 

Украинцы ударили ракетой по ресторану под Белгородом, погибшие и раненые в ДНР, ЛНР, Белгородской, Курской и Херсонской областях

Три человека ранены в Белгродской области в результате атак ВСУ. В селе Вознесеновка пассажирский автобус атакован дроном, ранен водитель, он госпитализирован. В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего ранены два сотрудника предприятия; также в селе повреждены частный дом и автомобиль. Мирный житель погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в коммерческий объект в селе Никольском. Затем стало известно, что украинцы ударили ракетой «Точка-У» по ресторану «Медведь» в селе Никольское Белгородской области. Погибли два человека, ещё минимум восемь пострадали, под завалами могут находиться посетители и персонал заведения.

В Курской области два мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на деревню Рубанщина, другой дрон атаковал Суджанскую районную больницу, здание загорелось.

В Горловке ранен мирный житель. Также в Горловке ранен подросток 2007 г.р., повреждена автозаправка. Мужчина и женщина в Донецке и женщина под Ясиноватой ранены в результате детонации взрывоопасных предметов. В Донецке украинским обстрелом ранен мальчик 2016 г.р.

В Кременной, ЛНР, ранены два мирных жителя, повреждены многоквартирный дом, не менее 10 частных жилых домов, газопровод, ЛЭП.

В посёлке Любимовка Херсонской области ранены пожилая женщина и супружеская пара, повреждена ЛЭП. Начальник территориального управления Алешкинского округа Херсонской области ранен при ракетной атаке ВСУ по его дому, также ранен ещё один человек. Двое раненых в Васильевке и Новой Каховке, Днепряны остались без света.

В приграничной Ростовской области зафиксированы аварии на линиях электропередачи, часть районов области осталась без света

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