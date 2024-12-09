О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

Деятельность многочисленной эшелонированной агентуры влияния ФРГ и Запада в Калининграде и Калининградской области уже гораздо более тридцати лет направлена на переформатирование общественного мнения в духе сепаратизма. Успехи в этом «деле» достигнуты значительные, достаточно посетить любую экскурсию или взглянуть на облик целого ряда новостроек. Буквально все экскурсоводы вам будут вещать о германском «наследии» Края, вбивая в сознание слушателей мысль, что они приехали совсем не в Россию. Для подтверждения, разъезжая в автобусе по улицам и площадям, они покажут новые фасады зданий на Ленинском проспекте, целенаправленно выполненные в германском стиле; или повезут в новопостроенную «Рыбную деревню» (навязанное немецкое название), также выполненную «по-германски». Это же впечатление будет рождать лицезрение уймы германизированных названий торговых и прочих заведений с массой надписей «Пруссия», «Кант», «Кёниг» (в разных сочетаниях, например «Кёнигбеккер», то есть «кёнигсбергский пекарь» – имя сети пекарен)...

Нетрудно понять, «кто зажёг» эти «кёнигсбергские звёзды» и каких итогов ожидают эти поджигатели нашего Русского Дома. Недавно мне рассказали о русской туристке из Питера, которую вёз местный русский же таксист. Всю дорогу он с придыханием вещал о «немецком наследии», в частности, о «замечательном Замке "Кёнигсберг”», снесённом при СССР, о «Кафедральном соборе на острове Канта», восстановленном в его германском виде, о «Рыбной деревне», построенной в немецком духе и т.п. Парень и близко не понимал, что оперирует ложными терминами, внедрёнными агентурой влияния («наследие», «остров Канта», бывший до недавнего времени «Центральным» и т.п.). Туристка была вынуждена прервать восторженные тевтонские трели зомбированного кёнигсберщиной таксиста, сказав ему, что приехала в Русский город Калининград, а не в германский Кёнигсберг, оплот Германской империи, напавшей на нас в 1941 году, в результате чего Россия потеряла десятки миллионов сограждан, часто буквально лучших людей Отечества.

Других подобных итогов многолетнего, никем и ничем не прерываемого прогерманского зомбирования, рождающих таких национальных кастратов как упомянутый таксист, – масса. Помыслим, какую роль играет в этом процессе «перековки» русских людей в «прусских» местная когорта деятелей исторического образования и культуры, и как ею управляли бывшие «партнёры» из ФРГ. Одновременно посмотрим на подлинную историю Балтийского Поморья и на роль в ней столь «милых» (для иных сограждан) немцев.





Очевиден, прежде всего, «мега-факт» давнего противостояния Руси и Запада, отразившегося и на нашем крае, проявлениями чего были важнейшие исторические события, включая Отечественную войну 1812 года. Именно наши места Наполеон использовал как передовой рубеж для нападения на Россию. Затем то же случилось в 1914 г., когда Германская Империя очередного Вильгельма объявила нам войну, продолженную Германией «Третьей империи» Гитлера в 1941 году, когда Восточная Пруссия вновь исполнила роль «логова зверя», став передовым форпостом немцев для броска на Россию. Русское торжество победного 1945 года с ликвидацией в нашем Крае тевтонского «логова зверя» – это подвиг законного возвращения Руси на Южную Балтику. Наши славные предки, включая моего дядю Васю (Суровцева), артиллериста, с меча взяли эту Землю, и вернули Правду на неё… Как это выразил несколькими словами стихотворения поэт и профессор-славист А.З. Дмитровский (1927–2018), «Стали здесь, мы были правы». Об этой правоте русского дела и стоит также поразмышлять.

Важность этой темы проистекает от того, что до сих пор далеко не все понимают справедливость перемен, происшедших в середине и второй половине 1940-х годов, связанных, во-первых, с эпохальной Победой России над «третьей» Германской Империей, во-вторых, с высылкой германского населения на его историческую родину. Хотелось бы обратить внимание на эти ключевые обстоятельства, родившие новое отечественное первоначало нашей новейшей истории. Эти раздумья уместны, поскольку, как мы видим, у нас некими силами сконструирована мода на добровольное восприятие германизма, как якобы чего-то здесь неизбежного.

