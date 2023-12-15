Экс-главу управления по миграции поместили в СИЗО, в Калуге задержали подростков, ловивших мигрантов-педофилов

Суд в Петербурге заключил под стражу бывшего начальника регионального управления МВД по вопросам миграции Андрея Колесникова, подозреваемого в незаконной легализации мигрантов. Занимая должность главы регионального управления МВД по вопросам миграции, Колесников с 30 января 2020-го по 24 января 2023 года оказывал содействие знакомому в постановке иностранцев на миграционный учет. Всего за этот период были незаконно поставлены на учёт 16 тысяч мигрантов, из которых больше трёх тысяч привлекались к административной ответственности, а 76 человек — к уголовной.