 

В Британии среди подростков-"экстремистов" стало больше "крайне правых", чем исламистов; сын мигрантов из Руанды зарезал трёх девочек

В Британии ставятся на учёт подростки младше 15 лет, которых подозревают в каком-либо экстремизме. Если до 2020 года это были в основном подростки-исламисты, то теперь - "крайне правые". В настоящее время в Британии зарегистрированы 2119 подростков до 15 лет, которых подозревают в склонности к экстремизму. Из них 462 "крайне правые", 182 - исламисты, 88 детей были замечены в интересе к стрельбе в школе. Это называется программой Предотвращения. На Предотвращение тратится 49 миллионов фунтов в год, но программа была подвергнута критике (в частности, бывшим министром внутренних дел Суэлой Браверман) из-за политкорректности и старания не выглядеть "исламофобской".
 
В городе Саутпорте семнадцатилетний сын мигрантов из Руанды зарезал в танцевальной школе трёх маленьких девочек (и ранил ещё десятерых человек). 30 июля местные жители (названные в прессе "крайне правыми" и "исламофобами") учинили массовые выступления и беспорядки, в том числе с угрозой для жизни проживающих в Саутпорте мусульман. Пострадали 53 полицейских, четверых протестующих арестовали. Между тем, личность убийцы девочек официально не раскрывается, и в целом власти более обеспокоены массовыми выступлениями, чем резнёй в танцевальной школе.
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