 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Белгородской области

До пяти человек выросло число погибших при обрушении подъезда пятиэтажки в Шебекине из-за украинского обстрела. Шесть человек ранены. Ещё два человека погибли в Белгородской области вечером 14 июня в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в районе села Муром и обстрела из РСЗО посёлка Октябрьский. Ранен мирный житель в селе Архангельском. Ранены два мирных жителя в результате атаки дрона на легковой автомобиль в посёлке Красное, один из раненых в тяжёлом состоянии. Повреждена ЛЭП. В Грайворонском городском округе ВСУ атаковали десять населенных пунктов, в результате ранены двое мужчин: в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на парковку Грайворонской ЦРБ пострадал мужчина, на парковке посечены 4 автомобиля, также в одном частном жилом домовладении повреждены окно и забор; также дрон атаковал рейсовый микроавтобус, в результате атаки пострадал водитель - мужчину со множественными инородными телами в правом глазу доставили в областную клиническую больницу. Всего в округе повреждены два частных дома, шесть автомобилей и ЛЭП. 15 июня атакованы Безымено и Головчино, в Безымене повреждены крыши местного Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта, повреждена линия газоснабжения, временно без газа остаются жители села. В Головчине в результате падения беспилотника повреждён грузовой автомобиль. В Березовке дрон атаковал двухэтажный многоквартирный дом, на балконе одной из квартир загорелись вещи, выбиты окна в нескольких квартирах и в подъезде, осколками посечен легковой автомобиль. 
В Курской области украинский БПЛА атаковал село Сергеевка, ранен мирный житель, полностью сгорел автомобиль, повреждены ещё два и частное домовладение.
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