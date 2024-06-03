Основные установки и ориентиры для России

В процессе своих исследований и анализов мне удалось выявить ключевые ориентиры и установки для сохранения и эффективности политического и экономического поведения России в 2024-2025 годах. Приведу эти тезисы:





1. Обнаружил в СМИ мнение некоторых экспертов о том, что якобы не в интересах России участвовать в конфликте авторитарного и тем более тоталитарного незападного мира с миром вырождающегося либерализма и политического постмодерна, то есть, с Гегемоном и его вассалами. Эти эксперты наивно полагают, что этот конфликт уже давно идёт сам по себе, а Россия лишь стала наблюдателем этого конфликта и почему-то вошла в него.

Это заблуждение! В том то и дело, что Россия, ощущая этот конфликт уже давно и видя конкретную экспансию Гегемона через плацдарм Украины, первая решилась отреагировать на действия Гегемона, а другие незападные страны были лишь пассивными наблюдателями. Россия сделала свой ответственный выбор в мире.

При этом нужно быть бдительными и помнить о возможности использования нашей политической и экономической "крови" не Западом. Это актуальная проблема и концепцию разрешения этой проблемы нужно развивать. Этому будет посвящены мои последующие статьи.





2. Появились эксперты, которые говорят о том, что у России нет смысла воевать с Западом, дескать, Запад мы всё равно не изменим, дескать, гегемония США и сила Запада уже сама по себе падает и будет дальше падать настолько, что Россия должна пассивно лишь наблюдать за этим.

Это опять-таки заблуждение, так как динамика этого падения была вызвана поведением России в 2022 году. Эти эксперты путают причину со следствием. При этом нужно помнить, что активность США в Украине и Европе была связана со страхами агонии своей системы. Но США и Запад рассчитывали на пассивность прикормленной России, но эти расчёты не сбылись и произошло СВО. И именно после СВО мир заговорил о реальной многополюсности мира и падения гегемонии США.

Эти же эксперты критикуют крен России к Китаю и к глобальному торжеству китайского образа мыслей, образа действий, образа правления, при этом напрочь игнорируя природу и истинные механизмы нынешней зыбкой экономической и политической устойчивости России. Устойчивость, увы, пока основывается на Китае.





3. Понятно, что наша страна должна искать свои подходы, не подстраиваясь к другим странам. Менталитет Китая иной, чем в России. Эти эксперты хитро манипулируют понятием "свобода", забывая, что в эпоху постмодернизма* и согласно постмодернистской философии и происходящему в мире, свобода уже давно утратила свой смысл и сущность. При этом не стоит проявлять равнодушия к проблеме человеческой свободы, но понимать её объективно, так как, Гегемон уже давно с помощью этой "свободы" устроил экспансию, гегемонию, экономические буллинги и санкционные хулиганства по всему миру.





4. Союз Китая и России не просто тактический. Он уже стратегический, так как Китай наш сосед, а США и Запад не соседи. Более того, если Запад даже в чем-то сосед, то напалеоновский и гитлеровский запашок будет всегда вызывать внешнеполитический рвотный рефлекс.





5. Многие эксперты сильно критикуют автократию, но при этом не могут доказать прямую связь развития уровня жизни с демократией, а также развитие технологий с демократией. Китай показал высокий уровень развития технологий при автократии. Не всё так линейно и просто в этом мире! И отвечает на эти нынешние противоречия мира только постмодернистская* философия и психология.





6. Многие эксперты призывают к тому, что России нужны свои имманентные пути и подходы, собственный путь, а для этого нужно выйти из конфликтов. В том то и дело, что Россия обретает себя в разрешении этих конфликтов. Эти эксперты изворотливы и наполнены политическими и экономическими антиномиями. И эти антиномии не связаны с происходящим в мире. Психоанализ показал, что высказывания этих экспертов связаны лишь со страхами в свободе самовыражения. Такие времена. Но контуры и установки (качество выраженного) этими экспертами очевидны.





Поэтому эти эксперты, с одной стороны, говорят, что к глобальной войне готовится нужно, а с другой, нужно попытаться сделать так, чтобы в этой глобальной войне не участвовать. При этом они забывают, что сам глобализм связан именно с Россией. Я уже писал, что Китай пассивно наблюдает, не считая себя частью этого глобального конфликта, но рассчитывая, что глобальные плоды этого глобального конфликта получит сам Китай руками и кровью России. И это России необходимо объективно понимать.





При этом нужно помнить, что точка бифуркации в состоянии России, на основе которой Китай со своей долей американизированности определится со своей решающей ролью в глобальном конфликте, ещё не состоялась. Только после этой бифуркации можно будет говорить о будущем России. Индикатором этой точки бифуркации являются события на Украине.





Россия должна работать над тем, чтобы её судьба не зависела от Китая, но до этого ещё далеко.





7. В качестве рецептов будущего развития России предлагается формат, связанный с былой сущностью России, когда она сохранила себя, будучи под влиянием Золотой Орды. И даже вражеское влияние Европы преодолела. Это мутная и спекулятивная тема, касающаяся того, что есть российский этнофеномен, что есть русский этнофеномен? Здесь искусственные манипуляции опасны с точки зрения сепаратизма и разрушения России.





8. Необходимо глубоко понять все ключевые составляющие сохранения России. Вряд ли ключевыми пунктами для России является сохранение европейской культуры, тем более в извращенном постмодернистской форме. Важно сохранение основ самобытного Просвещения. Но насколько мы уже его утратили?

Необходимо признать, что в условиях санкций ключевым фактором выживания и сохранения России на данном этапе развития будет сохранение наших отношений с незападным Глобальным Югом.





9. Наиболее актуальной сейчас является оценка того, кому полезнее будут договорённости по Украине: для России или для США с Европой? Кто эффективнее использует эту передышку? Кому больше подмахнут естественные объективные мировые политические и экономические процессы в этой паузе отдыха? Эти вопросы самые актуальные! Об этом умалчивают.

Нужно ли изменять условия, в которых наметились агонистические процессы утраты США своей гегемонии? А может быть США отдохнут и усилят свою гегемонию и компенсируют утраченное? Или активность России уже не актуальна. Триггеская функция России выполнена, трещина по миру пошла и теперь нужно пассивно наблюдать? Вряд ли это так.





Не стоит забывать, что в эпоху постмодернизма дипломатическое решение конфликта невозможно. Гегемон извратил сущности всех общественных институтов. Проекты о единой безопасности для всей Европы, демилитаризация Восточной Европы и т. п. невозможны! Таковы новые международные условия, в которых всё извращено.





Необходимо глубокое изучение полезности для России назревающей заморозки. Возможно, что эта остановка смерти подобна для России. А возможно, и наоборот, отсутствие этой остановки, смерти подобно для России. Поэтому самой актуальной проблемой России является оценка её политической и экономической прочности и устойчивости.





Выводы просты:

Помнить, что Гегемон силён. К Китаю относиться бдительно и объективно. Не верить в бредни демократии, не игнорировать истинные причины нынешней зыбкой экономической и политической устойчивости России. Не забывать о жестоких и варварских планах разрушения российской экономики США, которые не удались в 2022 году, не изолироваться.

Манипулировать, играть, изворачиваться перед Югом и Севером, учиться этому поведению (политическому постмодерну)* у Гегемона, последнее далеко от исторической сущности России.

* Р. Р. Гарифуллин, Основы постмодернистской психологии, Издательство -"Бриг", 2015.

