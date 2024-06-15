Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Белгородской области

результате сброса взрывного устройства с беспилотника на парковку Грайворонской ЦРБ пострадал мужчина, на парковке посечены 4 автомобиля, также в одном частном жилом домовладении повреждены окно и забор; также дрон атаковал рейсовый микроавтобус, в результате атаки пострадал водитель - мужчину со множественными инородными телами в правом глазу доставили в областную клиническую больницу. Всего в округе повреждены два частных дома, шесть автомобилей и ЛЭП. 15 июня атакованы

Безымено и Головчино, в Безымене повреждены крыши местного Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта, повреждена линия газоснабжения, временно без газа остаются жители села. В Головчине в результате падения беспилотника повреждён грузовой автомобиль.

В Березовке дрон атаковал двухэтажный многоквартирный дом, на балконе одной из квартир загорелись вещи, выбиты окна в нескольких квартирах и в подъезде, осколками посечен легковой автомобиль.