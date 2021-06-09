ВОЗ обеспокоили 3 млн случаев устойчивости бактерий к антибиотикам

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам: в 2020 году выявлено более 3 млн случаев подобной резистентности.

Речь идёт, например, о заражении коли-инфекцией (Eschtrichia coli), обладающей сопротивляемостью к третьему поколению антибиотиков-цефалоспоринов, и о повышенной резистентности золотистого стафилокока (Staphylacoccus aureus). "Судя по всему, резистентность более высока в странах с низкими и средними доходами, чем в богатых государствах. Это может вызывать особое беспокойство у стран, имеющих ограниченный доступ к современным антибиотикам, обладающим эффективностью против этих инфекций", - считает ВОЗ.



