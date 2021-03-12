38% родителей девочек-подростков хотели бы изменить внешность дочерей
- 12.03.2021, 19:44,
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По данным опроса ВЦИОМа
, 38% российских родителей девочек-подростков 10-17 лет признались, что хотели бы что-то изменить во внешности дочерей. Объектом изменений чаще выбирают вес дочерей (10%), кожу лица (7%), волосы на голове и теле, а также живот (по 5%).
При этом лишь 63% девушек-подростков так или иначе устраивает их внешность, а 33% она никак не устраивает. И подавляющее большинство девочек-подростков 14-17 лет (94%) хотели бы что-то изменить в своей внешности.
Большинство девушек-подростков (68%) сталкивались с негативным отношением окружения к их внешности, только четверть опрошенных девочек (26%) не отмечают негативного отношения к своей внешности со стороны окружения.
Чаще всего девочки-подростки сталкиваются с негативным отношением к своей внешности со стороны сверстников или одноклассников (72%). Около трети подростков сообщают об исходящей агрессии со стороны друзей-девочек и мальчиков (31% и 30% соответственно). Нередко негатив исходит от родителей или родственников (27%), а также от других взрослых (14%) и учителей (12%).
Каждая десятая девочка сказала, что родители никогда не хвалят её внешность. Те девочки, кого устраивает их внешность, вдвое чаще получают комплименты от родителей (23% получают комплименты ежедневно, против 12% среди тех, кого не устраивает внешность).