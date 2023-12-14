IT-эксперты рассказали о способах мошенничества, в Сбере заявили, что ИИ будет очень быстро внедряться во все сферы

Эксперт по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов рассказал "Ленте" о некоторых способах обмана людей:
-- мошенничество с поддельными QR-кодами, которые ведут к вредоносным сайтам или приложениям. После их сканирования пользователь может стать жертвой кражи личной информации или денежных средств.
-- использование голосовых помощников.
-- набирает обороты мошенничество с «подарочными картами». Злоумышленники утверждают, что вы её выиграли в каком-нибудь крупном магазине, но для ее активации вам нужно отправить код подтверждения, который приходит на ваш телефон. На самом деле, этот код используется мошенниками для получения доступа к персональным данным.
Эксперт Ваге Закарян отметил, что поверх правильного QR-кода мошенники могут наклеить свои, и при покупке в магазинах необходимо обращать внимание на то, кто указан в качестве получателя, ведь в случае подмены реквизитов будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки. При оплате онлайн также нужно позаботиться о безопасности транзакции. Мошенники используют фейковые QR-коды и коды, в которые встроены фишинговые ссылки.
Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что рынок идет к тому, чтобы сделать общение с ИИ максимально похожим на человеческое. Для этого нужно делать упор на мультимодальность: увеличивать количество объектов, с которыми может взаимодействовать генеративный искусственный интеллект и бесшовно переключаться между ними. Белевцев заявил, что "искусственный интеллект" будет задавать основной вектор трёхлетней стратегии Сбера, так как ИИ продолжит быстро интегрироваться и внедряться во все сферы бизнеса.