Антиславянско-русофобская политика Германского мира и Запада





Всё расставить по своим местам помогает история прошедших веков, растянувшихся более чем на 1000 лет, свидетельствующая о преемственной антиславянской и антирусской политике исторической Германии. Обращаем ваше внимание на этот ключевой долговременный факт мировой истории. Антиславянская политика Немецкого Мира началась в IX веке и продолжается до сих пор, о чём свидетельствуют и сегодняшние русофобские заявления верхов Евросоюза и ФРГ, и поставки ими тяжёлых вооружений бандеровскому режиму захваченного Киева.





Романо-германское наступление Запада на наш Славянский мир началось в 789 году. Король Франков Карл, названный «великим», в ходе 30-летней войны против Саксов, другого немецкого племени, воевал и с нашими балтийскими родичами – Лютичами («вильцами») при помощи покоряемых им постепенно тех же самых Саксов. Об этом читаем у Эйнхарда, летописца Карла. После окончательной победы над Саксами в 804 г. объединившиеся немцы стали с ещё большей энергией покорять славян. К XIII веку, когда родился великий князь Александр Невский «линия соприкосновения» немцев со славянами дошла уже и до Русской Земли.





Итак, историю романо-германской вероломной экспансии против Славяно-Русского Мира надо начинать, по крайней мере, с Карла Великого. Запад подкрепил своё коварство и организационно. В католическое Рождество 800 г. Римский папа Лев III короновал в Ватикане короля Франков Карла сепаратным императором Запада; толпы римлян провозгласили его новым Августом. По сути, это было возрождением Первого – ветхого Рима – с его языческим уклоном в силу без Правды. Началась более чем тысячелетняя традиция германо-романского «натиска» на славян, прежде всего, на русских – главного «словенского» народа, ставшего к XV веку лидером Православной цивилизации Третьего Рима.





Западная «империя» Карла была незаконно-сепаратистской, так как основалась на искажённомСимволе веры, и, по сути, отринула равенство во Христе, поставив германский элемент в господствующее положение, считая славян «недочеловеками». Это был сознательный раскол прежде единой Христианской цивилизации. Русская мысльдавно выявила природу западной враждебности. О ней много сказали русские классики, представители школы Карамзина–Пушкина. Так, Ф.И. Тютчев, в 1840-е гг. писал: «Что представляет собою история Запада, начавшаяся с Карла Великого…? Это история узурпированной… Империи».

Таким образом, Запад с IX века наследует это состояние враждебности к нашей Православной Византийско-Русской цивилизации, возмещая комплекс неполноценности клеветой на Россию и враждебностью к ней, очередной всплеск которой мы видим в наше время. Незаконность западной «империи» оборачивается краткостью периодов господства её императоров – Наполеона, Наполеона III, двух Вильгельмов, Гитлера. Сегодня их «опыт» повторяют США под водительством «демократа» Байдена.





Ф.И. Тютчев призывал к решительной борьбе с Западом, ибо на стороне Руси была правда. Ф.И. Тютчев убеждал верхи Российской Империи, зачастую стеснявшиеся отстаивать свои интересы, быть решительными. Вслушаемся в его мысль, усвоение которой сегодня ещё более необходимо, чем прежде. Поэт-мыслитель учил решимости и борьбе:

«И не надо воображать, что открыто провозглашая наши права, мы… возбудим ещё большую враждебность… Запада». Наше могущество одушевлено «нравственной и самобытной исторической жизнью» [1] .

Посему, учил он, России следует выйти из добровольной душевной зависимости от Запада (здесь наша слабая сторона до сих пор!)[2].

