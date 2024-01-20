В Херсонской области украинским обстрелом убита мирная жительница, в Горловке ранены восемь человек

Мирная жительница погибла
в результате артиллерийского обстрела села Казачьи Лагеря Херсонской области со стороны украинских военных, жилые дома получили многочисленные повреждения.
В результате обстрела центра Горловки (ДНР) ранены восемь
мирных жителей, из них четверо женщин, в том числе сотрудница скорой помощи (ранена при исполнении своих медицинских обязанностей); повреждены гостиница "Родина", детский сад "Теремок", несколько домов по улице Пушкинская, обесточен микрорайон "Квартал 245".
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Разумное (повреждены пять частных домов и легковой автомобиль), Крутой Лог и Стрелецкое (повреждено по одному частному дому), Новосадовый и Беловское (повреждено по одному автомобилю), Сподарюшино, Репяховка, Графовка, Прилесье, Теребрено, Вязовое.