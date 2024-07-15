 

Раненые в Белгородской области и ДНР, въезд в приграничные населённые пункты Белгородчины "дополнительно ограничат"

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на гражданский автомобиль в Октябрьском (Белгородская область), ранены два человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что краю необходимы дополнительные меры защиты от атак ВСУ. «Страдают люди (...), много раненых, много разрушений. Необходимо принимать дополнительные решения», — заявил губернатор. Пока что он предложил дополнительно ограничить доступ в 14 населённых пунктов, постоянно обстреливаемых украинцами. 
В Курской области из-за украинских обстрелов нуждаются в ремонте три многоквартирных дома и 418 частных.
В ДНР менее чем за сутки украинскими обстрелами и беспилотниками ранены пять мирных жителей. Затем был убит мирный житель 1961 г.р. в селе Никольском под Волновахой (ДНР).
В Орловской области беспилотник повредил ёмкость для хранения нефти.
В Новой Каховке (Херсонская область) повреждена ЛЭП, около тысячи абонентов остались без энергоснабжения.
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APN.ru