О враждебности Романо-Германского мира к славянам писали и первоклассные историки XIX и XX вв. Исследователь балтийских славян русский историк и славист А.Ф. Гильфердинг, которого чураются наши краеведы, точно заметил:

«Доброта души [славянина] ставила его… выше… средневекового немца <…>». Их отношение к славянам «превосходило в жестокости всё то, чем славяне старались им оплатить <…> Саксы называли… славян собаками , и не признавали их равноправными <…> даже когда они исповедовали Христианскую веру» [3] .

Поэтому обозначение саксами славян «нечестивыми людьми – Вендами»(unehrliche und wendische Leute) – это давнее немецкое ругательство (венды – это самоназвание славян, включая русских). Посему немецкая проповедь Христианства славянами не принималась. А.Ф. Гильфердинг указал: «…в том виде, в каком оно им предлагалось, балтийские славяне не узнавали в нём Божественной истины <…> а скорее могли считать его орудием немцев <…> для господства над другими народами»[4].

Кстати говоря, историк Саксовнемец Видукинд признал ещё в X веке, что Саксы как германцы борются за своё «владычество, а балтийские славяне, – чтобы найти свободу», то есть избежать рабства[5]. Это было верным указанием на политику германизма, нацеленную «давить славян» под девизом «Дранг нах Остен» («Натиск на Восток»). Въевшиеся в Романо-Германский мир захватнические устремления приводили и к постоянным угрозам России. Фактом была повышенная агрессивность немцев даже по сравнению с французами. Это происходило оттого, что немцы непрерывно переносили средоточие своей государственности на земли славян, что вело к созданию репрессивно-жёсткого порядка на захваченных территориях.

Поэтому А.Ф. Гильфердинг заметил: «…немецкое племя образовало значительные государственные тела только на завоёванной земле и преимущественно на славянской: таковы Пруссия и Австрия <…> Прусская монархия – так называемая Старая Марка… более чем наполовину имела славянское население. Здесь… образовалась та завоевательная и германизирующая сила… которая, покорив и обнемечив… балтийских славян, потом стала тяготеть над самою Германией…». Аналогично и Австрия. Как Восточная Марка она была не вполне немецкой землёй[6].

Подобные заключения делал и француз-академик Э. Лависс. Он отмечал, что франки, подчинив галлов, а затем и историческую Германию, начали натиск на славян. Карл воюет «…с вендами (то есть с балто-славянскими племенами) и делает их данниками». Карл, пишет историк, «успел… вооружить против них восточную границу Германии, вдоль которой был основан ряд марок. Это были маленькие государства, организованные для наступательных действий: сражаться с вендами, собирать с них дань… таковы были обязанности начальников марок, которые назывались маркграфами, т.-е. <…> передовой стражей…»[7].

Э. Лависс пояснял об особенностях «христианизации» славян немцами: «Немцы оказались плохими проповедниками любви и милосердия: они не дали миру ни одного великого апостола… Хроники единогласно обвиняют маркграфов и… герцогов в скупости и жестокости. Немецкий хронист Гельмгольд (как и его предшественники, напр., Дитмар Мерзебургский) упоминал о «ненасытной алчности саксов», этих храбрых, но жадных воинов. Дольше всех сопротивлялись вильцы (лютичи) в Браниборе (Бранденбурге): «Пески этой равнины глубоко пропитаны кровью», где конечная победа немцев «заложила на правом берегу Эльбы первый камень Прусской монархии»[8].

Французский историк, как и наш А.Ф. Гильфердинг, говорил о «встроенном» в Германский мир духе агрессивности (в значительной мере из-за переноса ядра германизма на славянские земли). Читаем у Лависса: «Оставим в стороне все разглагольствования о <...> христианской миссии Пруссии…». Философия прусского государства Бранденбург такова: «…его происхождение… чисто военное». Равнинный ландшафт, возможность лёгкого проникновения неприятеля... Захватническому государству «в таких условиях… необходимы были порядок и дисциплина, и Марка сумела добиться… этого»[9].

Так родилось Прусское государство, которое при двукратной неоправданной помощи России в XIX веке превратилось в Германскую Империю. Э. Лависс был прав, говоря, что устремлением Пруссии стал «путь бесконечных приращений» с «нападениями» на соседей, как это выразил француз Мирабо в конце XVIII в.: «Война – это национальный промысел Пруссии»[10].

