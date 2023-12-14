IT-эксперты рассказали о способах мошенничества, в Сбере заявили, что ИИ будет очень быстро внедряться во все сферы

Эксперт по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов рассказал "Ленте" о некоторых способах обмана людей:

-- мошенничество с поддельными QR-кодами, которые ведут к вредоносным сайтам или приложениям. После их сканирования пользователь может стать жертвой кражи личной информации или денежных средств.

-- использование голосовых помощников.

«При помощи специального оборудования или программного обеспечения они могут прослушивать команды, которые вы даете голосовым ассистентам, а после подделать ваш голос или использовать другие методы, чтобы заставить ваш голосовой помощник выполнить мошеннические действия. Например, перевести деньги на другой счет или сделать покупку, которую вы не собирались делать. Важно понимать, что современные голосовые помощники имеют защиту от такого рода мошенничества, но никакая система не является абсолютно неприступной».

-- набирает обороты мошенничество с «подарочными картами». Злоумышленники утверждают, что вы её выиграли в каком-нибудь крупном магазине, но для ее активации вам нужно отправить код подтверждения, который приходит на ваш телефон. На самом деле, этот код используется мошенниками для получения доступа к персональным данным.

Эксперт Ваге Закарян отметил, что поверх правильного QR-кода мошенники могут наклеить свои, и при покупке в магазинах необходимо обращать внимание на то, кто указан в качестве получателя, ведь в случае подмены реквизитов будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки. При оплате онлайн также нужно позаботиться о безопасности транзакции. Мошенники используют фейковые QR-коды и коды, в которые встроены фишинговые ссылки.

Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что рынок идет к тому, чтобы сделать общение с ИИ максимально похожим на человеческое. Для этого нужно делать упор на мультимодальность: увеличивать количество объектов, с которыми может взаимодействовать генеративный искусственный интеллект и бесшовно переключаться между ними. Белевцев заявил, что "искусственный интеллект" будет задавать основной вектор трёхлетней стратегии Сбера, так как ИИ продолжит быстро интегрироваться и внедряться во все сферы бизнеса.







