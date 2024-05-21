 

Мирная жительница погибла и три человека ранены в результате украинской атаки на легковой автомобиль под Белгородом

Одна мирная жительница погибла, три человека (её муж, свёкор и свекровь) получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на движущийся легковой автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области. При обстреле белгородского Шебекина повреждены два частных дома и автомобиль, в Ржевке повреждён частный дом. В Новой Таволжанке дрон взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщается о воспламенении ёмкостей топлива на территории c/х предприятия, повреждении складских помещений и ангаров.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Три мирных жителя, в том числе беременная женщина, погибли в Белгородской области, убит военкор "Известий"
» В Белгородской области три человека погибли из-за атаки украинского дрона, шестеро раненых, в том числе дети
» При атаке на Пантелеймоновку в ДНР 4 погибших, в том числе дети, и 6 раненых; раненый в Белгородской области
» В Херсонской области украинским обстрелом убита мирная жительница, в Горловке ранены восемь человек, один убит
» Украинцы атакуют российские регионы, в Брянске повреждён ж/д вокзал
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

О кино и о смыслах

О кино и о смыслах

Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Самаре семья бойца СВО попросила помощи из-за угроз мигранта

  • 12:16
  • 920

Мирная жительница погибла и три человека ранены в результате украинской атаки на легковой автомобиль под Белгородом

  • 09:11
  • 162

В Таджикистане запретили женщинам закрывать лицо, глава СПЧ считает, что это должно быть запрещено и в России

  • 08:53
  • 187

ООН отклонила резолюцию России о вооружениях в Космосе и продолжит считать Зеленского президентом Украины

  • 08:38
  • 182
О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

Пора приоткрыть завесу тайны

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru