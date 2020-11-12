Главврач Филатовской больницы рассказал, когда нужны антибиотики

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что показаний к тому, чтобы выписать антибиотики, главным образом, три: гнойная мокрота, лейкоцитоз и высокий уровень прокальцитонина.
Проблема антибиотикорезистентности (т.е. невосприимчивости к антибиотикам) особенно обострилась в период пандемии коронавируса. Бактериальная внебольничная инфекция у попадающих в стационар людей наблюдается менее чем 5% случаев. Вторичные же госпитальные бактериальные инфекции развиваются в 15% случаев -- чаще у пациентов в критическом состоянии, а также у больных, которые длительное время находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких (до 40%).
Он также напомнил, что через пять дней стартует Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Ее цель - повышение информированности о проблеме возникновения антибиотикорезистентности и содействие в распространении передового опыта в этой области. Особенно это актуально во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией, когда бесконтрольное и безосновательное назначение антибиотикотерапии может усугубить и без того непростую ситуацию.