Большинство американцев по-прежнему поддерживают смертную казнь

По данным опроса исследовательского центра Пью (Вашингтон), 60% американцев по-прежнему сторонники смертной казни за умышленное убийство.

При этом 78% признают, что остаётся некоторый риск казнить невиновного.

63% американцев, в том числе 48% сторонников смертной казни, согласны с тем, что наличие смертной казни не останавливает людей от того, чтобы совершить серьёзное преступление. Однако поддержка смертной казни основывается на том, что она морально оправданна, -- так считают 90% всех сторонников смертной казни.

Здесь также прослеживается чёткое различие между партиями: смертную казнь за умышленное убийство поддерживают 77% республиканцев и только 46% демократов.







