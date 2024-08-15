Четыре человека, в том числе два фельдшера скорой помощи, ранены
при атаке украинских дронов на Белгородское Шебекино. В многоквартирных домах загорелись две квартиры. Также в Белгородской области атакованы Петровка и Отрадное, полностью сгорели
три автомобиля, повреждены четыре частных дома и ЛЭП. Также четыре мирных жителя ранены
при атаке украинского дрона на Дунайку. В Белгородской области введён режим ЧС федерального уровня
.
Во Льгове Курской области четыре человека ранены
при падении обломков сбитой украинской ракеты. Идёт обязательная эвакуация
жителей всего Глушковского района. В Мартыновке Курской области украинцы стреляли по домам мирных жителей из танков
. В Курской области используются британские танки
"Челленджер-2". В Курской области украинцами разрушены
обитель и пять храмов, в том числе Крестовоздвиженский храм в Суджанском районе, первое упоминание о котором датировано 1784 годом.
В Горловке, ДНР, ранены
два сотрудника МЧС, тушивших пожар в частном секторе после украинского обстрела. В Донецке за сутки
двое погибших и восемь раненых мирных жителей.
В Новой Каховке Херсонской области ранены
две женщины, повреждены газопровод и несколько домов.
Российские медики отмечают
, что в результате применения дронов им приходится иметь дело с ранеными, у которых поражено множество мест на теле. Таким образом, хирургам приходится "начинать с правильных мест, потому что один человек и много ран".