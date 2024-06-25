 

23% американцев преимущественно доверяют правительству

По данным американского Исследовательского центра Пью, 23% американцев доверяют правительству всегда (2%) или в основном (21%). Это не самый низкий показатель, год назад он составлял 16%, что было антирекордом за всю историю проведения подобных опросов. Когда такие опросы начали проводиться - при президентах Эйзенхауэре, Кеннеди, Джонсоне - доверие к правительству стремилось к 80%. Последние относительно высокие показатели были зафиксированы при Буше-младшем (более 50%), но это были частные случаи, затем начался неуклонный спад, и с президентства Обамы доверие американцев к правительству колеблется в районе 20-25%.
Сейчас правительству доверяют 35% американских демократов и только 11% республиканцев.
Сторонники Байдена и Трампа резко расходятся по целому ряду вопросов, особенно это касается внутренней политики страны. Если во внешней политике 38% американцев могут нащупать общую почву со сторонниками другого (не своего) политического лагеря, то по вопросу абортов - только 18%, праву на оружие - 19%, иммиграции - 21%. И эти показатели за год стали хуже (ещё уменьшились).
74% сторонников Байдена выступают за большую роль государства, 79% сторонников Трампа предпочитают меньшее участие государства. 80% сторонников Байдена полагают, что помощь государства бедным - это, скорее, благо, 70% сторонников Трампа считают, что она приносит больше вреда. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В России стало больше людей с хорошим или нормальным настроением; американцы стали меньше верить в науку
» Американцы смотрят в будущее с пессимизмом
» Только 38% американцев-демократов считают, что пол определяется при рождении
» За три года американцы-республиканцы стали гораздо хуже думать о банках и корпорациях
» Американцы младше 30 лет доверяют соцсетям почти так же, как федеральным новостям
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Во Франции правый политик предложил дать белым детям будущее. Теперь ему грозит судебное преследование

  • 21:31
  • 175

23% американцев преимущественно доверяют правительству

  • 20:59
  • 168

30% граждан России живут в частных домах, 75% из них не хотят переезжать

  • 20:26
  • 165

С 12 по 14 июля пройдут Дни Достоевского в Оптиной пустыни

  • 19:32
  • 157

Глава Дагестана высказался против никабов; стало известно, как сын чиновника превратился в террориста

  • 18:18
  • 239
Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru