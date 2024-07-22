Погибшие и раненые под Белгородом, в Донецке, в Херсонской области; власти Белгородчины призывают уезжать из приграничья

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В селе Устинка Белгородского района дрон атаковал работавший в поле трактор, погиб тракторист, его жена ранена. Также в Устинке дрон атаковал движущийся автомобиль, водитель ранен. Скончался в реанимации водитель, на чью машину украинцы сбросили боеприпас в районе села Маломихайловка. В Грайвороне дрон-камикадзе взорвался рядом с социальным учреждением, ранена одна сотрудница, соцучреждение повреждено. Два ребёнка ранены украинским обстрелом в селе Никольском. Умерла женщина, раненая украинцами полторы недели назад. В Новопетровке повреждены два частных дома, в Ясных Зорях повреждено сельхозпредприятие. В Безымене полностью разрушен частный жилой дом, пожар на территории соседнего домовладения. Шебекино частично без электричества. Также в Шебекине дрон самолётного типа врезался в многоквартирный жилой дом, повреждены две квартиры. Жителям Борисовского и Белгородского районов, города Шебекино и Грайворонского округа власти Белгородской области предлагают уезжать.
Также более пяти тысяч человек без света в Курской области из-за атаки украинского дрона на посёлок Глушково.
В результате падения обломков беспилотника произошёл пожар на НПЗ в Туапсе (к настоящему времени потушен). 
В результате украинского удара по Донецку повреждены многоквартирные жилые дома, повреждены и уничтожены автомобили, один человек погиб и несколько ранены. Также украинцами обстреляна школа в Калининском районе Донецка, ранены два человека. Мирная жительница ранена в Горловке.
В селе Железный Порт Херсонской области кассетными боеприпасами ранены отец и его четырёхлетняя дочь.
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