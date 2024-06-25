23% американцев преимущественно доверяют правительству

Мой мир

По данным американского Исследовательского центра Пью, 23% американцев доверяют правительству всегда (2%) или в основном (21%). Это не самый низкий показатель, год назад он составлял 16%, что было антирекордом за всю историю проведения подобных опросов. Когда такие опросы начали проводиться - при президентах Эйзенхауэре, Кеннеди, Джонсоне - доверие к правительству стремилось к 80%. Последние относительно высокие показатели были зафиксированы при Буше-младшем (более 50%), но это были частные случаи, затем начался неуклонный спад, и с президентства Обамы доверие американцев к правительству колеблется в районе 20-25%.

Сейчас правительству доверяют 35% американских демократов и только 11% республиканцев.

Сторонники Байдена и Трампа резко расходятся по целому ряду вопросов, особенно это касается внутренней политики страны. Если во внешней политике 38% американцев могут нащупать общую почву со сторонниками другого (не своего) политического лагеря, то по вопросу абортов - только 18%, праву на оружие - 19%, иммиграции - 21%. И эти показатели за год стали хуже (ещё уменьшились).