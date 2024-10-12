Биотехнолог рассказала, откуда берутся супербактерии

Активное применение антибиотиков и антисептиков приводит к появлению так называемых «супербактерий», рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Супербактерии, или мультирезистентные бактерии, представляют собой одну из наиболее серьезных угроз для современной медицины и общественного здравоохранения. Так называют микроорганизмы, которые мутируют и адаптируются, становясь невосприимчивыми сразу к нескольким, даже самым сильным антибиотикам. Это значительно затрудняет терапию инфекционных заболеваний».

Причиной появления таких бактерий является активное использование различных антисептиков, противомикробных и дезинфицирующих препаратов, а также неправильный или нерациональный прием антибиотиков. Это создает условия для возможных генетических мутаций штаммов микроорганизмов, которые начинают приспосабливаться к воздействию лекарств и становятся устойчивыми к используемым препаратам. Таким образом, «они могут вызывать тяжелые и трудноизлечимые инфекции кожи, легких, мочевыводящих путей и крови: абсцессы, фурункулы, пневмонию, туберкулез, цистит, пиелонефрит, сепсис и другие заболевания. Особенно уязвимы к таким инфекциям люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди и пациенты, находящиеся на длительном лечении в больницах».