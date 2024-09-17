ВСУ 5 раз за сутки пытались прорвать границу в Курской области, раненые в Белгородской области и ДНР, Энергодар без света

Мирная жительница ранена
в белгородской Новой Таволжанке, полностью сгорели два частных дома и "Газель", повреждены 13 частных домов и два автомобиля. В Зиборовке и Петровке украинцы атаковали сельхозпредприятия
, также в Петровке повреждён социальный объект.
За сутки ВСУ пять раз
пытались прорвать границу в Курской области в направлении населённых пунктов Весёлое и Медвежье.
Мирный житель ранен
в Горловке, ДНР.
Погибшим
4 сентября при атаке дрона ВСУ в Новой Каховке оказался директор интернет-провайдера "Рубин" Юрий Сивцов. До этого ВСУ не раз атаковали сотрудников этого предприятия.
В ЛНР Первомайск и два ближайших к нему посёлка остались без электроэнергии
, интернета, частично без связи из-за пожара. Предположительной причиной множества пожаров в ЛНР являются (помимо действительно благоприятных погодных условий) диверсии ВСУ.
Электричество, водоснабжение и связь отсутствуют
в городе Энергодаре (Запорожская область) после обстрела со стороны ВСУ.