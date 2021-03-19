 

Почему аспирин и квашеная капуста бывают полезны при ковиде, а санитайзеры опасны

Учёные из Школы медицины при Университете Джорджа Вашингтона (США, округ Колумбия) подтвердили, что аспирин в низких дозах почти вдвое (на 44%) уменьшает вероятность попадания на ИВЛ. Трудно назвать это каким-то новым открытием, поскольку оно базируется на подтверждении давно известного свойства аспирина "разжижать кровь", т.е. препятствовать образованию тромбов. Учёные лишь подтвердили его эффективность при ковиде тоже. Подчёркивается, что речь идёт о низких дозировках.
 
 
Традиционное корейское блюдо из острой квашеной капусты кимчхи также снижает риск развития серьёзных осложнений от ковида, рассказал адъюнкт-профессор южнокорейского Университета Ихва Ким Тэ Гюн, представив данные исследования, проведённого командой учёных во главе с профессором берлинского университета "Шарите" Жаном Буске. В кимчхи содержится масса полезных для пищеварения лактобактерий, а также антиоксидантов и веществ, которые укрепляют иммунитет: сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, содержащиеся соответственно в капусте, чесноке, красном перце и имбире. Их комбинация смягчает кашель и затруднённое дыхание. 

 

Микробиолог Манал Мохаммед рассказал об опасности санитайзеров

  • -- "Антисептики в основном состоят из спиртов. При постоянном использовании этанол обнаруживается в крови. Из-за этого может увеличиться риск появления экземы и рака кожи". 
  • -- "Если постоянно протирать руки спиртом, микробы на коже вырабатывают к нему устойчивость. Ученые уже выявили несколько штаммов бактерий, у которых этот процесс начался".
  • -- "Из-за антисептиков на основе спирта повреждается кожа, и через образовавшиеся ранки в организм могут попасть возбудители болезней. Сделать это им тем проще, чем меньше полезных бактерий остается на коже, а эти бактерии тоже гибнут после обработки спиртом".
  • -- "Антисептики эффективны против коронавирусов, но безобидны для некоторых других патогенов, например норовируса. Чтобы избавиться и от них, нужно мыть руки с мылом".

 

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