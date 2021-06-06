 

Большинство американцев по-прежнему поддерживают смертную казнь

По данным опроса исследовательского центра Пью (Вашингтон), 60% американцев по-прежнему сторонники смертной казни за умышленное убийство.
При этом 78% признают, что остаётся некоторый риск казнить невиновного.
63% американцев, в том числе 48% сторонников смертной казни, согласны с тем, что наличие смертной казни не останавливает людей от того, чтобы совершить серьёзное преступление. Однако поддержка смертной казни основывается на том, что она морально оправданна, -- так считают 90% всех сторонников смертной казни. 
Здесь также прослеживается чёткое различие между партиями: смертную казнь за умышленное убийство поддерживают 77% республиканцев и только 46% демократов. 


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APN.ru