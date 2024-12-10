О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Итак, всем очевидна давняя враждебность Запада, выражающаяся и в политике ФРГ, которая в течение более 30 лет непрерывно вмешивается в наши внутренние процессы с целью завоевания общественного мнения для победного, как им мнится, завершения давней политики «Натиска на Восток» в отъёма Калининграда. По всем признакам ФРГ и Запад в целом создали в Калининграде разветвлённую и хорошо эшелонированную сеть агентуры, действующей в сферах народного просвещения, культуры и СМИ. Её члены составили круг фактических изменников России на её крайней западной оконечности, внушая местным русским комплекс неполноценности и вины за «разрушение», так сказать, славного города Кёнигсберга, якобы «не виноватого» в возникновении Второй мировой войны, и за «изгнание» преступной сталинщиной столь «культурного» германского населения.

Так, В.А. Чалый, новоявленный философ БФУ соросовского чекана (с 2023 г. он некими теневыми силами сделан уже профессором МГУ), буквально требует русского покаяния перед немцами. Ведь «история о закате Кёнигсберга», по его мнению, – это «не чужая», а «наша» история, и поэтому у нас «реальные долги» перед немцами Кёнигсберга, как это следует из его «логики»[1]. Подобные изменнические «заявы» делались уже в конце 1980-х гг. деятелями типа журналиста-русофоба В. Храппы. Как видим, принципиально ничего не поменялось. Почему же?





К сожалению, наша администрация при первом губернаторе «ельцинского призыва» не восприняла справедливую критику русской общественности Края, обращённую на новоявленных германизаторов из профессоров-гуманитариев КГУ (ныне БФУ), учителей, писателей, журналистов, музейщиков и т.п. специалистов. Более того, она принялась энергично помогать закулисным «кукловодам» внедрять дух русофобии и измены в ряды местных деятелей образования, культуры и СМИ. А ведь было достаточно ознакомиться с патриотической публицистикой начала 1990-х гг. чтобы понять недопустимость приёма на госслужбу таких людей как С.Г. Гинзбург и ему подобных «борцов» за фактическое отделение нашего края от России под видом «четвёртой балтийской республики».





На эти обстоятельства обратили внимание учёный-физик и глава патриотического объединения «Русь Балтийская» А.Д. Терентьев[2] и другие авторы. Так, писатель А.М. Старцев (1926–2008) сначала в журнале «Наш Современник» в 1994 г. опубликовал большой тревожный материал «Тучи над Калининградом» о деятельности местной влиятельной компрадорской «Пятой колонны». Затем в 2000-х гг. в Москве вышел одноимённый его сборник под эгидой Союза писателей России, в котором был продолжен анализ изменнических тенденций в Калининграде. Обращалось внимание на возникновение целого движения «тевтонолюбов», агитировавших за «превращение Калининградской области в Балтийскую республику». Оно вертикально интегрировано, включая специфическую «культурную элиту», вроде университетского филолога В. Гильманова и ему подобных учёных гуманитариев, писателей Ю. Иванова, председателя областного фонда культуры, В. Долгого, редактора газеты «Кёнигсбергский курьер», О. Глушкина, редактора столь же подрывного журнала «Запад России».

А.М. Старцев метко обобщил, говоря, что каждый из деятелей этого круга, цитирую, «дует в прогерманскую дуду на вверенном ему участке». Так, в статье 1994 г. А.М. Старцев заметил: «Олег Глушкин печатает в своём журнале статьи, смысл которых – внедрить в сознание калининградцев мысль, что они якобы не настоящие хозяева земли, где живут, что немцы будто бы изгнаны отсюда незаконно и должны по праву сюда вернуться». Делался единственно верный вывод, который сегодня мы должны лишь усилить, так как описанный слой людей сильно умножился и продолжает занимать господствующее положение в местном «гражданском обществе». А.М. Старцев припечатал: «Всё, всё идёт в ход, лишь бы посеять смуту в умах, отвратить калининградцев от веры их отцов и дедов, от Русской православной церкви»[3].





Достойно удивления, что наши администраторы, вроде министра культуры и туризма А. Ермака, никакого отношения к культуре не имеющего, по сложившейся давней традиции лишь только эту публику германизаторов считают «своими», заслуживающими государственного финансирования на книгоиздательскую деятельность, преимущественного премирования «за творческие успехи». Честных патриотически настроенных местных учёных-гуманитариев, писателей и журналистов в Минкульттуризме и БФУ им. И. Канта в упор не видят, продолжая «горбачёвскую линию» второй половины 1980-х гг. по сдаче народно-национальных позиций в угоду комплота компрадоров, плотной сетью оплетших наши административные структуры.

