Каждая третья больница в Британии перестала использовать слова "женщины" и "матери"
- 14.08.2022, 13:57,
- Новости
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Каждое третье учреждение в системе NHS (Национальной службы здоровья Британии) перестало использовать слова "матери" и "женщины" из опасения "расстроить трансгендеров". Теперь они используют слова "беременные люди" и "пользователи услуг".
За последние два года 1,3 млн женщин в Британии родили детей. Менее пятидесяти из них не считают себя женщинами.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11109605/A-hospitals-use-woke-terms-like-pregnant-people-instead-mothers.html