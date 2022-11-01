В Британии назначают блокаторы пубертата девятилетним детям

В Британии стало известно, что Клиника сексуального здоровья Сэндифорд в Глазго (Шотландия) назначает блокаторы пубертата детям, самым младшим из которых всего девять лет. Блокаторы пубертата нарушают естественный процесс созревания человеческого организма (например, рост груди и наступление менструации у девочек) и в перспективе приводят к необратимым последствиям, включая бесплодие.

Большинство детей, которым были прописаны эти препараты, страдали от повышенной тревожности, депрессии или расстройств аутистического спектра и были "диагностированы как трансгендеры".

Это не первая такая клиника в Британии. За последние годы, и особенно за время ковидопандемии количество детей и молодых людей с депрессивными расстройствами резко выросло, и если в 2016/17 гг. в Британии "лечили от гендерной дисфории" 6371 человека, то в 2021/22 -- 11085.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11376781/Puberty-blockers-given-children-young-NINE-Scotlands-Tavistock-Centre.html