Приведу показательный пример. Зайдя как-то в Областную научную библиотеку, обнаружил привычные объявления о выступлениях в рамках ежегодных «Дней литературы» всё тех же представителей компрадорщины – филолога из БФУ В.Х. Гильманова и писателя О.М. Глушкина, десятилетиями пользовавшихся германскими деньгами для разложения местного русского общественного мнения и торжества заёмного боевого германизма. Вершится всё это под лозунгами, вроде «Переименуем Калининград в Кёнигсберг!», «Даёшь слом Дома Советов!», «Возродим германский Замок Кёнигсберг – королевский замок!» и т.п. И ведь недавно таки снесли Дом Советов к радости немецких туристов, а Олегу Глушкину дали денег на издание его многотомного собрания сочинений, которое красуется в Областной научной библиотеке.





Таким образом, до сих пор в гражданской и общественной среде в значительной мере правят бал лица, сроднившиеся с духом предательства России в пользу Германии. Вся эта публика соглашателей, включая главных университетских краеведов, профессоров Г.В. Кретинина и Ю.В. Костяшова, сознательно замалчивает постоянство русофобско-экспансионистской геополитики Германского мира в духе немецкого народного захватнического лозунга «Дранг нах Остен». Именно поэтому в их работах вы не встретите ссылок на вышеупомянутые классические исторические труды, в которых на это решающее обстоятельство немецкой политики всегда обращалось внимание. Поразительно, но упомянутыми историками БФУ игнорируются даже такие известные немецкие источники, как «Ливонская хроника» (XIV в.) Германа Вартберга. Игнорируются потому, что там подчас сообщалось о зверском отношении немцев-захватчиков к прибалтийскому коренному населению, включая русских. Читаем, например, в «хронике» Г. Вартберга о «подвигах» сорганизовавшегося Ордена меченосцев, который огнём и мечом покорял ливов, летов, эстов, часто верша массовые казни устрашения. В начале XIII в., цитирую, он «разрушил и уничтожил совершенно Кокенгузен и Герцеке, в которых тогда жили еретики (русские)»[4]. В другом месте «хроники» сообщается, как этот Орден сжег и завоевал русский город Изборск, нацеливаясь и на Новгород с Псковом, но получил отпор от Князя Александра Невского[5].





Уже в первой половине 1990-х гг. стали очевидны компрадорские тенденции у ряда местных историков, занявших, возможно, под влиянием их немецких покровителей командные высоты в университете. Ими были опубликованы как историко-публицистические работы (Г.В. Кретинина, А.Н. Попадина и др.), так и «научные» по форме прогерманские материалы. Последние выходили из-под пера калининградских историков – представителей руководящего слоя Университета, в частности, В.И. Гальцова, декана и заведующего одной из кафедр. Главнейшей знаковой и «рубежной» работой этих специалистов, встроившихся в фарватер «историографического» курса ФРГ, стала коллективная монография «Восточная Пруссия…», подготовленная к середине 1990-х гг.

Компрадоры-«инициативники» жаждали признания в ФРГ, о чём и писали без стеснения. Они говорили, что следовали «добрым советам» немцев, пользуясь даже «прямой помощью» Бернхарда Йенига, одного из руководителей Берлинского тайного государственного архива Прусского культурного наследия[6]. Что же он насоветовал? Б. Йениг и другие его компатриоты решили взять германский реванш «на бумаге» и, как это видно из содержания «спецтруда» их подопечных, рекомендовали им под предлогом нового мышления и прочей «перестроечной» белиберды отказаться от хрестоматийно известных сюжетов действительной истории. История же была отмечена постоянным тяготением Запада и Германского Мира к политике «железа и крови» при непрерывном «натиске» на славян.





Этот курс Запада очевиден со времён Карла Великого и его последователей, включая Фр. Барбароссу, и известен под грифом «Натиск на Восток» (на языке захватчиков – «Drang nach Osten»). Однако о нём в истинном его экспансионистско-захватническом значении мы не прочтём ни в методологическо-историографическом введении монографии, ни в каком-либо другом её разделе. Словом, авторы сознательно встали на позиции оправдания германской исторической агрессивности, заявив, что термин «Дранг нах Остен» специально «культивировался» в советской историографии, хотя он якобы ложен. Этот вывод явно подразумевался, поскольку утверждалось, что это понятие «в настоящее время следует признать в известной степени анахронизмом»[7]. Ещё говорилось с явным одобрением, что «колониально-религиозные экспедиции» немцев были оправданы как явление «прогресса», свидетельствуя «о высоком жизненном потенциале немецкой нации, оживившей Европу»[8].

Итак, вполне очевиден компрадорский уклон группы калининградских университетских историков-руководителей, которыми дирижировали из ФРГ. Авторы монографии намеренно затушёвывали ту истину, что понятие «Дранга…» сформулировано самими германцами как указание на их заветные геополитические цели. Не указывалось и то, что это понятие было ве́домо русским дореволюционным и советским историкам, равно и представителям других стран Европы. Естественно, при таком усечённом и даже извращённом подходе к истории ничего не было сказано о Святом князе Александре Невском, указавшим шведам на их место, как и Германскому миру, захватившему у племени пруссов их земли и посягавшему на наши. Александр Невский был один раз мельком упомянут как князь, принимавший в своё войско воинов-пруссов, сражавшихся под его стягами[9].





