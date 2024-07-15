Раненые в Белгородской области и ДНР, въезд в приграничные населённые пункты Белгородчины "дополнительно ограничат"

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на гражданский автомобиль в Октябрьском (Белгородская область), ранены
два человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает
, что краю необходимы дополнительные меры защиты от атак ВСУ. «Страдают люди (...), много раненых, много разрушений. Необходимо принимать дополнительные решения», — заявил губернатор. Пока что он предложил дополнительно ограничить доступ
в 14 населённых пунктов, постоянно обстреливаемых украинцами.
В Курской области из-за украинских обстрелов нуждаются в ремонте
три многоквартирных дома и 418 частных.
В ДНР менее чем за сутки украинскими обстрелами и беспилотниками ранены
пять мирных жителей. Затем был убит
мирный житель 1961 г.р. в селе Никольском под Волновахой (ДНР).
В Орловской области беспилотник повредил
ёмкость для хранения нефти.
В Новой Каховке (Херсонская область) повреждена ЛЭП, около тысячи абонентов остались без энергоснабжения
.