Анализ скрытых мотивов исторического обвала на фондовых биржах 5 августа 2024 года.

5 августа 2024 года американский фондовый рынокпотерял почти 2 триллиона долларов, а вЯпонии на13% рухнул индекс Nikkei, индекс Мосбиржиобновил минимум загод, вТурции торги временноостановили из-за чересчур высокой волатильности, стоимость нефти катастрофически сильно падает.

По сути, произошло и происходит историческое событие в мировой экономике! Стоит ли искать смыслы и скрытые мотивы в произошедшем или корректнее воспринимать произошедшее как неуправляемый никем спонтанный процесс мировой экономики? Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходим глубокий экономический анализ искусственного и естественного в мировой экономике и конкретно в экономическом поведении различных международных субъектов.





В условиях, когда наши российские федеральные экономические эксперты занимаются психотерапией россиян от панических настроений, дескать, российская экономика уже не зависит от западной, так как она перерезана от неё (хотя понятно, что косвенно через цены на нефть Россия сильно зависима), я попытаюсь все-таки на основании анализа вчерашних СМИ и мнению различных наивных экспертов выйти на анализ искусственного и естественного во всём произошедшем.





Итак, вчера благодаря различным экономическим экспертам на основании поверхностного экономического анализа назывались следующие причины произошедшего:





1. Якобы данные порынку труда в США вышли слабее, что было воспринято остро вконтексте провального отчета поделовой активности впромышленности США, показавшего сокращение промышленности сильнее ожиданий виюле.





2. Якобы незадолго доэтого макроданные поКитаю также показали ухудшение динамики впромышленности иВВП.





3. Якобы имеет место усиление геополитических рисков наУкраине иБлижнем Востоке.





4. Якобы волатильность наамериканских площадках, атакже навалютных исырьевых рынках могла спровоцировать закрытие позиций поакциям для того, чтобы поддержать маржинальные позиции.





5. Якобы стоимость полупроводников повлияла.





6. Якобы экономический пузырь раздутых цен на акции по искусственному интеллекту повлияли.





А теперь попытаюсь привести аргументы в пользу того, что за всем произошедшим есть нечто искусственное и выходящее на скрытые мотивы международных политических и экономических субъектов:





1. Несмотря на произошедшее экономического кризиса в США и у стран Запада не произошло, хотя раньше при таких же падениях индикаторов обычно возникал экономический кризис.





2. В условиях, когда в США идёт предвыборная гонка, с одной стороны, существуют мотивы тех, кому выгодны экономические такие катаклизмы, а с другой, кому это крайне не выгодно!





3. В условиях, когда происходят процессы выживания самой умной и интеллектуальной нации мира, которая является автором мирового проекта экономических симулякров и мощнейших экономических проектов продажи пустоты, описанной французскими постмодернистами (см. Р. Р. Гарифуллин «Основы постмодернистской психологии», Изд-"Бриг", 2015), необходимо отвлечение мира на нечто иное, во имя спасения великого умного народа.

Этот великий народ всегда в своей истории был прозорлив со своими искусственными проектами. И сейчас этот потенциал на подобное творчество достаточен.





3. Уже давно со стороны Запада и Гегемона существует скрытый экономический заказ на мощное падение цен на нефть, который может вызвать мощное падение экономик Китая и России, вплоть до глубокого экономического кризиса и даже экономической катастрофы. Вполне очевидно, что больше всего этот заказ в отношении тандема Китай-Россия направлен на Россию. А судьба Гегемона сейчас сильно зависит от политического поведения России.





4. Понятно, что скрытые мотивы произошедшего раскроются через месяц или несколько месяцев, когда будут очевидными экономические и политические дивиденды тех, кто искусственно организовал всё произошедшее 5 августа 2024 года.











