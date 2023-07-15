 

В Британии детей с четырёх лет обучают вине белых за расизм

В школах Британии для детей с четырёх лет (фактически, это ещё детский сад) распространяют материалы, в которых расизм объясняется таким образом: "Расизм начался много лет назад, когда белые люди захотели получить больше контроля над другими людьми, которые не были белыми". Также рассказывается, что белые расисты считают чёрных мужчин и мальчиков опасными, хотя это совсем не так; белым детям прививается чувство вины за то, что их семья "когда-то давно делала плохие вещи".
Подобные материалы распространяет даже Церковь Англии, активно советующая учить детей "антирасизму", искоренять "белые привилегии" и "чествовать чёрную историю". А некий Институт Равенства (the Equality Institute, организация со штаб-квартирой в США) нарисовал "Пирамиду Белого Превосходства". В основании пирамиды обозначено желание усомниться или попытка обозначить свою незаинтересованность, аполитичность -- а наверху её "массовое убийство".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В британском Уэльсе разгорелся скандал из-за того, что прибывающих нелегальных иммигрантов селят в гораздо лучше условия, чем те, которые получают местные бездомные, и ради мигрантов были уволены 95 работников гостиницы. Протестующие бездомные утверждают, что подобное происходит по всей стране.   
 


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APN.ru