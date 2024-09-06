Как обратил внимание почётный профессор Кроуфордской школы государственной политики Австралийского национального университета и бывший помощник генерального секретаря ООН Рамеш Тхакур, г
олосовой помощник компании Амазон "Алекса" (умные колонки, управляющие различными домашними функциями) на вопрос о причинах голосовать за Трампа и Харриса даёт принципиально разные ответы. По поводу кандидатуры Трампа "Алекса" говорит: "Я не могу предоставлять контент, пропагандирующий конкретную политическую партию или конкретного кандидата’. Но по поводу кандидатуры Харрис "Алекса" приводит такие доводы, как "подтверждённый послужной список достижений", "приверженность прогрессивным идеалам и нацеленность на помощь обездоленным" и преодоление гендерного барьера. Между тем, компания Амазон отвергает предположения о своей политической предвзятости.