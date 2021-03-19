Почему аспирин и квашеная капуста бывают полезны при ковиде, а санитайзеры опасны

-- "Из-за антисептиков на основе спирта повреждается кожа, и через образовавшиеся ранки в организм могут попасть возбудители болезней. Сделать это им тем проще, чем меньше полезных бактерий остается на коже, а эти бактерии тоже гибнут после обработки спиртом".