 

Проценко: две трети умерших "с коронавирусом" - умерли от устойчивых к антибиотикам бактерий

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что с начала пандемии через его больницу прошло более 30 тысяч пациентов, госпитальная летальность составила 8,5%, из них одна треть умерла в первые три дня от гипоксии и тромбозов, а две трети умерли позднее от присоединившейся инфекции -- бактериальной или грибковой -- и вызванного ею сепсиса.
 
С проблемой инфекций, устойчивых к антибиотикам, медики сталкиваются всё чаще. Использование антибиотиков в мире резко возросло, а это значит, что растёт и антибиотикорезистентность; по некоторым прогнозам, к 2050 году по этой причине будет умирать больше людей, чем от рака.
 
Директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, академик РАН, профессор Иван Дятлов: 
«Большую проблему стали представлять дрожжеподобные грибы типа кандиды, которые все чаще регистрируются при коронавирусе. Они распространяются в стационарах стремительно. Последние исследования мокроты при пневмониях показали выделение большого количества штаммов кандиды при присоединении бактериальной инфекции, которая до 73% случаев устойчива к антибиотикам и часто является причиной смерти пациентов».

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APN.ru