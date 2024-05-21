Мирная жительница погибла и три человека ранены в результате украинской атаки на легковой автомобиль под Белгородом

Одна мирная жительница погибла
, три человека (её муж, свёкор и свекровь) получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на движущийся легковой автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области. При обстреле белгородского Шебекина повреждены
два частных дома и автомобиль, в Ржевке повреждён частный дом. В Новой Таволжанке
дрон взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщается
о воспламенении ёмкостей топлива на территории c/х предприятия, повреждении складских помещений и ангаров.