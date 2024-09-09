Белые католики и протестанты предпочитают Трампа, но все остальные религиозные группы предпочитают Харрис

По данным
американского Исследовательского центра Пью, в преддверии американских президентских выборов Дональд Трамп находит поддержку у большинства белых христиан (как протестантов, так и католиков), но все остальные религиозные группы, а также небелые христиане предпочитают Камалу Харрис.
Среди сильных сторон Трампа называют
его взгляды на экономику и миграционную политику, а Харрис находит поддержку у сторонников абортов. Также большинство опрошенных считают, что Трамп - человек, способный отстаивать свои убеждения, зато Харрис чаще называют "честной", "умной" и "хорошим примером для подражания". В особенности велик её отрыв по последнему пункту: примером для подражания Харрис считают 53% опрошенных, в то время как Трампа - 34%. Ещё одно преимущество Харрис, о котором часто говорят, - возраст. Ей 59 лет, а Трампу 78.