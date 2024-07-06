Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Донецке, раненые в ДНР, Херсонской и Белгородской областях

В результате очередного украинского обстрела белгородского Шебекина ранен
мирный житель, повреждены 11 домов, социальный объект, производственное предприятие, 4 автомобиля, ЛЭП. Также обстреляны
Демидовка и Вязовое.
В Брянской области дронами атакована Белая Берёзка, повреждены
два частных дома.
После падения фрагментов БПЛА начался пожар на нефтебазе в станице Павловской (Краснодарский край), также загорелся резервуар с топливом в станице Ленинградской; в Ейске повреждена вышка сотовой связи.
Три мирных жителя ранены
, двое из них - тяжело при атаке украинцев на рынок в посёлке Новая Маячка Херсонской области.
При обстреле Киевского района Донецка погиб
мирный житель, ранена девушка 2003 г.р.