Почему аспирин и квашеная капуста бывают полезны при ковиде, а санитайзеры опасны

Учёные из Школы медицины при Университете Джорджа Вашингтона (США, округ Колумбия) подтвердили
, что аспирин в низких дозах почти вдвое (на 44%) уменьшает вероятность попадания на ИВЛ. Трудно назвать это каким-то новым открытием, поскольку оно базируется на подтверждении давно известного свойства аспирина "разжижать кровь", т.е. препятствовать образованию тромбов. Учёные лишь подтвердили его эффективность при ковиде тоже. Подчёркивается, что речь идёт о низких дозировках.
Традиционное корейское блюдо из острой квашеной капусты кимчхи также снижает риск развития серьёзных осложнений от ковида, рассказал
адъюнкт-профессор южнокорейского Университета Ихва Ким Тэ Гюн, представив данные исследования, проведённого командой учёных во главе с профессором берлинского университета "Шарите" Жаном Буске. В кимчхи содержится масса полезных для пищеварения лактобактерий, а также антиоксидантов и веществ, которые укрепляют иммунитет: сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, содержащиеся соответственно в капусте, чесноке, красном перце и имбире. Их комбинация смягчает кашель и затруднённое дыхание.