.

Поэтому не стоит наивно полагать, что США внедряет свои глобальные технологии лишь в рамках гуманизма и развития мира. Там есть иная начинка, которая должна контролироваться и проверяться всеми международными субъектами. Это проблема глобальной планетарной безопасности, вызванной деструктивной стороной гегемонии США.

Считаю, что за пределами России происходит множество актуальнейших политических и экономических событий. Например, мы глубоко должны знать о событиях в странах бывшего СССР, от которых ключевым образом зависит судьба России. Именно благодаря этим странам, которых не коснулись санкции мы выжили в условиях коварных санкций США.

Вспоминаю времена СССР, когда новости в республиках СССР шли симметрично с новостями, происходившими в РСФСР. Конечно мы много не знали. Были безопасные фильтры и цензура, но самодостаточная сущность происходящего в СССР схватывалась.

15 лет назад мною была разработана авторская телевизионная концепция, посвящённая тому, чтобы россияне хорошо знали о событиях, происходящих в странах бывших республик СССР. Нам нужно хорошо знать о том, что происходит с нашими соседями.

У мира и России будет хорошее будущее, если они перестанут массово и глобально интересоваться результатами выборами в США, как не интересуются выборами в Уганде. Цель этого истероида-креациониста с комплексом Герострата - пиар.

Подозреваемому во втором покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райану Рауту предъявили обвинения. Они связаны с нарушением условий хранения огнестрельного оружия. Раут обвиняется в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером во время осуждения за совершение уголовного преступления. Ему грозит до 20 лет и $500 тыс. штрафа за нарушение запрета носить оружие. Также канал сообщает, что слушания по вопросу содержания Раута под стражей назначили на 23 сентября.Помимо этого, отмечается, что Раут неоднократно связывался с вооруженными силами Украины — он предлагал военным много рекрутов из разных стран. Собеседник CNN подчеркнул, что его предложения были нереалистичны, поэтому на них они не отвечали.

Вот мой эпикриз:

1. Цель этого истероида-креациониста с комплексом Герострата - пиар.

2. Кто будет третьим? Очередь на такой пиар уже, пожалуй, немалая.

3. Есть вероятность, что после выборов и победы Трампа этих покушающихся психов-артистов отпустят, как спланированных участников успешного проекта.