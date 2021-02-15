"Люди умирают не от вируса, а от бактериальных осложнений"

В стационарах-ковидариях сформировались устойчивые к лекарствам бактерии, которые осложняют течение болезни и требуют разработки новых инструментов борьбы с ними, сказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины доктор медицинских наук Артемий Гончаров:

"Устойчивость бактерий к антибиотикам именно сейчас - в период пандемии - острейшая проблема, которая требует скорейшего решения. Мы постоянно сталкиваемся с сообщениями практических врачей, эпидемиологов стационаров, которые говорят о том, что пациенты, попавшие в коронавирусные стационары, погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается лечить при помощи антибиотиков".

Экстремально устойчивые к антибиотиками бактерии циркулируют в специализированных стационарах уже несколько месяцев. Об этом, например, ещё в ноябре говорил главврач "Коммунарки" Проценко. По словам Гончарова, процесс уже шёл летом:

"Исследование нашей группы, в частности, показывает, что уже летом 2020 года в стационарах, которые оказывают помощь пациентам с ковид, сформировались экстремально устойчивые к антибиотикам разновидности бактерий. Они укоренились в стационарах и, к сожалению, продолжают циркулировать там. Борьба с ними необычайно сложна, она требует разработки новых альтернатив классическим антибиотикам, которые есть в арсенале специалистов в области лечения инфекционных заболеваний".

А в начале февраля от бактериальной инфекции умер эпидемиолог Николай Филатов. Его друг Кирилл Зверев (сын академика РАМН В.В. Зверева) написал тогда в Фейсбуке: