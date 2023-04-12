 

62% американцев считают партнёрство России и Китая очень серьёзной проблемой

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 62% американцев видят в отношениях между Россией и Китаем очень серьёзную проблему для США. Эта тема существенно больше беспокоит американцев, чем отношения между Китаем и Тайванем (считают серьёзной проблемой 47% американцев) или нарушение прав человека в Китае (тоже 47%). Военный потенциал Китая заботит 44% американцев. Тем не менее, демократы в целом готовы к сотрудничеству с Китаем, в отличие от республиканцев. Отношение к Китаю в США остаётся неблагоприятным (83%, это самый высокий зарегистрированный с начала XXI века показатель отрицательного отношения к Китаю). Положительно к Китаю сейчас относятся 14% американцев -- в 2021 году это был 51%.


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APN.ru