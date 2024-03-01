Более миллиарда людей в мире живут с ожирением; среди детей ожирения стало в четыре раза больше за 30 лет

Более миллиарда человек, то есть каждый восьмой житель Земли, страдают от ожирения, с 1990 года это число удвоилось.

Исследование, результаты которого опубликованы в британском журнале "Ланцет", показало, что с 1990 года распространённость ожирения среди взрослых увеличилась в мире более чем в два раза, а среди детей и подростков (в возрасте от 5 до 19 лет) - в четыре раза.

По состоянию на 2022 год, 43% взрослых имели избыточный вес.

Ожирение приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа и некоторым видам рака.

В то же время более полумиллиарда человек в мире имеют недостаточный вес, в основном это жители Африки и юго-восточной Азии.

Здесь можно посмотреть интерактивную карту, показывающую процент людей с избыточным весом в разных странах. Так, в России их 57,1%, в США 67,9%, на Украине 58,4%, в Британии 63,7%, во Франции 59,5%.