 

Умная колонка "Амазона" совершенно по-разному оценивает кандидатуры Трампа и Харрис

Как обратил внимание почётный профессор Кроуфордской школы государственной политики Австралийского национального университета и бывший помощник генерального секретаря ООН Рамеш Тхакур, голосовой помощник компании Амазон "Алекса" (умные колонки, управляющие различными домашними функциями) на вопрос о причинах голосовать за Трампа и Харриса даёт принципиально разные ответы. По поводу кандидатуры Трампа "Алекса" говорит: "Я не могу предоставлять контент, пропагандирующий конкретную политическую партию или конкретного кандидата’. Но по поводу кандидатуры Харрис "Алекса" приводит такие доводы, как "подтверждённый послужной список достижений", "приверженность прогрессивным идеалам и нацеленность на помощь обездоленным" и преодоление гендерного барьера. Между тем, компания Амазон отвергает предположения о своей политической предвзятости. 


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