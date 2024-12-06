Банан прогресса

Банан, приклеенный скотчем к стене и названный автором Маурицио Каттеланом «Комедиант» ушёл с молотка за 6,2 млн. долларов в ноябре 2024 года. Эта продажа вызвала невероятный ажиотаж в народах мира, хотя давно уже пора было ко всему привыкнуть. В чём привлекательность «комедианта» по мнению специалистов в области изобразительного искусства:

Во-первых, это стимулировало арт-рынок и способствовало активной деятельности всех его участников: инвесторы бросились инвестировать в искусство, а посетители ринулись посещать ярмарки и галереи современного искусства.

Во-вторых, идея замены банана оказалась на удивление новаторской. Она подчёркивала бренность всего живого в нашем подлунном мире. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» писал Екклесиаст примерно три тысячи лет назад. Но поскольку он же декларировал, что «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем», то почему бы и не считать идею тленности и скоротечности всего живого новаторской.

В- третьих, опять же продолжается стирание границ между предметом и искусством. Как тут не вспомнить писсуар Дюшана – смелый вызов мелкобуржуазной культуре. «Комедиант» или банан - это писсуар нашего времени. Кто у кого украл идею давно уж никого не волнует, наоборот воровство становится святым процессом в наше суровое время.

И последнее: всё превращается в искусство благодаря контексту. Выставки, аукционы, участие больших денег, дискуссии в СМИ, пылкая реакция публики, кажется, что все народы мира активно вовлечены в процесс обсуждения трагической истории жизни простого банана. Разве это не прекрасно?

Напомню, что так считают специалисты. Надо отметить, что вышеприведённый текст с хвалебной одой банану пропитан идеей социального прогресса, как естественного процесса. Раньше были паровозы, а теперь космические корабли бороздят…

Но, увы, так называемый «прогресс» — это обман.

Люди вечно путают дьявола и Бога, прогресс и регресс, добро и зло и даже нередко жизнь путают со смертью.