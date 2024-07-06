 

Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Донецке, раненые в ДНР, Херсонской и Белгородской областях

В результате очередного украинского обстрела белгородского Шебекина ранен мирный житель, повреждены 11 домов, социальный объект, производственное предприятие, 4 автомобиля, ЛЭП. Также обстреляны Демидовка и Вязовое.
В Брянской области дронами атакована Белая Берёзка, повреждены два частных дома. 
После падения фрагментов БПЛА начался пожар на нефтебазе в станице Павловской (Краснодарский край), также загорелся резервуар с топливом в станице Ленинградской; в Ейске повреждена вышка сотовой связи.
Три мирных жителя ранены, двое из них - тяжело при атаке украинцев на рынок в посёлке Новая Маячка Херсонской области. 
При обстреле Киевского района Донецка погиб мирный житель, ранена девушка 2003 г.р.
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