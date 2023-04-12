В Туве избавились от русских суффиксов в названиях населённых пунктов: "Например, населённый пункт Бай-Талский получил название Бай-Тал, а Хемчикский - Хемчик". Преподносится это как "возвращение исконных названий" и "сохранение исторической памяти".

"Переписали уже более 100 сумонов. Причём исправления делают в их названиях на русском языке, который употребляется в Туве наряду с национальным — убирают окончание «-ский». Так, сумоны Бижиктиг-Хайский будут теперь называться Бижиктиг-Хая, Арысканский станет Арысканом, Хову-Аксынский — Хову-Аксы и тому подобное", -- пишет телеграм-канал "Обыкновенный царизм".

Канал напоминает, что исконное название Кызыла -- Белоцарск, а Бай-Хаака -- Верхне-Никольское. Восстановление исконных названий и сохранение исторической памяти должно подразумевать возвращение этих названий, но этого не произошло.





