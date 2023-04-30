Больше 20% британских детей начинают учёбу в школе с лишним весом, а к 11 годам их почти 40%

В последнее десятилетие в Британии резко выросло число случаев ожирения и лишнего веса у детей: даже дети дошкольного возраста страдают избыточным весом более чем в 20% случаев, а к моменту, когда они переходят из начальной в среднюю школу (11 лет), избыточный вес имеют уже почти 40% детей. Резко участились случаи диабета второго типа у детей: в 2021 году такой диагноз детям ставили втрое чаще, чем в 2014-м, а число подростков с камнями в желчном пузыре за то же время удвоилось.

Дело не только в чрезмерно калорийной сладкой и "мусорной" пище, которую поглощают дети, но и в их малоподвижности, в первую очередь, из-за привычки проводить досуг с телефоном и компьютером.