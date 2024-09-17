ВСУ 5 раз за сутки пытались прорвать границу в Курской области, раненые в Белгородской области и ДНР, Энергодар без света

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Мирная жительница ранена в белгородской Новой Таволжанке, полностью сгорели два частных дома и "Газель", повреждены 13 частных домов и два автомобиля. В Зиборовке и Петровке украинцы атаковали сельхозпредприятия, также в Петровке повреждён социальный объект. 
За сутки ВСУ пять раз пытались прорвать границу в Курской области в направлении населённых пунктов Весёлое и Медвежье.
Мирный житель ранен в Горловке, ДНР. 
Погибшим 4 сентября при атаке дрона ВСУ в Новой Каховке оказался директор интернет-провайдера "Рубин" Юрий Сивцов. До этого ВСУ не раз атаковали сотрудников этого предприятия.
В ЛНР Первомайск и два ближайших к нему посёлка остались без электроэнергии, интернета, частично без связи из-за пожара. Предположительной причиной множества пожаров в ЛНР являются (помимо действительно благоприятных погодных условий) диверсии ВСУ. 
Электричество, водоснабжение и связь отсутствуют в городе Энергодаре (Запорожская область) после обстрела со стороны ВСУ.
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