 

ВСУ в Курской области охотятся на волонтёров, в Каховке ранены пятеро

В серой зоне Курской области (на территории, где идут боевые действия между украинцами и русскими солдатами) Вооружённые силы Украины "объявили настоящую охоту за машинами скорой помощи и волонтерами, которые вывозят местных жителей". 
Пять человек ранены, в том числе двое - тяжело, при обстреле украинцами автотранспортного предприятия в Каховке Херсонской области.
Мирный житель ранен в Горловке, ДНР. Мирный житель 1953 г.р. ранен в Петровском районе Донецка. Затем стало известно, что в Петровском районе Донецка обстрелом ранены ещё три женщины.
Неоднократно обстреляно белгородское Шебекино, повреждены 15 частных домов, производственное предприятие, легковые автомобили.
В Каменке-Днепровской Запорожской области украинцами атакована и загорелась АЗС.
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