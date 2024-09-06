Умная колонка "Амазона" совершенно по-разному оценивает кандидатуры Трампа и Харрис

почётный

профессор

Кроуфордской

школы

государственной

политики

Австралийского

национального

университета и бывший помощник генерального секретаря ООН Рамеш Тхакур , г

"Я не могу предоставлять контент, пропагандирующий конкретную политическую партию или конкретного кандидата’. Но по поводу кандидатуры Харрис "Алекса" приводит такие доводы, как "подтверждённый послужной список достижений", "приверженность прогрессивным идеалам и нацеленность на помощь обездоленным" и преодоление гендерного барьера. Между тем, компания Амазон отвергает предположения о своей политической предвзятости.