Агрессия – это и промысел всего коллективного Запада, как самокритично признал «Геродот XX века» англичанин Арнольд Тойнби. И сегодня мы имеем полное право говорить о востребованности на современном Западе хищнического наследия Карла Великого. Наполеон, Дизраэли, Наполеон III, Бисмарк, Вильгельм II, Гитлер, вплоть до Трумена и, очевидно, сегодняшние Трамп и Байден, Меркель и Шольц и т.п. – так или иначе воплощают враждебно-русофобский дух Запада в отношении России. Об этом свидетельствует современная его операция по вычленению Малороссии и Новороссии («Украины») из естественного русско-российского единства, верно определённого понятием Русский Мир. Война Запада против нас в новой «гибридной» форме стала фактом. Посему полезно вспомнить недавних германских идеологов геополитического натиска на Россию во имя нашего уничтожения как самостоятельной мировой силы.





Гиммлер, находясь под Житомиром, в оккупированной части нашей страны, 22.11.1942, кратко сформулировал вполне «прусские» цели в отношении этой сердцевины Руси во главе с «матерью городов русских»: «Сегодня это колония, завтра – область расселения немцев, послезавтра – Германская Империя»[11].

Видим, что идеолог боевого германизма привычно выступал за прусскую политику немецкой колонизации «славянско-русского пространства» с изничтожением «лишних славян», как это уже делалось в старом Бранденбурге. Немцы в огромном большинстве, как и при Карле Великом были готовы на всё. Известен фотоснимок солдат Вермахта, сделанный 2.10.1941 с надписью-девизом на школьной доске в одном из русских сел: Der Russe muß sterben, damit wir leben («Русский должен умереть, чтобы мы жили»).

Честные люди Запада всё это подтверждают, например, исследователь «системной» западной русофобии швейцарец Ги Меттан. Только Запад поражён русофобией, отмечает он. Это следствие религиозной борьбы в Европе, органической частью которой является Россия. Ги Меттан пишет:

«…русофобия коренится в Северном полушарии Земли, где сильны позиции католицизма и протестантизма. Зато Азия, Африка, Аравийский полуостров, Южная Америка никогда не страдали русофобией. Что касается китайцев и японцев <…> антирусские настроения им никогда не были свойственны и в их лексиконе даже нет соответствующих слов. А вот США… никогда формально с ней не воевавшие и, более того, являвшиеся её союзником… прониклись к ней беспрецедентной ненавистью на государственном уровне » [12] .

Русофобия Запада – это следствие патологической «полунощной» преемственности, восходящей к преступному религиозно-имперскому сепаратизму Запада по отношению к истинным Церкви и Империи со столицами в Царьграде (до 1453 г.), а затем в Москве – Третьем Риме. Новый гегемон Запада – США – также всецело за расчленение России. Эту цель там поставили ещё в ходе Первой мировой войны (известны соответствующие планы «полковника» Э. Хауза, советника американского президента В. Вильсона). После 1945 года эта цель вновь была заявлена в секретных директивных документах США. Так, Директива Совета национальной безопасности США (СНБ) 20/1 (19.08.1948) «Цели США в отношении России» планировала подобно Гитлеру, что Россия должна исчезнуть как субъект геополитики. Директива предусматривала добиться, во-первых, русской «военной беспомощности», во-вторых, «значительной экономической зависимости» от Запада, в-третьих, свободного проникновения «идей извне» (вполне подрывных идей, конечно).

