 

Главврач Филатовской больницы рассказал, когда нужны антибиотики

 

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что показаний к тому, чтобы выписать антибиотики, главным образом, три: гнойная мокрота, лейкоцитоз и высокий уровень прокальцитонина. 


"По данным проведённых исследований, в том числе и международного уровня, более 70% пациентов с коронавирусом получают антибиотики вне зависимости от тяжести заболевания и наличия показаний к ним. Критерии назначения антибиотиков в рекомендациях как министерства здравоохранения, так и столичного департамента здравоохранения, чётко сформулированы. Есть три основных показания: наличие гнойной мокроты, это лейкоцитоз в крови, а также повышенный уровень прокальцитонина".

 

Проблема антибиотикорезистентности (т.е. невосприимчивости к антибиотикам) особенно обострилась в период пандемии коронавируса. Бактериальная внебольничная инфекция у попадающих в стационар людей наблюдается менее чем 5% случаев. Вторичные же госпитальные бактериальные инфекции развиваются в 15% случаев -- чаще у пациентов в критическом состоянии, а также у больных, которые длительное время находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких (до 40%).



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Он также напомнил, что через пять дней стартует Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Ее цель - повышение информированности о проблеме возникновения антибиотикорезистентности и содействие в распространении передового опыта в этой области. Особенно это актуально во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией, когда бесконтрольное и безосновательное назначение антибиотикотерапии может усугубить и без того непростую ситуацию.


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