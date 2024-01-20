 

В Херсонской области украинским обстрелом убита мирная жительница, в Горловке ранены восемь человек

Мирная жительница погибла в результате артиллерийского обстрела села Казачьи Лагеря Херсонской области со стороны украинских военных, жилые дома получили многочисленные повреждения.
В результате обстрела центра Горловки (ДНР) ранены восемь мирных жителей, из них четверо женщин, в том числе сотрудница скорой помощи (ранена при исполнении своих медицинских обязанностей); повреждены гостиница "Родина", детский сад "Теремок", несколько домов по улице Пушкинская, обесточен микрорайон "Квартал 245".
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Разумное (повреждены пять частных домов и легковой автомобиль), Крутой Лог и Стрелецкое (повреждено по одному частному дому), Новосадовый и Беловское (повреждено по одному автомобилю), Сподарюшино, Репяховка, Графовка, Прилесье, Теребрено, Вязовое. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 25-й жертвой украинского обстрела Белгорода стала 4-летняя девочка; в ДНР с 2014 года украинцы убили 9152 мирных жителя
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Донецке и Херсонской области
» Два мирных жителя погибли в результате украинского удара по Токмаку
» Обстреляны Курская и Запорожская области, в ДНР погибла мирная жительница
» Украинцы снова обстреливают центр Донецка, в Макеевке погибли трое
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Очень странное решение Верховного суда

Очень странное решение Верховного суда

Все ушли из ада

Все ушли из ада

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Вице-премьер РФ Хуснуллин: износа ЖКХ происходит больше, чем мы в него вкладываемся

  • 14:09
  • 177

В Херсонской области украинским обстрелом убита мирная жительница, в Горловке ранены восемь человек

  • 10:34
  • 211
Очень странное решение Верховного суда

Очень странное решение Верховного суда

Англичане прокомментировали традицию окунаться в прорубь на Крещение

  • 17:00
  • 385

Законопроект о конфискации российских активов у иностранных офшоров не поддержали "из-за несоответствия Конституции"

  • 15:55
  • 379

В Новосибирске введён режим ЧС из-за постоянных коммунальных аварий

  • 15:28
  • 355
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru