 

Больше 20% британских детей начинают учёбу в школе с лишним весом, а к 11 годам их почти 40%

В последнее десятилетие в Британии резко выросло число случаев ожирения и лишнего веса у детей: даже дети дошкольного возраста страдают избыточным весом более чем в 20% случаев, а к моменту, когда они переходят из начальной в среднюю школу (11 лет), избыточный вес имеют уже почти 40% детей. Резко участились случаи диабета второго типа у детей: в 2021 году такой диагноз детям ставили втрое чаще, чем в 2014-м, а число подростков с камнями в желчном пузыре за то же время удвоилось. 
Дело не только в чрезмерно калорийной сладкой и "мусорной" пище, которую поглощают дети, но и в их малоподвижности, в первую очередь, из-за привычки проводить досуг с телефоном и компьютером. 
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APN.ru