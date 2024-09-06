В серой зоне Курской области (на территории, где идут боевые действия между украинцами и русскими солдатами) Вооружённые силы Украины "объявили настоящую охоту
за машинами скорой помощи и волонтерами, которые вывозят местных жителей".
Пять человек ранены
, в том числе двое - тяжело, при обстреле украинцами автотранспортного предприятия в Каховке Херсонской области.
Мирный житель ранен
в Горловке, ДНР. Мирный житель 1953 г.р. ранен
в Петровском районе Донецка. Затем стало известно, что в Петровском районе Донецка обстрелом ранены
ещё три женщины.
Неоднократно обстреляно
белгородское Шебекино, повреждены 15 частных домов, производственное предприятие, легковые автомобили.