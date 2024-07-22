Погибшие и раненые под Белгородом, в Донецке, в Херсонской области; власти Белгородчины призывают уезжать из приграничья

В селе Устинка Белгородского района дрон атаковал работавший в поле трактор, погиб
тракторист, его жена ранена. Также в Устинке дрон атаковал движущийся автомобиль, водитель ранен
. Скончался в реанимации
водитель, на чью машину украинцы сбросили боеприпас в районе села Маломихайловка. В Грайвороне дрон-камикадзе взорвался рядом с социальным учреждением, ранена
одна сотрудница, соцучреждение повреждено. Два ребёнка ранены
украинским обстрелом в селе Никольском. Умерла
женщина, раненая украинцами полторы недели назад. В Новопетровке повреждены два частных дома, в Ясных Зорях повреждено сельхозпредприятие. В Безымене полностью разрушен частный жилой дом, пожар на территории соседнего домовладения. Шебекино частично без электричества
. Также в Шебекине дрон самолётного типа врезался
в многоквартирный жилой дом, повреждены две квартиры. Жителям Борисовского и Белгородского районов, города Шебекино и Грайворонского округа власти Белгородской области предлагают уезжать
.
В результате украинского удара по Донецку повреждены многоквартирные жилые дома, повреждены и уничтожены автомобили, один человек погиб
и несколько ранены. Также украинцами обстреляна школа в Калининском районе Донецка, ранены
два человека. Мирная жительница ранена
в Горловке.