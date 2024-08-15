 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях и ДНР

Четыре человека, в том числе два фельдшера скорой помощи, ранены при атаке украинских дронов на Белгородское Шебекино. В многоквартирных домах загорелись две квартиры. Также в Белгородской области атакованы Петровка и Отрадное, полностью сгорели три автомобиля, повреждены четыре частных дома и ЛЭП. Также четыре мирных жителя ранены при атаке украинского дрона на Дунайку. В Белгородской области введён режим ЧС федерального уровня.
Во Льгове Курской области четыре человека ранены при падении обломков сбитой украинской ракеты. Идёт обязательная эвакуация жителей всего Глушковского района. В Мартыновке Курской области украинцы стреляли по домам мирных жителей из танков. В Курской области используются британские танки "Челленджер-2". В Курской области украинцами разрушены обитель и пять храмов, в том числе Крестовоздвиженский храм в Суджанском районе, первое упоминание о котором датировано 1784 годом.
В Горловке, ДНР, ранены два сотрудника МЧС, тушивших пожар в частном секторе после украинского обстрела. В Донецке за сутки двое погибших и восемь раненых мирных жителей.
В Новой Каховке Херсонской области ранены две женщины, повреждены газопровод и несколько домов.
Российские медики отмечают, что в результате применения дронов им приходится иметь дело с ранеными, у которых поражено множество мест на теле. Таким образом, хирургам приходится "начинать с правильных мест, потому что один человек и много ран". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Курске украинская ракета упала на девятиэтажку. Эвакуация из районов Курской и Белгородской области
» Погибшие и раненые в Белгородской области и ДНР, "партнёры" разрешили ВСУ бить западным оружием по Белгороду
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые под Белгородом, под Курском и в ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и Донецке
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Человек у серой стены

Человек у серой стены

Что кроме победы?

Что кроме победы?

Основные установки и ориентиры для России

Основные установки и ориентиры для России

Русская песня. Лагерная лирика.

Русская песня. Лагерная лирика.

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Искусственный интеллект всё чаще применяется для мошенничества на экзаменах

  • 14:24
  • 106

"Уолл-стрит джорнал" написал, как готовился подрыв "северных потоков"; Зеленский требует у Запада дальнобойные ракеты

  • 13:45
  • 142

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях и ДНР

  • 12:39
  • 178

Число бойцов ВСУ, зашедших в Курскую область, оценили в 15 000 человек; постпредство РФ в ООН назвало это "вылазкой"

  • 22:07
  • 308

В Уфе приговорили поджёгших охранника мигрантов, в Нижегородской области мигрант разворотил кровлю школы и сбежал в Узбекистан

  • 20:23
  • 328

У кого дилемма выживания: у США или у России?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru