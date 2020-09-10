 

10 фактов о религиозности американских родителей и детей-подростков

Американский Исследовательский центр Пью (Вашингтон) изучил религиозность американских подростков и их родителей. Вот какие ключевые выводы центр приводит в своём обзоре:
 
1) Большинство (80% и более) подростков придерживаются того же религиозного направления, что их родители.
 
2) Но только 48% подростков из этого большинства полностью разделяют религиозные верования родителей, а 17% признались, что из-за религиозных расхождений в доме бывают конфликты. Родители в основном склонны переоценивать значение религии для их детей-подростков и зачастую не подозревают, что их религиозные воззрения не вполне совпадают.
 
3) Подростки посещают богослужения вместе с родителями, но для них менее характерны личные проявления религиозности и они реже молятся.
 
4) Лишь 1% подростков посещают богослужения в одиночку, без хотя бы одного члена семьи или друзей.
 
5) Примерно одинаковое число подростков говорят, что они ходят на богослужения, потому что этого хотят родители (38%), и потому что этого хотят они сами (35%). 
 
6) Большинство опрошенных подростков так или иначе принимали участие в религиозных образовательных программах.
 
7) Подростки, чьи родители поддерживают Республиканскую партию, более религиозны, чем те, чьи родители поддерживают Демократическую партию.
 
8) Дети евангелических протестантов более религиозны, чем подростки из других религиозных направлений.
 
9) 45% подростков считают, что истинными могут быть различные религиозные воззрения. 31% -- что истинна только одна религия.
 
10) Большинство подростков говорят, что по крайней мере раз или два в месяц у них бывает религиозное или духовное переживание, в основном это чувство благодарности (77%).

 

 

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