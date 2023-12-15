Экс-главу управления по миграции поместили в СИЗО, в Калуге задержали подростков, ловивших мигрантов-педофилов

Суд в Петербурге заключил под стражу бывшего начальника регионального управления МВД по вопросам миграции Андрея Колесникова, подозреваемого в незаконной легализации мигрантов. Занимая должность главы регионального управления МВД по вопросам миграции, Колесников с 30 января 2020-го по 24 января 2023 года оказывал содействие знакомому в постановке иностранцев на миграционный учет. Всего за этот период были незаконно поставлены на учёт 16 тысяч мигрантов, из которых больше трёх тысяч привлекались к административной ответственности, а 76 человек — к уголовной.
Как сообщает
ТГ-канал "Многонационал", в Калуге задержали подростков, которые ловили мигрантов-педофилов. Их подозревают более чем в пятнадцати нападениях на мигрантов из Армении, Азербайджана и стран Средней Азии, которые шли на свидание с четырнадцатилетней русской девочкой. Подростки учились в школе и один -- в техникуме. Среди них была девушка, которая выступала в качестве «приманки» для педофилов. Заявляется, что при обыске у них обнаружены ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ и символика «Правого сектора» (признанного террористическим и запрещённого в России). Возбуждено уголовное дело по 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). При этом иностранные педофилы, вероятно, не понесут наказания, так как реальной пострадавшей в данном случае не было.