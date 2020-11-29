Проценко: две трети умерших "с коронавирусом" - умерли от устойчивых к антибиотикам бактерий

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил , что с начала пандемии через его больницу прошло более 30 тысяч пациентов, госпитальная летальность составила 8,5%, из них одна треть умерла в первые три дня от гипоксии и тромбозов, а две трети умерли позднее от присоединившейся инфекции -- бактериальной или грибковой -- и вызванного ею сепсиса.

С проблемой инфекций, устойчивых к антибиотикам, медики сталкиваются всё чаще. Использование антибиотиков в мире резко возросло, а это значит, что растёт и антибиотикорезистентность; по некоторым прогнозам, к 2050 году по этой причине будет умирать больше людей, чем от рака.

Директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, академик РАН, профессор Иван Дятлов: