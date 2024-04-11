В Британии пытаются выяснить судьбу 9 000 детей, которым "поменяли пол"

От британских "гендерных клиник" требуют предоставить важнейшие данные, отслеживающие судьбу 9000 детей, которым "поменяли пол".
Ранее шесть из семи служб Национальной службы здравоохранения (NHS) заблокировали исследование Cass review ("Независимый обзор гендерной идентичности"), посвящённое опасности назначения детям препаратов, блокирующих половое созревание, что фактически помешало команде изучить долгосрочные последствия такого лечения.
Предполагается, что Национальная служба здравоохранения теперь распорядится, чтобы данные об опыте трансгендерных пациентов передавались в рамках её собственных клинических исследований. Министр здравоохранения и социального обеспечения Британии Виктория Аткинс заявила, что "приемлемо только полное сотрудничество клиник в этом исследовании", а к докторам, которые препятствуют попыткам собрать сведения, предполагается применять "гораздо более жёсткий подход".
В 388-страничном отчёте, посвящённом проблеме, делается вывод, что "трансгендерные" дети были поставлены на путь внесения необратимых изменений в их организм, несмотря на "удивительно слабые доказательства" в поддержку такого "лечения".