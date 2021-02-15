 

"Люди умирают не от вируса, а от бактериальных осложнений"

 

В стационарах-ковидариях сформировались устойчивые к лекарствам бактерии, которые осложняют течение болезни и требуют разработки новых инструментов борьбы с ними, сказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины доктор медицинских наук Артемий Гончаров:

"Устойчивость бактерий к антибиотикам именно сейчас - в период пандемии - острейшая проблема, которая требует скорейшего решения. Мы постоянно сталкиваемся с сообщениями практических врачей, эпидемиологов стационаров, которые говорят о том, что пациенты, попавшие в коронавирусные стационары, погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается лечить при помощи антибиотиков".

Экстремально устойчивые к антибиотиками бактерии циркулируют в специализированных стационарах уже несколько месяцев. Об этом, например, ещё в ноябре говорил главврач "Коммунарки" Проценко. По словам Гончарова, процесс уже шёл летом:

"Исследование нашей группы, в частности, показывает, что уже летом 2020 года в стационарах, которые оказывают помощь пациентам с ковид, сформировались экстремально устойчивые к антибиотикам разновидности бактерий. Они укоренились в стационарах и, к сожалению, продолжают циркулировать там. Борьба с ними необычайно сложна, она требует разработки новых альтернатив классическим антибиотикам, которые есть в арсенале специалистов в области лечения инфекционных заболеваний".

 

А в начале февраля от бактериальной инфекции умер эпидемиолог Николай Филатов. Его друг Кирилл Зверев (сын академика РАМН В.В. Зверева) написал тогда в Фейсбуке:

 
"Смерть «от последствий коронавирусной инфекции». За этой фразой кроется бесконечное количество лицемерия и подлости
До конца осени среди моих знакомых не было ни одного умершего от Ковида. Болели. Кто-то тяжело, кто-то вообще прощался с коньками, но выжили все. Может повезло, может…. но с ноября, как прокляли. Люди стали уходить регулярно.
Картина одна и та же: госпитализация, КТ, парацетамол, куча противомалярийного г*вна и просто г*вна, антибиотики (минимум два), гормоны, Клексан, КТ, улучшение самочувствия, еще КТ (выписка близко), РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПАДЕНИЕ САТУРАЦИИ, ИВЛ, (если еще жив), СЕПСИС, ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ/СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. СМЕРТЬ.
Все известные мне летальные исходы прошли именно так. Всем написали отходную - «последствия»".



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