Историки под предводительством декана В.И. Гальцова и ещё более близкого ректорату Г.В. Кретинина, явно заискивая, указали, что они видят образ Восточной Пруссии «более красочным и эмоциональным», чем прежде думалось русским историкам, в том числе в советское время. В результате столь позорного применения «методологии» М.Н. Покровского, «опрокидывавшего» дух русофобства «в прошлое», перед нами в виде монографии наличествует буквально вредительский и позорный отказ от хрестоматийно-истинных определений. Так, из историописания сознательно изъят «Дранг…» – основа германской политики в Славяно-Русском мире. Отсутствует и законное русское клеймо – «логово зверя» – применительно к Кёнигсбергу, давнему плацдарму нападений на Русь.

Видим, что «наши» историки публично согласились с «советами» официальных структур ФРГ. Потому и обозвали предшествующую им отечественную историографию, верно указывавшую на агрессивность Германии, – «пропагандистской литературой о Восточной Пруссии». Она якобы создала «определённую систему догм», продиктованных советскими «идеологически заданными позициями»[10]. Так соглашатели отвергли верный народно-русский подход под лживым предлогом отказа от идеологизма[11]. И это несмотря на то, что Руси всегда была известна родная Правда, знавшая о хронической германской враждебности к Славяно-Русскому миру! При этом в качестве внедряемого настроения, «возмещающего» искусственно созданный идейный вакуум, они призывали, по сути, полюбить Запад и ФРГ, поскольку «противоборство… постепенно уступает место здравому смыслу»[12]. Так лгали специалисты, сориентировавшиеся на предательство, несмотря на всем очевидную многовековую «системную» враждебность Запада по отношению к Исторической России.





Процитированная монография, по сути, содержала программу планового пересмотра верных установок отечественной и зарубежной историографии (например, выводы француза Э. Лависса), затушёвывая очевидную хроническую враждебность Немецкого мира к Славяно-Русскому. В духе прогерманского искажения истины стало осуществляться преподавание исторических дисциплин рядом преподавателей университета и школ области. Кроме того, в 2000-е гг. в соответствии с новыми прогерманскими установками, явно продиктованными из Берлина, была составлена «линейка» школьных учебников краеведения из 3 книг, несмотря на протесты русской общественности Края, в частности Калининградского Патриотического Форума (председатель М.В. Черенков).





Подобная фальсификационно-русофобская литература ныне лишь множится, всё более разлагая местное общественное мнение. Так, до сих пор продаётся огромный роскошно изданный фолиант абсолютно апологетической (не научной) истории Тевтонского ордена, составленный А.П. Бахтиным, одним из местных прогерманских краеведов, в котором также нет упоминаний классических трудов предшественников, зато воздаётся признательность за помощь всё тому же немцу Б. Йенигу[13].

Сказанного достаточно, чтобы убедиться как в справедливости возвращения в 1945 году великого русского народа и единых с ним россиян других изводов в наше историческое Славяно-Русское Балтийское Поморье во главе с Калининградом, так и в очевидных реваншистских устремлениях Германии и союзного с ней Запада. Последние сумели «по недосмотру начальства» сколотить целый корпус компрадоров-соглашателей из числа местной интеллигенции, которую всеми силами до сих пор поддерживают некие тайные структуры и «ловчие сети», сплетённые Западом. Надеюсь, с очей начальствующих лиц, наконец, спадёт пелена, и они узрят всю недопустимость сложившегося положения в гражданской сфере Калининграда и всего нашего края, согласившись, наконец, на проведение сильно запоздавшей чистки местных «авгиевых конюшен» культуры и народного просвещения. Тем более что министр С.В. Лавров публично заявил в августе 2021 г., выступая в БФУ, о недопустимости навязывания в Калининградской области «кёнигсбергской идентичности».





Да здравствует Русская Правда! Мы должны помнить наказ наших славных предков, с меча и по праву вернувших наше Балтийское Поморье на орбиту Русского Мира, помня справедливость ярких и честных слов известного русского историка Николая Павловича Грацианского (выходца из семьи священника), пророчески изрекшего в победном 1945 году:

«Красная Армия уничтожила Кёнигсберг как плацдарм германского империализма, и немецкая твердыня на востоке становится русским городом, на этот раз окончательно. Необходимость и справедливость изъятия Кёнигсберга из рук немцев диктуется всей предыдущей историей этого города <…> и он всё время был в первую очередь немецким бастионом для враждебных действий против соседей, орудием нарушения мира. Теперь разбойничья роль Кёнигсберга окончилась»[14].

Н.П. Грацианский, доктор исторических наук (1886–1945)





Автор: Владимир Николаевич Шульгин, доктор исторических наук, Калининград.