 

Джо Байден и крах демократии

Любопытно, что снятие Байдена – яркая демонстрация недемократичности политической системы США. В самом деле, Байден победил на праймериз. Какие основания отказывать ему в выдвижении в президенты США? Этого от него потребовало невидимое политбюро (Клинтоны, Обама). Но как же голоса 14 миллионов членов Демпартии, отданных за Байдена? Они отправлены на помойку.


 

При этом выдвижение Харрис в качестве преемника не является торжеством демократии. Кандидат в президенты США назначает кандидата в вице-президенты на партийном съезде. Харрис формально не участвовала в праймериз. Технически у нее столько же прав, как и у любого другого. Понятно, что Байден обещал ее снова выдвинуть в вице - в случае победы на съезде. Ну так он отказался от выдвижения, все обещания обнулены.


 

Короче говоря, кандидата в президенты США от Демократической партии назначил не партийный съезд, а Глубинное Государство. Вот такая демократия, кушайте – не обляпайтесь.


 

Камала Харрис повторит судьбу Лиз Трасс?


 

Байден снялся с выборов слишком рано. Съезд демократов пройдет 19 – 22 августа. До него еще почти месяц, который Харрис предстоит провести в состоянии неизвестности. В праймериз она не участвовала. Делегаты Байдена не обязаны переходить к ней автоматически.


 

Конечно, сейчас всех завораживает всеобщая поддержка Харрис. Демократические политики и функционеры всеми лапками за нее.


 

Однако Харрис еще не поддержал главный теневой демократ – бывший президент Барак Обама. Молчат: верховная баба-яга американской политики Нэнси Пелоси, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Но ведь эти люди и есть теневое политбюро.


 

Похоже, верхушка Демпартии США пока не очень верит в шансы Харрис на президентство. Ей дают возможность проявить себя. Если ей не удастся поправить свой рейтинг, она может отправиться в политическое небытие по стопам Байдена.


 

Иначе говоря, повторить карьеру Лизы Трасс. На второй день ее премьерства скончалась казавшаяся бессмертной королева Елизавета Вторая. И дальше безумная Лиза правила в стиле «по кочкам, по кочкам, в ямку – бух». В итоге она была изгнана собственной партией всего через 50 дней правления.


 

Харрис сейчас висит в воздухе. Не зарекомендует себя – и в конце августа невидимое политбюро поставит кандидатом совсем другого человека.

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