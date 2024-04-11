В Британии пытаются выяснить судьбу 9 000 детей, которым "поменяли пол"

Предполагается, что Национальная служба здравоохранения теперь распорядится, чтобы данные об опыте трансгендерных пациентов передавались в рамках её собственных клинических исследований.

Ранее шесть из семи служб Национальной службы здравоохранения (NHS) заблокировали исследование Cass review ("Независимый обзор гендерной идентичности"), посвящённое опасности назначения детям препаратов, блокирующих половое созревание, что фактически помешало команде изучить долгосрочные последствия такого лечения.