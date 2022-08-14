Каждая третья больница в Британии перестала использовать слова "женщины" и "матери"

Каждое третье учреждение в системе NHS (Национальной службы здоровья Британии) перестало использовать слова "матери" и "женщины" из опасения "расстроить трансгендеров". Теперь они используют слова "беременные люди" и "пользователи услуг".

За последние два года 1,3 млн женщин в Британии родили детей. Менее пятидесяти из них не считают себя женщинами.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11109605/A-hospitals-use-woke-terms-like-pregnant-people-instead-mothers.html