Далее говорилось, что США стремятся устранить власть Москвы «над главными национальными меньшинствами». Фактически это то же, что было сказано Гиммлером о насильственном включении «Украины» в состав III Германской Империи с противопоставлением её Великороссии. Этих целей не учли М.С. Горбачёв и Б.Н. Ельцин, добровольно устремившиеся «дружить» с Америкой. Достаточно было прочесть вышеупомянутый бывший «совершенно секретный» документ, известный нашему руководству с конца 1940-х гг., чтобы понять: Запад и нас разделяет пропасть. Этого не поняли. Запад и в формально «мирное» время (холодной войны) был нацелен на уничтожение России вне какой-либо связи и её политическим режимом, царским ли, советским, либо постсоветским. Читаем в упомянутой американской директиве 1948 г.: «после коммунизма» в России даже в случае возможного прославления в ней «демократии и либерализма» западного типа, «мы должны добиваться осуществления наших целей…» – устранить Россию из числа великих держав. Особо цинично предполагалось обеспечить надёжность захвата России. «Проблема человеческих остатков» (преодоление сопротивления русских патриотов) должна быть решена возвращением «всех эмигрантских элементов» в Россию, стравливанием их друг с другом для обеспечения господства в духе «разделяй и властвуй»[13].





В наши дни «теоретическая» мысль США и Запада в целом движется в том же русофобско-патологическом направлении. Так, этим постоянно занимались З. Бжезинский, Д. Чейни (вице-прездент в 2000-х). Бжезинский в работах 1990-х гг. («Шахматная доска», «Геостратегия для Евразии») продолжил «думы» прежних американских стратегов нашего уничтожения. Якобы для самих русских полезно расчленение России на три части (Европа, Сибирь, Дальний Восток). Наши специфические блоггеры (А. Широпаев, например) энергично раскручивают эту «идею», попутно русофобствуя для «доказательства», что русские – это недочеловеки (см. его интернет-статью «Могила неизвестного насильника», ценимую немцами и их калининградскими слугами).





Не так давно бывший вице-президент США Д. Чейни в книге «Исключительная» (2015) также «обосновал» необходимость окончательной победы США над Россией. XX и XXI вв. – это века «американские». США, пишет он, победила Германию и Японию в 1945 г., затем она победила СССР в холодной войне. Сегодня, взывают отец и дочь Чейни, – Америка должна одержать третью победу: «Следующий американский президент должен предпринять меры… против региональных амбиций Владимира Путина, который назвал коллапс СССР "одной из величайших геополитических катастроф…”. Он несомненно стремится подорвать силы НАТО»[14].

Западная Европа также «примеряет имперскую мантию», по меткому наблюдению исследователей из РИСИ (2014) А.И. Ганжи и С.И. Климовского. Они приводят многочисленные факты строительства «Евроимперии» из «Евросоюза». Сейчас, если судить по аналогии, дело уже дошло до «поздней Римской республики времён Юлия Цезаря», что стоит «в одном шаге от империи». Авторы ценной работы приводят почти неизвестные у нас факты примечательного символизма ЕС, в частности, воскурение фимиама вокруг имени Карла Великого. Возродителям «рейха» назначается Премия имени Карла Великого, которой награждаются главные носители «имперской идеи» Западной Европы. В 2006 г. её получил Жан-Клод Юнкер, а в 2008 г. – Ангела Меркель[15].





Если учесть, что Карл объединял Европу «в прямом смысле мечом», то напрашивается «говорящая» аналогия: Западная Европа – это не бедная золушка, насилуемая США, как нам часто ошибочно внушают наши СМИ, а вполне мощное образование, которое нельзя недооценивать, в том числе и как реального ПРОТИВНИКА России. Это показали прежние украинские события 2013–14 гг. и современные, начиная с февраля 2022 г. Об этом же свидетельствуют и многие калининградские реалии (рейдерский захват гуманитарных направлений БФУ агентурой влияния, в недавнем прошлом – деятельность Немецко-русского дома, музейные и библиотечные дела).





Таким образом, прошлое и современность свидетельствуют о постоянстве западной, в частности, германской тысячелетней политики экспансии, направленной против Славяно-Русского Мира, в очередной раз возродившейся в последние десятилетия. В этих обстоятельствах заслуживает внимания положение в местной сфере образования, культуры и СМИ, где давно назрели перемены в русско-патриотическом направлении.

Автор - В.Н. Шульгин, доктор исторических наук, Калининград.

Продолжение следует.